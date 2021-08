‘Los deportes y entretenimiento son la diferencia’

Star+, la plataforma de streaming que Disney ha enfocado en el público adulto se lanza a Latinoamérica mañana. La idea es que a diferencia de Disney+ el entretenimiento general que tenían productos de lo que era Fox y ahora hacen parte de la familia del ratón bajo el nombre Star, se puedan disfrutar con un diferencial en deportes de la mano de ESPN, lo que hace que la apuesta sea única en un mercado de plataformas con mucha competencia.



Si bien la plataforma complementa el servicio, será independiente para el contenido de FX, 20th Century Studios y Star Original Productions entre otros, con series como Los Simpsons,This is Us, The Walking Dead o American Horror Story, estrenos de cine como Nomadland, que recibió el Oscar a la mejor película, dirección y actriz protagonista, o clásicos como toda la serie de películas de Duro de matar.



El precio mensual está en $31.900, anual $319. 900y en combo con Disney+ quedaría en $38. 900, mientras que el valor de Disney+ está en $23.000.



Natalia Scalia, Head of Direct-to-Consumer para The Walt Disney Company Latin America, habló de los planes de expansión que tienen y lo que pueden esperar los colombianos de este servicio.



¿Por qué llega otra plataforma de Disney?



La oferta es complementaria, se maneja así no solo en Latinoamérica, en Estados Unidos no es solo una plataforma, existe Disney+, ESPN+ y Hulu. En otros mercados internacionales si se tiene Star dentro de la misma Disney+.



En América Latina esto hace parte de nuestra estrategia de portafolio, hace casi un año llegó el desembarco de Disney+ y es un producto con una identidad muy definida, con una diferenciación muy fuerte en sus contenidos para destacar en el mercado de streaming, por un lado por el nivel de exclusividad que tiene la propuesta y de otro lado por el perfil del contenido que trae y que es claramente familiar e infantil, con un despliegue para adultos en Marvel, Star Wars o National Geographic pero en un perfil familiar y que hace parte de un valor importante y de identidad y personalidad de este producto que tiene un espacio ya ganado a nueve meses de vida en la región y que se ha vuelto muy relevante.



Star+ por otro lado es una estrategia de producto que es el complemento perfecto porque abarca un perfil de contenido más adulto y de entretenimiento general que de alguna forma se ha conquistado con lo que traía Fox y se ha integrado muy bien por toda la afinidad que ofrecen este tipo de propuestas como Los Simpsons, his is Us, The Walking Dead o American Horror Story. A esto sumamos algo novedoso que es ESPN con su portafolio de derechos que tiene y que se combina en una propuesta realmente superadora de streaming y que hace la diferencia y que es potente para darle a esa audiencia y a los fánticos del deporte y del entretenimiento un servicio robusto y de altísima calidad, así que por eso tomamos la decisión de que ser independientes en la región.



¿Esto afectará el valor que tienen las plataformas?



Tenemos una oferta comercial combinada que se llama Combo+, para que los suscriptores puedan acceder a las dos plataformas con un único precio que representa un ahorro, pero que mantiene la experiencia con su identidad, valor y propuesta independiente y lo único que compartirá son las credenciales de acceso para facilitar la vida.



¿Una parte del negocio se tiene con los operadores de cable, si se tienen los canales se tiene acceso a la plataforma?



Nosotros seguimos distribuyendo nuestros canales lineales como lo hemos hecho hasta el momento a través de los sistemas de los operadores, creemos que hay una demanda del consumidor para este tipo de experiencias y por eso la comprobamos y la mantenemos pero sin descuidar el potencial en digital. Al final del día será el consumidor el que nos irá llevando a los pasos que vendrán en la propuesta convergente.



En esta región los canales siguen teniendo relevancia, siguen siendo distribuidos y se mantiene su consumo en una experiencia complementaria al mundo del streaming.



Sobre el acceso a la plataforma con la suscripción a estos canales eso dependerá de cada uno de los sistemas y de la forma en la que van a continuar distribuyendo el servicio.



Son independientes y posiblemente pos lanzamiento se vea su avance y la decisión que se pueda tomar al respecto porque no vienen juntos, sino que son dos servicios separados.



¿Qué tendrá la propuesta de deportes?



Todo lo que implica ESPN, mucha profundidad con todo lo que implica el consumo digital, no hay limitación de espacio, de grilla o de tiempo, lo cuál nos permite ser muy profundos para fanáticos de deportes especificos, con distintas señales y opciones no solo masivas, lo mismo ocurrirá en los grandes eventos deportivos, tendremos muchas herramientas de personalización para seguir ligas, para ver equipos específicos, eventos futuros y como se quiere tener la experiencia sobre lo que es y no relevante. El tener el sello ESPN permite que se tenga mucha variedad para el consumidor.



¿Que viene con los contenidos propios?



Siguen porque complementan los contenidos globales, tenemos más de 66 estrenos para la plataforma Star+ en el muy corto plazo, como también habrá cerca de 70 en Disney+. Entre ellas tenemos Impuros, que va por tercera temporada en Brasil, Terapia alternativa, Santa Evita para el 2022, Bios con Andrés Calamaro, Mercedes Sosa, una producción con Sofía Vergara, No fue mi culpa que llega septiembre, y esto es relevante porque mantiene el trabajo que ya se hacía.