Los municipios obligados a ajustar contratos por sobrecostos en ayudas

Ante las denuncias y verificaciones hechas por la Contraloría por sobrecostos en contratos para alimentación y salud para atender la crisis generada por el coronavirus en el país, la entidad obligó a ocho localidades del país ajustar los motos pactados al encontrar inconsistencias, lo que generó un ahorro de $5.699 millones al erario.



(Lea: A la corrupción en Colombia no le da miedo el coronavirus)



Las alertas atendidas tienen que ver con situaciones de sobrecostos, que se están corrigiendo, en Acacías y Puerto Gaitán (Meta), Sincelejo y Coveñas (Sucre), Chía, Guaduas y Tabio (Cundinamarca), y Guaitarilla (Nariño).



(Lea: Denuncian sobrecostos en contratos de alimentos y salud en cuarentena)



“El ejercicio preventivo ha surtido efectos y los propios gobiernos territoriales están optando por ajustar sus contratos, ante la solidez de nuestras alertas”, dijo el Contralor Carlos Felipe Córdoba.



El siguiente es el detalle de las situaciones de sobrecostos que se hallaron y las acciones que tomaron sus respectivos alcaldes ante las alertas que recibieron por parte de la Contraloría General de la República:



ACACÍAS – META

Contrato de compraventa 207 del 25 de marzo de 2020

Plazo: 20 días.

Monto inicial: $1.125 millones

Objeto: “Adquisición de mercados básicos para personas en condición de vulnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid-19”.

Contratista: Cesar Alonso Ladino Daza

Contratante: Alcaldía municipal

Forma de pago: Anticipo del 40% y dos pagos parciales del 30%.

Origen del seguimiento: Denuncia de un medio de comunicación local.

Alerta de la CGR: Posible sobrecosto del 29% en precios de los alimentos.

Kits que se podrían comprar con el monto del posible sobrecosto: 1.472.

Solución: Las partes (municipio y contratista) suscriben un acta modificatoria y reducen el monto del contrato a $904’525.000, incluido IVA, para la entrega de 5.000 mercados.

Monto de la reducción: $220’475.000



PUERTO GAITÁN – META

CONTRATO: id. 20-12-10643357-9758464

Plazo: 15 días.

Monto: $ 1.000.000.000

Objeto: “Adquisición de mercados básicos para personas en condición de vulnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid-19”.

Contratista: SOGA de Colombia SAS.

Contratante: Municipio.

Alerta CGR: Presuntos sobrecostos iniciales del 26% en los kits para comunidades indígenas y en los kits convencionales, y una vez ajustados en el acta modificatoria se redujeron los presuntos sobrecostos al 18% y 20%, respectivamente.

Solución parcial: Con las modificaciones el costo por kit se redujo de $319.000 a $316.000, pero sigue existiendo un posible sobrecosto. Se redujo el precio en 15 de los 21 ítems que conforman cada kit.



SINCELEJO – SUCRE

CONTRATO: Id: 003-2020

Plazo: 30 días

MONTO: $1.769’489.095

Objeto: “Suministro de kit de alimentos no perecederos con destino a la población vulnerable del municipio de Sincelejo…”

Contratista: “Surtivíveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S.

Contratante: Alcaldía de Sincelejo.

Forma de pago: 50% anticipo y el resto finalizado a satisfacción del objeto contractual.

Alerta: Presuntos sobrecostos del 27% iniciales, una vez firmado el OTROSI se realizó un reajuste en el valor del transporte por kit, pero no se evidenció reducción en los precios de los ítems del kit, quedando el presunto sobrecosto 18%.

Solución: El valor del contrato se redujo es $273 millones.



SINCELEJO – SUCRE

CONTRATO: Id: 004-2020

Plazo: 30 días

MONTO: $1.769’489.095

Objeto: “Suministro de kit de alimentos no perecederos con destino a la población vulnerable del municipio de Sincelejo…”

Contratista: “ABASTOS Y FRUVER.

