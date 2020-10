Los ejes que contempla el plan de apoyo social y económico para Bogotá

Comenzaron las negociaciones entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional para financiar y sentar un plan de apoyo social y económico para la capital en el 2021, cuando se sienta, con más fuerza, el golpe de la pandemia de covid-19.



La alcaldesa Claudia López radicó en el Ministerio de Hacienda el llamado Acuerdo Social por Bogotá, que le pide al Gobierno 1,83 billones de pesos para financiar seis ejes: renta básica, educación, salud, reactivación económica, vivienda y redistribución de las labores de cuidado. Para completar el cupo total de casi 3,5 billones que costará la estrategia, el Distrito pondrá 1,64 billones de pesos.

“Este es un acuerdo, en particular, para las mujeres, los hogares en pobreza y los jóvenes”, aseguró López y, en medio del tenso ambiente que se vive por la llegada este lunes de la Minga Indígena, apuntó: “La movilización social no se va a solucionar a punta de fuerza y protocolo, sino de la atención a reclamos de necesidades sociales legítimas”.



Después de todo, las cifras de pobreza, reveladas esta semana por el Dane, ya lanzaron una alerta: la pobreza monetaria en el país aumentó en un punto entre 2018 y 2019. Y en Bogotá, la incidencia de pobreza monetaria quedó en 27,2 por ciento. Eso sin los datos de este difícil 2020.



Además, la Cámara de Comercio de Bogotá reportó que este año cerraron 37.000 empresas (un aumento del 63 % con respecto a 2019) y la Secretaría de Desarrollo Económico calculó que en el último año se perdieron 1,2 millones de empleos.



En ese sentido, dos informes de EL TIEMPO publicados en septiembre pasado advirtieron que la tasa de desempleo de las mujeres había aumentado un 123 por ciento, con respecto a 2019, y que los jóvenes entre 14 y 28 años eran el 34,6 por ciento del total de desempleados de la ciudad. Esa brecha entre jóvenes y mujeres con el resto de la población es una de las preocupaciones de la Alcaldía. De ahí que se busque hacer esta inyección económica.



Los seis ejes

El Acuerdo Social por Bogotá contempla 6 ejes con 22 programas.



El que se llevará la mayor tajada será el Ingreso Mínimo Garantizado, para el que destinarán 1,2 billones. Consistirá en 12 transferencias del Distrito (de 80.000 pesos cada uno) a 442.757 hogares pobres, en seis giros del Gobierno Nacional (de 160.000 pesos cada uno) a 442.757 hogares pobres y en seis pagos más (de 160.000 pesos cada uno) a 457.243 hogares vulnerables.



Se apuntará a que el 47,4 por ciento de los hogares beneficiarios sean de jefatura femenina. Todo se complementaría con Ingreso Solidario.



El segundo eje será de educación: para financiar 66.000 cupos de educación superior y de certificación de competencias. Aquí irían más de 695.000 millones de pesos.



El tercer eje es el de la salud. Según López, esto se hace pensando en el grueso de la población que se quedó sin empleo y no puede seguir aportando al régimen contributivo y que sus condiciones tampoco les permiten aplicar al subsidiado.



“Esas familias en el limbo podrían ser 300.000”, anotó. Para eso, se generarán 200.000 subsidios parciales del 25 por ciento. Ese y otro programa de atención a personas no aseguradas costarían 187.000 millones de pesos.



En cuarto lugar, se apuntará a entregar créditos a microempresas y trabajadores independientes. En el caso de estos últimos, serían préstamos hasta por 10 millones diferidos en 36 cuotas.



Y, además de las líneas de crédito para microempresarios, el Distrito puso sobre la mesa el programa Empleando Bogotá, un esquema de apoyo a la vinculación laboral para tres y seis meses que beneficie a mujeres y jóvenes. También se seguirá impulsando la competitividad de pequeños negocios con Despega Bogotá.



El Acuerdo, por otra parte, le invertirá 193.926 millones de pesos al sector de la construcción para garantizar no solo la baja del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, sino también la generación de empleo desde las obras.



Aquí entrarán, en el Plan Terrazas (solución de asistencia técnica para levantar más pisos en casas de sectores informales), 2.600 subsidios para mejoramiento de vivienda, 2.000 subsidios de arrendamiento por seis meses para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (80 %) y jóvenes vulnerables (20 %) y 3.096 subsidios para compra de vivienda nueva VIS y VIP.



El sexto eje consiste en redistribuir las labores de cuidado para liberar tiempo a las mujeres. “Las mujeres están por fuera del mercado laboral porque están dedicadas a cuidar a los niños, a los adultos mayores y a personas en condición de discapacidad.



Institucionalizar ese cuidado es quitarle a las mujeres esa carga de trabajo no remunerado”, dijo López. Para lograrlo, se invertiría en jardines infantiles, apoyos a personas mayores y en condición de discapacidad y cupos para formación.

Todo esto se barajará en las próximas semanas. ¿De qué depende? De un acuerdo el Distrito y la Nación.



En detalle:

¿A quién beneficiarían los programas?

El Acuerdo Social por Bogotá costaría 3.492.594.000 de pesos (1.648.660 del Distrito + 1.831.934.000 billones de la Nación) y se distribuirían así:



1. Renta básica

Para 900.000 hogares pobres y vulnerables

47,4 % son de jefatura femenina



Total: 1,2 billones de pesos



2. Educación

Para 80.000 jóvenes



Total: 695.754 millones de pesos

(dividido así)

74,5 % para cupos en educación superior

3,4 % para Reto a la U 2.0

7,2 % para articulación entre Educación Media y Sena

12,7 % para cupos en el SENA

1,5 % para articulación entre Educación Media e IESP

0,4 % para certificación de competencias





3. Salud

Dará 200.000 subsidios en salud

Atenderá a 63.740 personas pobres no aseguradas



Total: 385.066 millones de pesos

(dividido así)

54,7 % para subsidios parciales

45,3 % para población no afiliada



4. Reactivación económica

Para

50.000 trabajadores independientes

110.000 empresas



Total: 129.000 millones de pesos

(dividido así)

7,7 % para crédito a independientes

15,4 % para fortalecer línea Bancóldez línea Mipyme Capital de trabajo

7,7 % para Línea de crédito a microempresas

59,6 % para Empleando Bogotá

9,3 % para Despega Bogotá



5. Vivienda

Para cerca de 8.000 hogares



Total: 193.926 millones de pesos

(dividido así)



6,5 % para Plan Terrazas

24,7 % para Mejoramiento de Vivienda

7,9 % para Subsidios de Arrendamiento

60,7 % para Subsidios de Vivienda



6. Redistribuir el cuidado

Para disminuir la carga sobre las mujeres y permitirles trabajar y estudiar invirtiendo así:



Total: 799.802 millones de pesos

(dividido así)

50,9 % para cupos en jardines infantiles

24,4 % para apoyos económicos a personas mayores

9,9 % para apoyos a personas en condición de discapacidad

6 % para cupos de formación

2,2 % para transferencias para jóvenes

6,3 % para mercados para mujeres cabeza de hogar



