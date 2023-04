Los nuevos riesgos a los se enfrenta el mundo

Todos los sectores de la sociedad tienen que ver con el cambio climático y las estrategias de sostenibilidad, pero cada vez más habrá nuevos riesgos y oportunidades para gestionar.

(Riesgo actual de las empresas colombianas).

Gerardo Herrera, líder de riesgos de Marsh McLennan para América Latina, y quien prepara informes para el Foro Económico Mundial de Davos, habló de los nuevos retos que la sociedad y los sectores económicos deben afrontar.

¿A qué nuevos riesgos se enfrenta el mundo?

En un horizonte de 10 años los riesgos que se ven como los principales retos serán los ambientales. En estos dos o tres años, por las situaciones complejas sociales y económicas, unos por la pandemia y el conflicto de Ucrania, están los energéticos y de alimentos, y otros que son importantes están relacionados con la crisis de los medios de vida y con la polarización social.

Las acciones que hay que tomar frente al riesgo climático y que se han definido en las cumbres de las Naciones Unidas para llegar a la carbononeutralidad, son vitales para todos los países.

Una gran preocupación es que los desastres son más frecuentes y esta es una realidad, pues si no tenemos algún punto de inflexión, se presentará deterioro de las condiciones medioambientales y este escenario de riesgos meteorológicos extremos se van a presentar más frecuentemente y esto no es solo en Colombia.

Tenemos grandes incendios con más frecuencia, sequías o huracanes, que ya comienzan antes y son más intensos.

Por eso Marsh realizará un foro para converger las visiones en materia de ambiente, social, especialmente en el tema de mujeres, y de gobierno desde el punto de vista corporativo.

¿Qué riesgos sociales identifican ustedes?

La vertiente social es una denominación reciente. Hay crisis de medios de vida, no de inflación o temas económicos, sino sobre las familias y las sociedades por los efectos que han tenido en retos para construir prosperidad, educación, salud, alimentación y vivienda.

Tenemos situaciones en salud que para los sistemas a nivel global representan retos, pues además del esfuerzo en la pandemia, su estructura no esta preparada para responder a enfermedades no contagiosas como la salud mental, que es de las de mayor deterioro, y en donde los sistemas no tienen los medios adecuados para responder.

Y cuando eso se combina con situaciones de deuda pública y eficiencia económica hace que eso sea más complejo. Otro riesgo que también marcamos es la polarización social, de conflicto, pues en la pandemia se abrieron sentimientos nacionalistas.

Como sociedad necesitamos elementos de cohesión para enfrentar los retos y ninguno como el medio ambiente, que es de tal envergadura que se necesita actuar de manera importante.

Gerardo Herrera, líder de riesgos de Marsh McLennan para América Latina. Archivo

Pero también hay una esfera social. ¿Cómo actuar?

También trabajamos en el pago equitativo y se ha avanzado en la participación femenina en el campo laboral y de dirección y en elementos para ofrecer beneficios a los colaboradores y sus familias.

¿Quiénes están mejor preparados?

En medio ambiente todos estamos construyendo la resiliencia, aunque hay quienes están más preparados que otros.

En Latinoamérica en el trabajo de preparación en riesgos del medioambiente,hay que ver qué tan preparados estamos para adaptarnos para ese cambio climático. En 2013 y 2014 se habló de riesgo de cambio climático y a partir de ahí ya no fue riesgo sino su materialización.

¿La inflación mundial es otro riesgo?

Es una de las principales situaciones hoy. El dinero barato en la década anterior, con tasas casi negativas, terminó en el mundo y la deuda pública llegó a niveles máximos que se acentuaron con la pandemia.

Esto es complejo en la forma de enfretar, y el servicio de la deuda puede ser un lastre enorme por lo que es un motivo de preocupación y la inflación es de los grandes fantasmas para el que se tuvieron que hacer grandes esfuerzos para bajarla. Lo mismo que con el tema de la deuda, lo que hace que se pierda la capacidad de maniobra.

¿Se pueden volver a presentar pandemias pronto?

La situación de volver a vivir lo de la pandemia está presente y de hecho siempre valoramos la capacidad de la sociedad por haber encontrado las soluciones y en materia de tecnología se superó rápidamente, pero sigue la posibilidad de que vuelva a suceder, aunque adicional a la probabilidad de una nueva pandemia hay otros retos para superar, como el tema de salud mental, o algunas formas derivadas no contagiosas que se pueden convertir en temas complejos como la diabetes, la obesidad que tienen otros factores derivados en salud.

¿Y los riesgos en materia de gobierno corporativo?

Hay que valorar las prácticas positivas y en este sentido el gobierno corporativo es vital.

En los últimos días Colombia ha sido impactada por decisiones de empresas del sector aéreo en las que se han generado crisis alrededor de las empresas y afectado a las comunidades. De por qué siguieron recibiendo dinero si iban a parar, y justo en antes de vacaciones y los clientes quedaron frustrados, y adicionalmente se golpeó gran parte de la economía de San Andrés que simplemente quedó frustrada y casi anulada y es donde entran los cuestionamientos de gobierno corporativo, y además en donde hay un impacto en las comunidades donde se construye desarrollo.

