Los consumidores se alistan para una Navidad nunca vista

El año entra a su recta final y por estos días la planeación de lo que serán los negocios para rematar el 2020 es el centro de atención en las empresas. Por eso, son fundamentales las previsiones sobre lo que será Navidad y Año Nuevo.



Camilo Herrera, CEO de Raddar, advierte que la temporada más animada en ventas será distinta y exigirá estrategias diferentes a quienes quieran sacarle provecho.



En su análisis, plantea tres factores a considerar. El primero, es que la Navidad del 2020 desde ya se puede calcular como menos buena que la del 2019, una época que fue significativa y que no será posible superar en medio de la contracción que vive la economía y el bolsillo de los colombianos.



Asegura que, teniendo en cuenta la evolución que tenga la pandemia, todavía no es del todo claro cómo se comportará la dinámica del mercado en términos de aislamiento por lo que “vemos un enorme privilegio histórico de redefinir la Navidad por parte de muchos productos y marcas”. Y añade que “evidentemente las empresas tienen que prepararse para un esquema comercial completamente distinto”.



Y es que, sin duda, la fuerza que han ganado desde marzo las ventas virtuales, por ejemplo, se notará en la compras de fin de año. Los centros comerciales que tradicionalmente han sido el centro de atención en los negocios que rodean la Navidad, ven en las fechas que se avecinan un ‘salvavidas’ en un año atípico y negativo para su operación y sus resultados.



El balance favorable que reportó el comercio en Amor y Amistad y las expectativas positivas en las ventas que tiene los comerciantes en la medida en que se materialice la reactivación, son señales de optimismo sobre lo que será el final del 2020, aunque como dice Camilo Herrera los niveles no sean comparables con el 2019.



Portafolio consultó a gerentes de esos complejos de almacenes, quienes explican cómo se preparan para estas fechas y cuáles son las expectativas.



Ana Isabel Coba, gerente general del centro comercial Plaza de las Américas, de Bogotá, dijo que la temporada navideña se espera con esperanza para recuperar, en alguna medida, la situación difícil que todos hemos vivido. “No obstante, la cultura ciudadana y disciplina de toda la comunidad en estos meses previos, son el factor clave para que lleguemos con seguridad y sin restricciones a la mejor temporada del año”, sostiene.



Explica que las marcas planean y preparan juiciosamente sus inventarios y su colecciones con la calidad de siempre, con los mejores precios para que esta época sea de beneficio, tanto para la economía de las personas como para abonar en el camino de la estabilización de los negocios comerciales.



“Las ventas que se esperan en la temporada de fin de año son de alto volumen, tal vez no lo mismo de años anteriores, dado el drástico cambio en la situación de muchos ciudadanos, pero sí suficientes para que sobrepasen los costos de operación y no cerrar el año en rojo”.



El centro comercial promete espacios decorados con sencillez, y si bien los eventos masivos presenciales han sido aplazados, sí habrá muchas actividades que permitan que la comunidad retome la confianza de regresar, con seguridad y autocuidado, a sus lugares preferidos.



Patricia Vásquez, directora de mercadeo en Centro Comercial Unico con operaciones en Cali, Yumbo, Neiva, Villavicencio y Barranquilla, explica que “como centro comercial sabemos que esta época será diferente para todos, y aún más para los consumidores, quienes además de querer disfrutar esta importante época, también quieren estar en un espacio que ofrezca las mejores garantías de bioseguridad. Por esta razón, queremos que nuestros clientes nos visiten y puedan realizar sus compras con la alegría y gran oportunidad de ahorro que lo han hecho siempre”. Sostiene que la decoración deberá tener unos cambios, pensados en la seguridad y el bienestar.



Juan Camilo Patiño, director de Mercadeo de Jardín Plaza S.A. con sede en Cali y Cúcuta, comenta que los consumidores buscarán espacios confiables y añade que la arquitectura a cielo abierto de sus diseños es una ventaja porque se garantiza la circulación permanente de aire fresco, y destaca la primera certificación otorgada por el Icontec a nivel de Latinoamérica en Operaciones Bioseguras. A su juicio, esa preocupación se extiende a las marcas que ofrecerán productos en descuento a fin de reactivar la demanda y lograr un cierre de año positivo.



Fontanar Centro Comercial, ubicado en Chía, reabrió sus puertas al público el primero de junio y a pesar de la coyuntura actual por la pandemia, viene con una tendencia muy positiva en el crecimiento del tráfico y la reactivación económica.



“Mes a mes venimos trabajando en la correcta apertura de los diferentes sectores como comercio, gastronomía, gimnasios y próximamente entretenimiento para niños y el cine”, con el visto bueno de las autoridades dijo su gerente, Andrea Sierra.



Para la ejecutiva, se hacen los esfuerzos para que el ambiente de la Navidad que se experimente en el centro comercial sea animado “queremos que las personas puedan volver a revivir momentos espectaculares, momentos como los que se vivían antes de pandemia, claramente bajo los estándares de nuestra nueva normalidad”.