Los comerciantes no ‘levantan cabeza’ por las restricciones

Pese a que se estimaba a comienzos del 2021 que con el paso de los meses, la situación de la economía debía mejorar, la verdad es que hay varias actividades económicas y empresarios más afectados por la crisis.



(Comerciantes proponen que todo mayo se les celebre a las madres).

Los cierres de abril por el tercer pico de la pandemia, y ahora, el paro nacional que ya va completar una semana, perturban.



Los centros comerciales, los empresarios del sector de entretenimiento, restaurantes, calzado y ropa pasan ‘las duras y las maduras’ y con expectativas moderadas sobre el futuro, según consultas hechas por Portafolio a diversos empresarios y gremios.



(El primer trimestre ‘calentó motores’ para la reactivación).



Alejandro Estupiñán, gerente de Plaza Imperial, centro comercial del noroccidente de la capital, dice que ese tipo de comercio se ha visto “severamente afectado con los cierres de abril”, pues la disminución en las ventas está cerca al 80%. “Esperamos que para las fechas que continúan luego de esta última restricción los entes gubernamentales manejen otro tipo de estrategia para que el comercio formal no sea de los más afectados y nos den una estabilidad para las próximas fechas de celebración”, dijo.



Carlos Hernán Betancourt, director de Acecolombia - gremio del sector- coincide en el impacto negativo de abril en estos complejos.



ROPA Y CALZADO



Pese a que se ha notado alguna mejoría al comenzar el 2021, el sector de calzado y ropa siguen en terreno negativo. Los empresarios de ambas actividades confían en que las celebraciones para las mamás, a finales de mayo, y para los padres, en junio, reanimen los negocios. William Parrado, coordinador de estudios sectoriales de Acicam, gremio del cuero y el calzado, señala que el año pasado cerró con una caída en la producción y las ventas del 31,7% frente al 2019, mientras que entre enero y febrero de este año, se sitúan en -5,5%.



En febrero se ve cómo se produce casi lo mismo frente al 2020, pero el tema que preocupa es el de las ventas, porque para el segundo mes del año se ve una caída significativa (27,5%).



“Los cierres impactaron la comercialización para temporada escolar y para dotación de la industria”, explica. Ahora bien, las cifras de marzo deben traer un aumento por la base baja de comparación por el comienzo de la pandemia, mientras que en abril vuelven los cierres que ha dejado a los fabricantes con un alto nivel de inventarios. Los comerciantes han preferido no hacer pedidos y dependemos de ellos, sostiene. La esperanza es que haber aplazado para el 30 de mayo el Día de la Madre traiga dinámica al sector y el comercio se reactive.



Por su parte, Camilo Rodríguez, de la Cámara Colombiana de la Confección, recuerda como el sector tuvo una caída de la producción del 22,3% al cierre del 2020 y de ventas del 18,6%. Lo que más preocupa, dice es la caída del empleo del 24,3%, ya que es una actividad intensiva en mano de obra femenina.



Pese a que el consumo de prendas de vestir ha aumentado en febrero, nosotros en ventas y en producción hemos retrocedido 7 años.



Pero lo que va del 2021 ha resultado ser un ‘falso amanecer’ dice Rodríguez. Los costos de las materias primas y de los fletes, así como los cierres no han ayudado en contra de la producción nacional. Si bien ahora no hay inventario alto, “en abril volveremos a ver un decrecimiento por culpa de las restricciones”, dijo.



RESTAURANTES Y PARQUES



Los cierres en fin de semana, han sido negativos para los parques de diversiones. Andrés Felipe Falla, quien hace poco asumió como director general de Mundo Aventura, explica que abril fue complejo, dada la incertidumbre. “Le hemos explicado al Gobierno que podemos operar garantizando la bioseguridad de los parques de la capital”, pero por las cuarentenas el aforo ha sido mínimo frente a antes de la restricción del tercer pico, con ingresos que ‘se han ido al piso”.



Guillermo Gómez, de Acodres, el gremio que reúne a los restaurantes, ve gris el panorama. “Ahora, estamos ligeramente mejor que abril del año pasado cuando las ventas cayeron al 88%, que fue lo peor y lo más duro. Ahora estamos en 82%, como junio-julio, cuando empezamos a reactivarnos un poquito”, explica.



Desde su perspectiva, “el mayor golpe al consumo son las restricciones en el fin de semana”. A su juicio, es complejo sobrevivir con domicilios cuando el negocio está en la experiencia de los comensales. “Al sector privado nos pusieron un venda en los ojos porque la inestabilidad de las medidas hace que tengamos que llevar la operación productiva del país a tientas”, advierte.



congom@portafolio.co