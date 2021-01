Los nuevos teléfonos inteligentes de Samsung llegarán más baratos

La compañía surcoreana Samsung presentó el jueves su nueva gama de teléfonos inteligentes 5G Galaxy S21, con una sensible rebaja de precio con respecto a la generación anterior de sus emblemáticos teléfonos.



Lanzado en una presentación transmitida en vivo por internet, el dispositivo S21 cuenta con una pantalla de 6,2 pulgadas (15,7 cm) y estará disponible a partir del 29 de enero a un precio base de 800 dólares, 200 dólares por debajo del modelo básico del Galaxy S20.



El líder mundial en teléfonos inteligentes también presentó las versiones S21 Plus de 6,7 pulgadas (17 cm) y S21 Ultra, con una pantalla de 6,8 pulgadas (17,2).



"Vivimos en un mundo donde los dispositivos móviles son lo primero, y con tanta gente trabajando de forma remota y pasando más tiempo en casa, queríamos ofrecer una experiencia de teléfono inteligente que satisfaga las exigentes demandas multimedia de nuestras rutinas en constante cambio", dijo TM Roh, jefe de comunicaciones móviles de Samsung Electronics.



Samsung sigue así la tendencia de Apple de mantener en términos generales la línea de precios de su iPhone pero ofreciendo una gama de teléfonos para varios bolsillos. La nueva línea de smartphones tendrá un precio inicial de hasta 1.200 dólares para su Ultra S21, el dispositivo con más funciones del grupo.



La compañía promocionó también la calidad mejorada de sus procesadores y su cámara, así como un nuevo diseño.



Los nuevos teléfonos ofrecen una pantalla de borde a borde, que les permite ser más ligeros, y filtro automático de luz azul para reducir la fatiga visual. Los tres nuevos modelos, que se pueden preordenar a partir del jueves en Estados Unidos, están disponibles en varios colores.



"MEJOR EN LA VIDA REAL"



=Avi Greengart, analista de la firma de investigación Techsponential, dijo que los nuevos teléfonos "se ven mejor en la vida real que en las fotos". Samsung ha estado en la cima del mercado de teléfonos inteligentes (o cerca) en los últimos años y vendió aproximadamente 80 millones de teléfonos en el tercer trimestre de 2020, por delante de las firmas chinas Huawei y Xiaomi y de la estadounidense Apple.



El mercado de los teléfonos inteligentes se ha visto afectado por la pandemia mundial de coronavirus, que plantea la paradoja de una economía en crisis pero con los consumidores más dependientes de sus dispositivos.



El lanzamiento de Samsung, en el último día del Consumer Electronics Show (CES), que se lleva a cabo esta semana en formato enteramente virtual, llega antes de lo habitual, según Greengart y "también mejora en precio al principal competidor de Samsung, el iPhone 12 de Apple".



"Para aquellos que no son sensibles a los precios, Samsung no se olvida de sus usuarios dispuestos a pagar más de 1.000 dólares por el más grande y mejor", agregó el analista. "Cualquiera que venga de un smartphone de hace dos o tres años verá que las mejoras en la cámara, la pantalla y la batería son lo suficientemente significativas como para que valga la pena la actualización".



