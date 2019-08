Los cinco medicamentos más prescritos en 2018

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, reveló su análisis de ‘descripción de las prescripciones realizadas a través de Mipres 2018’ donde presenta las frecuencias y características de los medicamentos, procedimientos de salud, productos nutricionales y servicios sociosanitarios formulados por los médicos del país.



El Mipres es un aplicativo web diseñado para que los profesionales de la salud puedan ordenar medicamentos, procedimientos, dispositivos médicos, soportes nutricionales y servicios complementarios que fue creado con el objeto de garantizar el acceso oportuno a los servicios y tecnologías en salud no financiados con la Unidad de Pago por Capitación -UPC.



El año pasado, el 78% de los pacientes colombianos que obtuvieron prescripciones de estos medicamentos y tecnologías que fueron suministradas y reportadas por las EPS, y se beneficiaron 2,01 millones de personas en el país.



“Si se discrimina el suministro por el tipo de tecnología y servicio, las EPS reportaron la entrega del 76% de las fórmulas por medicamentos, el 50% de los procedimientos médicos, el 65% de los productos nutricionales, el 57% de los servicios sociales complementarios y el 15% de los dispositivos médicos”, explicó Cristina Arango, directora de la Adres.



Los medicamentos más prescritos y no incluidos en el PBS en 2018 fueron: las lágrimas artificiales, que se ordenaron 332.581 y cuyo precio promedio del frasco de 15 ml va desde $20.283.



La segunda medicina más ordenada fue la Pregabalina, utilizada para calmar el dolor producido por neuropatías (nervios afectados); también es usado para convulsiones por epilepsia y tuvo un 254.070 prescripciones. El precio de la caja de 30 tabletas por 75 mg está desde $11.704.



El Acetaminofén con hidrocodona ocupó el tercer lugar de las prescripciones con 167.564. Este opioide es utilizado en el tratamiento del dolor y se comercializa por caja de 30 tabletas desde $133.950.



El cuarto medicamento más ordenado es la Metformina clorhidrato con sitagliptina, un fármaco para tratar la diabetes y que es la primera alternativa antes de pasar a las insulinas; se suministra por vía oral. En 2018 tuvo 163.002 órdenes y su precio en caja de 30 tabletas está desde un precio de $82.350.



El quinto lugar de los medicamentos que más recetas han registrado lo obtuvo el Acetaminofén con Codeína fosfato, usado para dolores leves y moderados de cabeza, abdomen y trastornos musculoesqueléticos, con 117.766 ordenes y cuyo valor está en caja de 30 tabletas desde $15.048.



En el caso de los servicios sociales más ordenados están los pañales con 129.637 veces, el transporte particular en vehículo ambulatorio diferente a ambulancia en 12.742 oportunidades, las ambulancias en 12.580 órdenes, los bloqueadores solares a 2.757 personas y los zapatos y plantillas ortopédicas con 1.954 con prescripciones.



“Una prescripción puede contener varios servicios. Pero las cantidades ordenadas son 200 unidades al mes. Aquí contamos las veces que los médicos prescriben un medicamentos o tecnología y si dicha formulación fue suministrada, independientemente de las unidades”, dijo Arango.



CAFAM Y CRUZ VERDE SE DEFIENDEN

Al respecto de la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra Pfizer en la investigación y sanción por violación al régimen de control de precios de medicamentos, Cafam y Cruz Verde también se defendieron respecto a obstaculizar las labores de la entidad en inspección, vigilancia y control.



En el caso de Cafam, explicó que se requirieron varios agentes económicos para que entregaran información sobre compras y precios de medicamentos del laboratorio investigado.



“Cafam contestó y entregó toda la información solicitada en el plazo definido por la SIC, y aclaró en su respuesta que no era posible suministrar una parte de los datos en el formato exigido por dicha entidad -en el tiempo requerido-, dado que los sistemas de información de la caja no los producen esa manera”, apuntó la firma en un comunicado.



Por su parte, la cadena de farmacias Cruz Verde especificó que la separación de archivos se da porque, en un manejo racional avalado por la teoría de inventarios, “es imposible asociar específicamente el número de factura emitida por sus proveedores, con la factura del cliente específico al que se le dispensa el medicamento, ya que en la venta de estos productos existe la posibilidad de dispensar no solo por cajas, sino por unidades mínimas individuales, y pueden ser vendidas a clientes de las IPS, usuarios de Retail o también a los de las EPS”.



Por eso mismo, no responden al formato de la SIC. Así mismo, apunta a que no ha incurrido en ningún tipo de renuencia, ni mucho menos se ha rehusado, como tampoco ha ocultado la información que le fuera requerida por la SIC.



Además apuntaron a que ha prestado total colaboración con la SIC y las demás autoridades competentes, y ha brindado la información necesaria para contribuir con las indagaciones que estas adelantan.



‘PFIZER NO VENDE POR ENCIMA’



La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa a Pfizer por $82.811.600, valor equivalente a 100 Salarios Mínimos Legales Vigentes en Colombia, por excederse en el precio de medicamentos y dispositivos médicos para algunos medicamentos de la marca que se comercializan en el país.



Al respecto, la farmacéutica señaló través de un comunicado que es una empresa ética y respetuosa de la regulación colombiana y la legislación vigente en materia de precios, y enfatizó que no ha vendido por encima de los precios regulados los medicamentos mencionados en dicha resolución.



Uno de esos medicamentos, de uso oftalmológico, fue Xalatan e 50MCG/ML que se vende en caja con frasco gotero de 2,5 ML, cuyo precio máximo establecido es de $14.933,8 por unidad y el cual excedió en las ventas hasta en un 651% el valor permitido, al ser comercializado a $112.167 la unidad.



“Resulta importante hacer énfasis en que la decisión expuesta en dicha investigación es de primera instancia y Pfizer se encuentra en proceso de presentar el respectivo recurso de reposición del caso”, resaltó la firma.

La empresa manifestó que continuará activamente apoyando a la SIC para esclarecer los hechos y que estará en disposición para demostrar que la compañía no ha vendido por encima de los precios regulados.



Los medicamentos que se comercializaron por encima de los precios máximos tienen uso oftalmológico, antidepresivo, son tratamientos para la epilepsia, enuresis (incontinencia urinaria) y en vejiga hiperactiva (necesidad urgente y repentina de orinar).

La SIC también abrió investigación a Cruz Verde y a Cafam por no presentar información al respecto.