Los gimnasios y los hoteles, listos para los pilotos

Los empresarios que operan gimnasios y hoteles recibieron con alivio los respectivos protocolos de bioseguridad que dan paso a que se inicien las pruebas piloto de reaperturas luego de cinco meses largos sin operar y sin percibir ingresos.



“La emisión de los protocolos es un paso muy importante para acercarnos a la reactivación del sector. No es el último, desafortunadamente porque hay que esperar las solicitudes de las alcaldías al Ministerio del Interior y que las otorgue”, dijo David Raya, gerente general de Smart Fit Colombia.



Observó que a los empresarios les genera inquietud lo planteado sobre distanciamiento social.



El Ministerio determinó el doble de lo que la propia OMS recomienda y en eso hay comprensión dada la importancia de la prevención. Sin embargo, explicó, se agregó un número máximo de 50 personas en cada una de las sedes y esto puede generar un buen espacio ocioso para marcas que manejan locales de 1.000 a 1.500 metros cuadrados.



“Ahí lo que nos va a tocar - a la industria, en general- es hacer mucho trabajo y solidaridad de parte de nuestros usuarios para poderlos distribuir a lo largo del día para que todos tengamos la oportunidad de ir a entrenar”, dijo el empresario.



Explicó que el plazo máximo de permanencia en el establecimiento es de 60 minutos sin la posibilidad del uso de la ducha.



Al respecto, Gigliola Aycardi, vicepresidenta ejecutiva de Bodytech, expresó que “esto para nosotros es como ver la luz al final del túnel porque ya vamos a cumplir cinco meses cerrados. Desde marzo no tenemos ningún ingreso y esto significa una pérdida muy importante para la compañía”. La empresaria indicó que a este protocolo se llegó gracias a un diálogo permanente de tres meses con los ministerios de Salud, de Industria y del Deporte y está basado en las buenas prácticas en otros países. Comentó que la disposición tiene varias restricciones para los establecimientos que quieran entrar en operación en medio de la pandemia.



“En el caso nuestro que tenemos más de 2.000 metros cuadrados tener máximo 50 personas en una sede, entre empleados y afiliados, eso significa que vamos a tener una persona cada 50 metros cuadrados, que es 25 veces más que lo que exige la OMS (2 metros entre persona y persona). Sentimos que aunque no es rentable, abrir nuestras operaciones con todas estas restricciones es el primer paso para demostrarle al Gobierno y a la comunidad que no somos sitio de contagio y que las personas pueden entrenar y mejorar la calidad de vida con el ejercicio”, aseguró.



Esperan que las autoridades locales gestionen las solicitudes. La marca está en 28 municipios.



EN LOS HOTELES



Gustavo Toro, presidente de Cotelco, gremio de los hoteles, explicó que “la Resolución 1285 recoge las propuestas que había hecho el gremio en relación con los ajustes que teníamos que realizar en los procesos y procedimientos de la hotelería y dar respuesta a las necesidades de la operación para poder tener un trabajo totalmente bioseguro”.



Agregó que, expedida esta resolución, que recoge lo protocolos de bioseguridad para el sector de alojamiento, corresponde a la hotelería implementarlos de manera obligatoria. “Por eso Cotelco creó el sello ‘Juntos contra el Covid’ para asesorar y acompañar a los hoteles en la aplicación de los protocolos, lanzando un mensaje de seguridad y confianza a los huéspedes en el sentido de que el hotel que tenga el sello está cumpliendo de manera estricta con esos protocolos de bioseguridad”.



Según dijo, a raíz de la pandemia, la hotelería está prácticamente cerrada. Hoy solo alcanza una ocupación del 3% y las pérdidas ascienden a $4,5 billones.