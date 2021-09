Los pasos del país en la ruta de la transición energética

Colombia está dando los pasos firmes y en la dirección correcta en su intención de desarrollar su política de Transición Energética. Con el impulso fuerte en transformación del sector en el plano técnico, regulatorio, de infraestructura y de mercado, busca superar retos como la alta vulnerabilidad de la industria ante fenómenos hidrometereológicos y los efectos del cambio climático.

Así mismo, cerrar las brechas para el acceso a la energía eléctrica y modernizar instituciones y normas que no han sido actualizadas desde mediados de la década de los noventa.



Y un gran paso en esa dirección fue la puesta en marcha de la Misión de Transformación Energética, equipo interdisciplinario conformado por 20 expertos nacionales y extranjeros, quienes realizaron recomendaciones de política pública a partir del análisis de las mejores prácticas internacionales y las más recientes investigaciones académicas en la materia, como la configuración del mercado eléctrico, la promoción de la descentralización y la digitalización de la energía eléctrica, el cierre de la brecha de acceso y la reformulación de los subsidios del sector.



“Por primera vez, Colombia contará con una hoja de ruta clara para la modernización del sector eléctrico, en beneficio de los usuarios. Este grupo interdisciplinar de expertos ha puesto sus conocimientos al servicio del país y gracias a sus aportes, seguiremos avanzando hacia la modernización del sector eléctrico, generando desarrollo, cierre de brechas y contribuyendo a la mitigación del Cambio Climático”, dijo Diego Mesa Puyo, ministro de Minas y Energía.



La hoja de ruta



Para llevar a cabo la política de Transición Energética, y de paso lograr la descarbonización, el país trazó una hoja de ruta sobre cuatro grandes ejes. Así, con el desarrollo de los proyectos de fuentes renovables no convencionales, el aumento en la oferta de gas natural, el almacenamiento de energía eléctrica con baterías, y las normas como la recientemente aprobada Ley de Transición Energética, se busca cumplir con los acuerdos que la nación suscribió en el COP21 de París.



“Se trata de una hoja de ruta con los temas de fondo que va a cambiar el mercado energético, y con una consecuente transformación regulatoria. El desarrollo de proyectos eólicos y solares, sumado a la colocación de nueva oferta de energía, así como de nuevos actores mercado van a hacer más eficiente el sector”, señaló Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia).



Por su parte, Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) señaló que el gas natural y las energías renovables no convencionales son el complemento ideal para garantizar el abastecimiento energético con competitividad. Más teniendo en cuenta que el gas natural ya llega a más de 10,3 millones de usuarios, en su mayoría familias de bajos recursos, que hoy confían en nuestra industria y en nuestro sistema”.



Los otros ejes



En materia de desarrollo de fuentes limpias no convencionales, la nación ya viene adelantando iniciativas eólicas y solares. Además de La Guajira y Cesar, estimaciones del Ministerio de Minas y Energía (MME), indican que otras regiones contempladas para su montaje son las sabanas de Córdoba, Sucre y el sur de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena. Así mismo, Meta, Casanare y Guaviare. También el Magdalena Medio, y la región del Valle de Tenza en Boyacá.



“La apuesta por las energías renovables permitirá dinamizar la economía del país y llevará progreso a las regiones con más de $8 billones de inversión y más de 6.000 empleos. También es beneficioso para los usuarios porque se reduce en un 30% el costo de generación. Colombia es un país lleno de oportunidades y el desarrollo de las energías limpias no renovables es una de ellas”, subrayó el ministro Mesa.



Otro eje de la hoja de ruta tiene que ver con la producción de gas natural, considerado el combustible limpio y de origen fósil de la transición energética.



“El MME ha avanzado, enhorabuena, en propuestas asociadas a la transformación energética, cuya hoja de ruta se construyó con la participación de los actores del sector energético del país. Es positivo que el Gobierno haya dedicado un lineamiento al gas natural en el contexto del abastecimiento y suministro en la Misión de la Transformación Energética”, subrayó Alejandro Castañeda, director ejecutivo, de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).



El nuevo sistema de almacenamiento de energías y la nueva Ley de Transición Energética son los otros dos ejes en la hoja de ruta. Mientras con el primero ya está asignado para su desarrollo en la ciudad de Barranquilla; en el segundo, se plantea una norma que deja sentadas la bases para el desarrollo de nuevas energías renovables, y en cuyo articulado se reconoce al hidrógeno verde y azul como una fuente no convencional renovable, por lo que esta tecnología también podrá acceder a los beneficios tributarios de la Ley 1715.