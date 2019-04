Los camiones usados servirán para renovar la flota de carga

Luego de la presentación del nuevo Programa de Modernización del Transporte Automotor de Carga, que empezará a regir en julio, quedó la inquietud sobre qué pasará con los propietarios de tres o más camiones que estén interesados en renovar su flota.



Lo anterior, teniendo en cuenta que el mencionado plan enfoca los incentivos económicos y de crédito para los pequeños empresarios, dueños de uno o dos vehículos de carga.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, el nuevo programa de modernización efectivamente se concentra en los pequeños empresarios. Sin embargo, adelantaron que en la resolución que se publicará en las próximas semanas, la cual reglamenta el decreto expedido el pasado viernes, se tiene en cuenta una propuesta adicional que beneficiaría a las firmas de mayor tamaño.



(Lea: Chatarrización: pagarán hasta por los camiones en desuso)



LA PROPUESTA

​

La idea que sería incluida en el documento es que las empresas ‘grandes’, dueñas de tres o más vehículos de carga, puedan comprarle los camiones viejos- de más de 20 años de uso y de 10,5 toneladas de peso bruto en adelante-, a los ‘pequeños’ propietarios, de uno o dos vehículos de esas características.



Al mismo tiempo, esos ‘pequeños’ propietarios podrían comprar un camión usado, pero no tan antiguo, a la empresa ‘grande’.



Con esto, según destaca la mencionada cartera, se estaría logrando hacer una renovación en forma de cascada, al impulsar que los ‘pequeños’ que no puedan acceder al crédito para comprar un camión completamente nuevo, sí tengan la posibilidad de hacerse a uno más actualizado.



(Lea: Habría $500.000 millones para plan de chatarrización)



Por su parte, las empresas ‘grandes’ podrían matricular un camión completamente nuevo, ahorrándose el pago de la contribución ambiental planteada en la nueva norma, después de chatarrizar el vehículo que le compraron al pequeño empresario.



Ante esto, es importante recordar que en el decreto se dictaminó que todas las personas que quieran registrar un nuevo vehículo de carga, y que no vayan a desintegrar otro, tendrán que hacer una contribución ambiental por el valor del 15% del vehículo en cuestión.



“Venimos pensando en una renovación o reposición en cascada, ósea que estas empresas grandes le vendan al pequeño propietario su camión más reciente, y que compren a pequeños propietarios el camión más viejo, y con ese derecho se puede acceder al programa y comprar camiones nuevos”, resumió un vocero del Ministerio de Transporte, en diálogo con Portafolio.



(Lea: Mintransporte crearía fondo para chatarrizar)



Dicha propuesta estaría en línea con las peticiones hechas por la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y Logística (Colfecar), quienes expusieron que ahora es necesario que se defina un programa que beneficie a los empresarios de mayor escala.



“Vamos a evaluar la medida porque es importante que se tenga claro que los transportadores y empresarios, que manejan un número más alto de vehículos, también necesitan estímulos que les permitan renovar su parque automotor”, manifestó Juan Rodríguez, presidente del gremio.



Rodríguez señaló que una de las opciones que se podría analizar es que se permita la venta de vehículos usados en el mercado de vehículos de carga de 7 a 10 años, que pueden ser objeto de compra y venta en el sector, y de esa manera impulsar, por otro frente, el programa de renovación del parque automotor.



De acuerdo con el ejecutivo, esto se lograría a través de la creación de una bolsa de transporte que permita estimular y nutrir el mismo programa con recursos que se manejarían a través de un banco de segundo piso como Bancóldex.



“Si se está hablando de que la vida útil de los vehículos de transporte de carga debe estar entre los 15 y 20 años, como lo ha indicado la Ministra de Transporte, esto significaría que los compradores de tales automotores tendrían una habilitación de 8 a 13 años adicionales”, opinó el dirigente.



Por su parte, Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, manifestó su conformidad con el programa planteado. “Nosotros creemos que sí se va a empezar a mover el comercio de los vehículos de segunda y que operativamente se va a ver un cambio positivo, en menores demoras, costos, consumos y emisiones”.



El proceso de desintegración de un vehículo viejo demorará un máximo de 90 días y los recursos serán administrados por una fiducia.



EVITAR LA CORRUPCIÓN



El Mintransporte señaló que la automatización en los procesos es uno de los mecanismos en los que están trabajando para asegurar que la desintegración de vehículos se logre de manera transparente. Las empresas desintegradores y la DIJIN tendrán que montar los videos y certificados de los vehículos en el RUNT y este material se cruzaría de manera automática en el sistema, para asegurarse de que la matricula a cancelar efectivamente corresponde con la chatarra física. Además, esta cartera anunció la creación de Grupo Especial para la investigación de delitos relacionados con el programa de reposición original.



Adriana Carolina Leal Acosta

adrlea@portafolio.co