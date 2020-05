Los bancos le apuntan a reabrir sus oficinas

Archivo particular

Varios de los 26 bancos colombianos comenzaron a ampliar la apertura de oficinas, así como los horarios de atención al público con el fin de evitar las aglomeraciones que se han visto desde que el Gobierno permitió limitar la operación.



Luego de un análisis, entidades como Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco de Occidente, Banco AV Villas, Banco Davivienda, Banco BBVA, Banco Itaú y Banco Caja Social, entre otros, informaron que iniciaron la reapertura de oficinas en las que no hay restricciones -o en las que el espacio físico lo permite- y están retornando a los horarios habituales.



Asimismo, se conoció que mañana miércoles habrá una reunión entre representantes del sector, con la vocería de Asobancaria y la Superfinanciera, para determinar qué tipo de mecanismos de flexibilización de horarios se adoptarán con el objetivo de mejorar el servicio.



Se revisarán posibles protocolos adicionales en materia de bioseguridad en el manejo de los clientes en horarios ampliados que además permitan una operación segura de las instalaciones y los recursos.



Además, se enfatizará en la necesidad de seguir avanzando en el fortalecimiento de los canales virtuales.



Este lunes Bancolombia dijo que amplió la apertura de sucursales hasta las 634, de las 684 que tiene en el país.



Según la entidad, no se permitirá el ingreso de más de 50 personas al tiempo a una sucursal y se activará al 80% el equipo comercial de manera presencial, mientras que el 20% restante del equipo humano de sucursales continuará en aislamiento preventivo. También se ampliará el horario en la mayoría de las oficinas a su horario habitual.



El Grupo Aval dijo que desde este lunes están en funcionamiento 1.179 de las 1.454 oficinas de los bancos de la red. Se estableció que “los adultos mayores se atenderán prioritariamente de 8 a 8:30 de la mañana”.



El conglomerado informó que no se permitirá el ingreso de más de 10 personas al tiempo a una sucursal, aunque esto varía según el área de cada oficina.



El Banco de Bogotá tiene operando 538 puntos de los 720 del país y habilitó 80 oficinas adicionales, respecto a la semana pasada.



El Banco de Occidente cuenta con 214 oficinas, de las cuales ayer operaron 146 que representan el 68% de la operación. La próxima semana se reabrirán 21 restantes para completar un 83% de atención en el total de la red.



El Banco AV Villas dijo que este lunes tenía funcionando 287 de las 304 oficinas que hacen parte de la red (tradicionales, OCI y Express) y algunas con cierre a las 3:30 de la tarde.



El Banco Popular cuenta con 216 oficinas, de las cuales 208 están operando, algunas con atención hasta los sábados.



El Banco Davivienda dijo que este lunes tenía abiertas 309 oficinas y que “se van a ir abriendo paulatinamente”, algunas de ellas hasta las 3 de la tarde e incluso, algunas hasta las 4 de la tarde.



El Banco Agrario informó que sus 787 oficinas han estado abiertas desde el inicio de la crisis en el horario hasta la una de la tarde.



El BBVA anunció que hay a disposición de los usuarios y clientes el 80% de la red de oficinas y se retomó el horario de atención de 9 de la mañana a 4 de la tarde.



El Banco Itaú detalló que “ha mantenido operando por lo menos el 50% de oficinas desde el inicio de esta contingencia y hoy tenemos más del 60% de la red abierta y analizamos las necesidades de cada zona donde contamos con sucursales, para con base en esa información abrir gradualmente más oficinas”.



Por su parte, el Banco Caja Social precisó que la semana pasada tenía 174 oficinas y se habilitaron 13 sucursales más para completar 187 oficinas.



Holman Rodríguez M.