‘Los pilotos de ‘fracking’ darían resultados en 2022’

Después de un año con la operación petrolera del país en ceros por cuenta de la pandemia, en lo que a asignación de áreas se refiere, el país se prepara nuevamente para entregar bloques petroleros para su desarrollo. En diálogo con Portafolio, Armando Zamora, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), explicó cómo será ese segundo aire que tendrá el sector con la entrega de los cuatro bloques para la producción en yacimientos convencionales en el Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA), así como la concesión de otros cuatro para el desarrollo de los Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII) sobre yacimientos no convencionales (YNC).



¿Por qué noviembre y diciembre serán claves en la redinamización petrolera?



En estos dos meses se materializan dos de los ejes estratégicos del sector hidrocarburífero para la reactivación. Primero, en el PPAA, se acaba de publicar la lista de 16 empresas habilitadas para hacer ofertas y contraofertas. Y segundo, se tendrán los primeros resultados en el proceso, para el caso de la ANH, de los PPII con respecto a los contratos especiales, y que hasta el momento tres compañías que se han habilitado en una primera ronda, para estos pilotos de fracking.



¿Cómo será el tercer ciclo del PPAA?



El PPAA en su tercer ciclo no se suspendió durante la crisis originada por la pandemia. En junio se presentó su cierre para establecer cuántos bloques se iban a solicitar y proceder a las tareas de coordinación y concurrencia con las autoridades locales y las comunidades, como requisito. Se ofrecen solo cuatro bloques, porque la coyuntura afectó la operación y las finanzas de las empresas petroleras. Al tomar la decisión de seguir con el desarrollo del de la asignación de áreas, consideramos que la mejor expectativa que se tenía era la de recibir cinco solicitudes sobre cinco áreas, y en el peor de los casos, no se presentaría interés por alguna de ellas. Lo que quisimos fue mandar la señal que la operación de hidrocarburos en el país sigue vigente durante la crisis, y que el país está abierto a hacer negocios. En medio de la incertidumbre se recibieron ofertas por cinco áreas, de las cuales una está en una zona restringida.



¿Dónde están ubicados esos cuatro bloques que se ofrecerán?



La industria petrolera que opera en el país manifestó que todavía tiene interés en desarrollar áreas para exploración y producción (E&P). Las áreas son: dos en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, VIM43 y VIM44, una en el Valle Medio del Magdalena, VMM47, y la cuarta en los Llanos Orientales, LLA134. Las dos primeras son para la producción de gas natural, y las dos restantes para la extracción de crudo. El mapa de tierras está bastante poblado, y las áreas que están disponibles son pocas y marginales. Esta también fue otra de las razones por las que se presentaron pocas ofertas. Hay entre 300 y 400 áreas en desarrollo, bien sea para exploración o producción, o en terminación, o liquidación, o reservadas por la ANH.



¿La ANH proyecta lanzar un cuarto ciclo de ofertas?



Al estar saturado el mapa de tierras con áreas ocupadas, se empezaron a liberar para que sobre ellas se presenten solicitudes de oferta. Así, para el cuarto ciclo, que se lanzará en la Cumbre Petrolera a principios del mes de noviembre, esperamos anunciar las bases para esa liberación de áreas, y tenerlas listas para cuando se agote el plazo para la próxima recepción de ofertas que debe ser en seis meses. Se hace necesario liberar áreas que en este momento no están disponibles. También había restricción en el proceso permanente para realizar contratos de evaluación técnica (TEA’s), pero quedaron exceptuados de la normativa. Entonces para el cuarto ciclo la intención es incluirlos, que son grandes áreas en zonas de frontera que son atractivas por su potencial. Será un ciclo muy amplio porque se liberarán como mínimo 40 áreas.



¿Cómo será el proceso para ofertar los bloques para los PPII?



El proceso se enfocará en las cuencas del Valle Medio del Magdalena (VMM) y Cesar Ranchería. Es un proceso especial de investigación, y no es para asignación de áreas. El Gobierno determinó un máximo de cuatro bloques para los proyectos piloto, y que serán cuatro plataformas de perforación, cada una con dos pozos. En la segunda semana del presente mes de octubre se cerró el período para que las empresas manifestaran su interés, y se recibieron tres solicitudes. Las compañías que hasta el momento tienen la intención de realizar los pilotos son Ecopetrol, ExxonMobil y Drummond. Ya presentaron para la primera ronda sus propuestas. Pero se abrirá una segunda ronda si quedan cupos disponibles. En noviembre se hacen las primeras asignaciones, las cuales deben quedar listas antes de finalizar el año.



¿Cuándo se entregarían los resultados?



A comienzos de 2021 se iniciará el proceso de licenciamiento ambiental, donde las empresas podrán aceptar o no los requerimientos. Se espera que todo este proceso experimental con los pilotos culmine a mediados del 2022. Es decir, la medición, el monitoreo y los resultados queden listos antes que termine el actual gobierno. Ese es el objetivo, pero como hay tanta incertidumbre, por lo menos la intención es que los proyectos dejen suficiente información sobre la viabilidad de la técnica del fracturamiento hidráulico (fracking).



¿Cómo va la negociación de los nuevos contratos con Ecopetrol?



Estamos cerrando las condiciones contractuales para que Ecopetrol lance una gran campaña de exploración comenzando por el pie de monte. Es un programa agresivo de inversiones que tiene la petrolera nacional. Cuando los contratos de concesión finalizan se tienen que firmar nuevo convenios entre Ecopetrol y la ANH, y se están en las negociaciones directas para este tema.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio