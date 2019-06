Los consumidores ‘online’ quieren tener más garantías

Archivo particular.

En América Latina, el 42% de las personas dice que no ha hecho compras de productos de consumo masivo de manera virtual pero lo ha considerado. Ese es el porcentaje que muestra el estudio mensual, correspondiente a abril, de Nielsen sobre el comportamiento del comercio electrónico en el país y en la región.

En el caso de Colombia, el estudio profundiza sobre qué haría a las personas adquirir por esta vía este tipo de productos y muestra las variables más importantes.



(Lea: ¡Tenga cuidado! Así están robando su información al comprar online)



Es así como el 67% de los consultados asegura que estaría dispuesto a comprar virtualmente si se le devuelve el dinero, en caso de que el producto no cumpla con lo que esperaba. En Latinoamérica así lo afirma 63%.



Otro 61% de los colombianos aprovecharía este medio si obtiene el reemplazo del producto el mismo día si no es lo que ordenó. En la región ese porcentaje para está alternativa resultó en 57%.



Por su parte en Latinoamérica, el 56% asegura que acudirían a este canal si el envío es gratis por un monto mínimo de consumo. Ese porcentaje en Colombia llega al 58%.

Entre los consumidores colombianos el 25% dice que compraría en línea si puede recoger el producto en el punto de venta, mientras que en los países latinoamericanos ese porcentaje llega a 23%.



(Lea: ¿A qué tiene derecho cuando hace compras en internet?)



Llama la atención en el análisis que en el caso de Asia el 15% afirma que ha comprado aunque no recientemente productos de consumo masivo de manera virtual, mientras que entre los latinoamericanos es el 11%, el segundo más alto por zonas del mundo.



ESPACIO PARA CRECER



En esta oportunidad Nielsen dedicó un espacio de su investigación a revisar las categorías más compradas en línea.



En Colombia son viajes (49%), Tecnología (43%) y Moda (43%).



Estos datos resultan mayores frente a los que se registran en Latinoamérica con 38%, 31% y 38%, respectivamente.



Nielsen detectó las categorías en desarrollo en Colombia, teniendo en cuenta el porcentaje de personas que las ha comprado ‘online’.



Es así como Alimentos frescos con 12%, y productos para aseo del hogar con 11%, sobresalen con crecimientos de cinco puntos porcentuales, teniendo en cuenta variaciones del 2018 frente al 2017.



En general, concluye Nielsen con estos datos, se demuestra que hay disposición para que en Latinoamérica y en Colombia estos productos de consumo masivo sean cada vez más relevantes en el comercio electrónico.