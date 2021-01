Los precios del carbón y crudo podrían dinamizar producción

En las próximas semanas o meses el país tendría su ‘cuarto de hora’ en la reactivación carbonífera y petrolera, que terminaría por marcar el derrotero para ambos sectores en el 2021, y que influirán en la dinamización económica del país.



(Las apuestas serán: oro, crudo, ‘fracking’, carbón y renovables).

La recuperación en los precios de ambos commodities que se ha registrado recientemente en los mercados mundiales permiten augurar que sus tareas de producción en el país ayudarán a recuperar el terreno que perdieron en el 2020 como consecuencia de la pandemia por la covid-19.



Solo basta con observar el comportamiento en la cotización de ambos minerales en el último mes. Mientras el carbón indicaba el 27 de noviembre pasado un precio de US$60 la tonelada, este lunes su tarifa marcaba los US$70 la tonelada. Es decir que en 30 días su precio subió US$10 la tonelada.



Por su parte, el barril de petróleo referencia Brent, para la misma fecha del 2020, su cotización registraba US$48,18, y en el día de ayer, esta rondó los US$51,10.



La Agencia Internacional de Energía (AIE) en su más reciente informe señaló que en el carbón tendría un repunte en su consumo de 2,6% en el 2021, debido al aumento liderado por China e India, el sudeste asiático, así como EE. UU. y Europa.



El organismo, así mismo, señala en su reporte que la producción de crudo en Colombia para el 2021 se proyecta en 750.000 barriles promedio día (bpd), es decir 30.000 barriles más a los pronosticado en noviembre que fue 720.000 bpd, esto gracias al alza en la tarifas del barril.



Para analistas del sector minero y petrolero del país consultados por Portafolio, no cabe duda que el ajuste al alza en los precios del carbón y el petróleo terminarán por fortalecer sus respectivas operaciones, aunque también dejan en claro que la tarea no será fácil.



“Un alza en los precios del carbón debería tener implicaciones positivas para Colombia ya que las operaciones a gran escala de este mineral térmico pueden retornar a los niveles de producción pre-pandémicos. Sin embargo, no será una tarea fácil ya que algunas operaciones llevan cerradas varios meses y volver a los índices de producción antes de la emergencia sanitaria tomaría tiempo”, explicó Nicolás Arboleda, asociado del Área de Minería y Metales de Baker McKenzie.



El analista resaltó que lo interesante de una dinamización del sector carbonífero es la posibilidad de abrir nuevos mercados para el carbón térmico colombiano con ruta a Asia, “ya que si los precios son suficientemente altos, podría cubrir los costes de transporte desde Colombia hasta Asia, algo que en precios bajos es impensable”.



En el mismo sentido, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), resaltó que la gran cantidad de proyectos termoeléctricos que se están montando en China, Japón, Indonesia, Malasia, India o Vietnam, abren la puerta a que las ventas del carbón colombiano se fortalezca, lo que sumado al aumento en su precio, ayudará a mejorar la producción de este mineral en el país.



En el renglón petrolero, Arboleda de Baker Mckenzie, es cauto al señalar que para Colombia los efectos del precio por encima de US$50 por barril es “neutro”, ya que ese es el límite que cubre la producción de la mayoría de campos pequeños no conectados por oleoductos. “Esta tarifa no necesariamente impulsará mayor producción en el país pero sí resulta positivo para los campos que han logrado mantener la tarea durante la pandemia”, dijo.



Agregó que “falta ver si el precio de US$50 por barril logra mantenerse en el corto o mediano plazo ya que países como Rusia han expresado su intención de aumentar su producción de petróleo”.



Alfonso López Suárez