Contratante: Alcaldía de Sincelejo.

Forma de pago: 50% anticipo y el resto finalizado a satisfacción del objeto contractual.

Alerta: Presuntos sobrecostos del 27% iniciales, una vez firmado el OTROSI se realizó un reajuste en el valor del transporte por kit, pero no se evidenció reducción en los precios de los ítems del kit, quedando el presunto sobrecosto 18%.

Solución: El valor del contrato se redujo es $273 millones.



COVEÑAS – SUCRE

Contrato CP-COV-001-2020

Plazo: 7 días.

Monto: $1.206.000.000.

Objeto: “Suministro de ayuda alimentaria humanitaria y no alimentaria en el marco de la situación de la calamidad pública declarada mediante el Decreto 045 del 20 de marzo de 2020.

Contratista: Fundación Servicios y Consultorías Caribe – FUNCARSERVICIOS.

Contratante: Alcaldía municipal.

Forma de pago: 100% finalizado a satisfacción.

Alerta: La propia administración advirtió que, evaluados los montos globales económicos, se encontró que algunos ítems estaban por encima de los valores de mercado y otros por debajo de acuerdo al presupuesto aprobado.

Solución: Por el mismo valor ya no serían suministrados 6.000 kits de alimentación, sino 6.550.



GUAITARILLA-NARIÑO



CONTRATO: CD-UM 2020000258

Monto: $19.250.000

Objeto: “Suministro de insumos para mitigación y atención a los adultos mayores, en cumplimiento de la orden obligatoria de aislamiento…”

Contratista: Nova Suministros SAS.

Contratante: Alcaldía de Guaitarilla.

Alerta: Presunto sobrecosto del 1.665%. El valor unitario del pañal para adulto mayor fue fijado en $38.500.

Solución parcial: Mediante el modificatorio se aclaró que el valor del pañal no era unitario sino por bolsa de 16 unidades pasando de un presunto sobrecosto de 1665% a 6%.



GUADUAS - CUNDINAMARCA

Contrato: Id: 20-12-10652868-9767412

Monto: $250.000.000

Objeto: “Suministro de víveres y mercado de plaza para el Hogar de Bienestar…”

Contratista: Fundación PM2

Contratante: Alcaldía de Guaduas.

Alerta: Presuntos sobrecostos del 336% en el mercado de plaza y del 393% en víveres.

Solución parcial: Después de la firma de un otrosí el presunto sobrecosto estimado se redujo al 67%.



TABIO – CUNDINAMARCA

Contrato: 202000078

Monto: $72.917.060

Objeto: “Suministro de ayudas nutricionales para la población vulnerable y afectada con la declaratoria de la emergencia sanitaria…”.

Contratista: Talento Comercializadora SAS.

Contratante: Alcaldía.

Alerta: Sobrecosto estimado del 27,5% en el valor de la ayuda nutricional.

Solución: Los precios fueron ajustados, pero persistiría un sobrecosto del 17,4%.



CHÍA – CUNDINAMARCA

Contrato: 001-2020

Plazo: 8 días

Monto: $172.978.741

Objeto: “Adquisición de elementos para evitar la transmisión y propagación del Covid-19 en el municipio de Chía.

Contratista: Fundación Juventud y Vida.

Contratante: Alcalde municipal.

Forma de pago: La totalidad tras la entrega a satisfacción.

Alerta de la CGR: Luego de dos “otrosí” modificatorios se produjeron presuntos sobrecostos del 69,6% y 52,3%

Solución: El contrato está en revisión para ajuste.



Entre el 10 de marzo y el 5 de abril la CGR revisó en tiempo real 37.932 contratos suscritos en todos los órdenes de la administración pública entre el 10 de marzo y el 5 de abril. De ellos, 7.756 están relacionados con recursos destinados a la emergencia.