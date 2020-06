Los centros comerciales están listos para animar las ventas

Archivo particular

Las autoridades han dispuesto que estos complejos no pueden superar el 30% de su capacidad.

Los centros comerciales del país tienen listas sus instalaciones para la ‘nueva normalidad’ que impone al país reanimar la economía y convivir con el coronavirus. Eso les ha implicado cuantiosas inversiones para cumplir con los protocolos.



(Encuesta en Bogotá elige los centros comerciales ‘top’).

La expectativa es alta por cuanto, los comerciantes han tenido históricas caídas en sus ventas producto de más de dos meses de cierre.



Los centros comerciales generan unos 300.000 empleos y el año pasado registraron transacciones por cerca de $46 billones.



(Los centros comerciales, con ventas en mínimos históricos).



En vista de que a partir de hoy el Gobierno dio vía libre a que normalicen su operación, con la condición de que el aforo no supere el 30% de su capacidad, en distintas partes del país están a la espera de que las autoridades locales den la autorización respectiva.



En Medellín, la semana pasada empezaron las pruebas pilotos y los resultados han sido favorables según reportes de Mall de La Frontera, Gran Plaza y Oviedo.



Varios gerentes de centros comerciales explicaron a Portafolio los ajustes que han hecho para que la gente pueda visitarlos sin riesgos para la salud.



La gerente de Titán Plaza, Yazmín Lombana Romero, indicó que “realizamos una inversión del orden de los $300 millones en la adquisición de equipos tecnológicos como son las cámaras térmicas y el sistema de control de aforo del centro comercial. Además, señalizamos más de 10.000 metros cuadrados”.



Agrega que las 219 marcas también destinaron recursos con ese fin, y de manera conjunta garantizan las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social. Invita a los visitantes a tener tiempo suficiente y paciencia para el ingreso al centro comercial y a las tiendas. “Tenemos todas las expectativas para que el segundo semestre del año se recupere la dinámica comercial”, precisó.



Alejandro Estupiñán, gerente de Plaza Imperial, señaló que allí se cuenta con un plan de prevención y mitigación.



“Realizamos una inversión de más de $120 millones que incluye toda la señalización, compra de materiales para dar cumplimiento con las medidas exigidas”.



El mantenimiento de estas medidas tiene un costo mensual aproximado de $10 millones. Confía en que “los comerciantes se recuperen del impacto por la disminución de sus ventas y que los clientes regresen con la tranquilidad”.



En Salitre Plaza, Patricia Urrea, su gerente general, dijo que “hemos venido coordinando todas las actividades necesarias, los recursos financieros y humanos que permitan garantizar una operación acorde con los requerimientos de las autoridades”. Como en todo el sector, son claves las puertas de acceso y salida dedicadas para un solo fin, para evitar circulación cruzada y mantener el distanciamiento social.



En la cuarentena los compradores potenciales en Salitre Plaza se redujeron en 85% y los ingresos en un 70%. Patricia Urrea proyecta una recuperación gradual, con mayor despegue desde septiembre.



La red de complejos Viva, del Grupo Éxito, que están en Bogotá y varias regiones dice que está preparado para operar con bioseguridad. “Trabajamos en conjunto con nuestros comerciantes para garantizar todas las medidas de aislamiento social y actividades de estricta precaución requeridas para contrarrestar la emergencia sanitaria y ofrecer una experiencia segura y confiable”, dijo Juan Lucas Vega Palacio, Vicepresidente Inmobiliario del Grupo Éxito.



EN LAS REGIONES



Juliana Gómez, al frente de Multicentro Ibagué, explica que en las adecuaciones está el de un nebulizador con suplementos, utilizado para la desinfección de las zonas comunes.



Igualmente, tiene tapetes desinfectantes de calzado, y con rigor se hará limpieza de barandas, pasamanos de los vacíos, escaleras, rampas eléctricas, botoneras de ascensor y cajeros de pago de parqueadero, así como el refuerzo implementado en la limpieza con amoníaco cuaternario (para desinfección) en baños y zonas de comida, entre otros.



En el Centro Comercial Nuestro, en Montería, su gerente, Mónica Lombana, señalo que allí se cumplirán los protocolos gracias a una importante inversión. “Hemos fortalecido nuestra herramienta de captura de datos en sitio y hemos diseñado un micrositio en la página web para que los clientes se puedan previamente registrar desde su casa, antes de visitarnos”, aseguró.



A su turno, Ángela Reyes Márquez, gerente de Nuestro Cartago, en el Valle, dice que visitantes, empleados y comerciantes, cuentan con las garantías de bioseguridad en ese centro comercial. Dice que la expectativa con la reapertura está en volver a activar el sector comercial y brindar bienestar económico a las familias de la ciudad y del norte del Valle del Cauca.



“Haremos todo lo posible para que Fontanar sea un lugar seguro y confiable. Esta apertura se hará de forma paulatina. No se trata de miles de personas entrando a un centro comercial. Nosotros entendemos que el proceso debe ser progresivo y así lo haremos, con total responsabilidad”, afirmó Andrea Sierra, quien es gerente de este centro comercial que está en Chía, cerca a Bogotá.



UNICENTRO TENDRÁ CITAS PREVIAS Y AUTOCINEMA



Unicentro, uno de los más representativos del país, tiene novedades para reactivar sus ventas. Una de ellas es que montará un autocinema. Allí, opera Cine Colombia que no puede abrir sus salas. Así, Unicen- tro al Parking que se usará para diversas actividades, con otras estrategias como el agendamiento de citas, el Market Place y nuevos horarios buscan atraer a sus visitantes. Camilo Ángel, el gerente general, dijo que tras profundos análisis los 13.900 m2 de aérea común contarán con todos los protocolos de higiene. “Unicentro Bogotá se transformó y sabe del rol que tiene para generarle a toda la ciudad un valor agregado que le permita ser parte de la reactivación económica”, comentó.



