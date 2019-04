Los empresarios confían en el país, pese a ‘ruidos’ externos

El optimismo empresarial está regreso al país. Así lo confirman los resultados de la última encuesta de la firma Oxford Business Group (OBG), que indica el 91% de los CEO colombianos consultados es optimista o muy optimista ante el clima de negocios. Además, el 72% prevé realizar inversiones de capital importantes en los próximos 12 meses, pese a la incertidumbre global.



“Estos resultados positivos responden en parte a la capacidad de Colombia de resistir frente a las adversidades geopolíticas, humanitarias y económicas nacionales e internacionales.

La solidez económica del país y las perspectivas positivas de los próximos dos años generan confianza entre la comunidad de negocios”, explica Harry Van Schaick, director editorial de OBG en América, en su análisis sobre los resultados de la primera encuesta a CEOs realizada en Colombia.



“Comparados con los datos del reciente sondeo realizado en México, los resultados obtenidos en Colombia reflejan un nivel de confianza mucho más elevado entre los líderes empresariales de este país”, destaca Van Schaick.



Interrogados sobre la importancia del desarrollo de las infraestructuras para la economía colombiana, el desarrollo vial sigue siendo prioritario para el 51% de quienes respondieron la consulta, seguido por el desarrollo social en el sector educativo y el sistema ferroviario.



“Pese a los retrasos que han sufrido los planes del gobierno para el desarrollo de la infraestructura, los proyectos impulsados como el programa de 4G y vías terciarias, al igual que el plan maestro de transporte intermodal deberían contribuir a atraer más inversión en Colombia”, señala Van Schaick.



En cuanto a los elementos externos que pueden impactar directamente en la economía colombiana, la encuesta elaborada por OBG revela que la principal preocupación de las empresas colombianas son las fluctuaciones en los precios de las materias primas, seguida por la inestabilidad en la región debido a la crisis en Venezuela y la volatilidad de los mercados de divisas internacionales.



Es probable que la solidez estructural de la que goza el país, sumada a los pronósticos cada vez más positivos para 2019 y 2020, hayan provocado que la comunidad empresarial tenga una sensación de seguridad y determinación en materia de inversión. La percepción de crecimiento positivo está basada en el hecho de que los grandes centros urbanos de Colombia se han expandido relativamente, casi todo el mundo coincide en que el desarrollo continuo, tanto de la infraestructura materiale como de la inmaterial, es una prioridad para el país.



En los últimos años, el sector ha sido liderado por el programa de concesiones de Carreteras 4G, en cual se han invertido $25.000 millones de dólares para mejorar la construcción y operación de 8.000 kilómetros de carreteras entre 2015 y 2022.



Estas obras reducirían en 20% los costos de operación del transporte, y en un 30% el tiempo de viaje, lo que provocó que la comunidad empresarial aumentase sus expectativas con respecto a una optimización general de la logística y de los costos de la cadena de suministro.



Asimismo, hay otros programas de infraestructura, como el de vías terciarias o el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI), que deberían ayudar a atraer más inversiones.

En consonancia con estos datos, el 51% de los encuestados afirmó que el desarrollo de carreteras es el proyecto de infraestructuras más importante para la economía colombiana.



REFORMAS A LA SALUD



De acuerdo con los resultados de la encuesta, los participantes reconocen que en las últimas décadas, el sistema de salud del país ha pasado por varias reformas que le han valido el reconocimiento internacional. Según el ranking elaborado por la Organización Mundial de la Salud en octubre de 2018, Colombia ocupa el puesto 22 de 191 naciones, con uno de los sistemas sanitarios más eficientes, por delante incluso de Alemania, Canadá y Australia.



El hecho de que los participantes en la encuesta otorgasen un segundo puesto a la infraestructura inmaterial, solo por detrás de las carreteras, deja claro la importancia que tiene este tema para los líderes empresariales, los cuales suelen interesarse más por los factores económicos.



En materia de educación parece lógico que la inversión en el sector continúe siendo una prioridad para los actores tanto públicos como del privados.



LOS PRECIOS



A medida que la situación en Venezuela se torna cada vez más incierta, los participantes en la encuesta han destacado el riesgo de inestabilidad que hay en la región, y un 24% de los CEO entrevistados afirmaron que esta era la circunstancia que podría tener un mayor impacto sobre la economía del país.



A pesar de la incertidumbre derivada de la inestabilidad tanto a nivel global como en Venezuela, parece que los líderes empresariales colombianos seguirán manteniendo una actitud optimista en el mediano plazo.



CENTRO DE INVESTIGACIÓN



LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR NO DESPEGA



El optimismo y la confianza son factores claves para la economía. Esa es la razón por la que el miércoles pasado fue presentada en Colombia la campaña Confía, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y que en Colombia promueve el Banco de Bogotá. La idea es incentivar la generación de oportunidades, fortaleciendo proyectos productivos que fomentan el emprendimiento, el empleo inclusivo y la formalización laboral.



Sin embargo, basados en las cifras concretas, los analistas, mantienen sus reservas sobre el optimismo.



Hay consenso en que el frente más débil es el fiscal, debido a que la Ley de Financiamiento no cumplió con el objetivo de recaudar los $14 billones que se requerían para atender los requerimientos del del 2019. Tampoco pinta bien el rumbo de la economía global, atiborrada de alertas que van desde la tensión geopolítica, boom de ingobernabilidad y la debilidad del crecimiento, hasta volatilidad en los mercados y en los precios de los bienes transables.



A nivel local, los centros de estudios mantienen encendidas las alertas sobre el deterioro de las cifra de empleo y el comportamiento de la demanda interna y la confianza de los hogares. La tasa de desocupación aumentó un punto porcentual en los dos primeros meses del 2019, y en febrero pasado se ubicó en 11,8%, mientras que enero fue de 12,8%.



Es más, de acuerdo con el PMI de Davivienda, “las condiciones del sector industrial de Colombia se deterioraron en marzo en mayor medida que en el período de encuesta anterior, en un contexto caracterizado por la contracción más acelerada de los nuevos pedidos y el recorte de puestos de trabajo”. Por su parte, el análisis de Bancolombia señala que “la confianza del consumidor de febrero pone de relieve los desafíos que revela la recuperación económica, y es consecuente con una estabilidad prolongada de la tasa de interés de referencia del Banco de la República”. El informe agrega que hay un deterioro de la confianza entre los hogares de mayores ingresos. Además, es de resaltar que Medellín y Cali fueron las ciudades en las que cayó el índice de forma importante”.



Los analistas señalan que la moderación de la percepción positiva de los hogares ha sido influenciada por la inseguridad urbana y la emergencia ambiental en ciudades como Bogotá y Medellín.



“En conjunto con la lentitud reciente del mercado laboral, este resultado implica riesgos a la baja en la actividad económica del primer trimestre del año. Más aún, con la caída del optimismo en los hogares de altos ingresos, se magnifican las probabilidades de que continúe la lentitud del mercado de vivienda No VIS y de la demanda por bienes durables”.



También afectan el optimismo de los colombianos, situaciones como la crisis política y económica de Venezuela, la caída de los precios del café que afecta a 650.000 productores del grano, y los brotes de inconformidad ciudadana expresados en situaciones de hecho como el bloqueo a la vía Panamericana.



Todos estos factores han frenado la recuperación de la confianza en el país, tal como lo reflejan los resultados de la encuesta de Fedesarrollo, que indican que el optimismo de los colombianos se mantiene en terreno negativo.