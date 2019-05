Productos con los que Colombia puede aprovechar la guerra comercial

De las 5.745 partidas a las que Estados Unidos elevó los aranceles del 10% al 25% y que entraron en vigencia el pasado viernes, Colombia exportó 740 al mercado estadounidense por lo que la decisión tiene la posibilidad de incrementar las ventas colombianas a ese país.



(Así afecta la guerra comercial a la economía colombiana).

Así lo establece un análisis de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, elaborado con datos del US Census Bureau, según el cual los 740 productos con oportunidad corresponden al 48,2% de los exportados por Colombia hacia Estados Unidos en 2018 con lo cual se facilita que las empresas que cuenten con una estrategia exportadora consolidada aprovechen la oportunidad que se abre con el encarecimiento de los productos que Estados Unidos estaba comprando desde China.



“Esta tensión comercial entre Estados Unidos y China ha sido un proceso de altos y bajos en el que, a la larga, pierden los dos países y se altera el comercio internacional. Aunque las conversaciones entre los dos países se mantienen, no se ve cerca el fin de esta situación por lo que el escenario que se presenta invita a los empresarios a prepararse”, dijo la directora de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture.



Entre los productos con oportunidades se encuentra el vidrio templado de seguridad, puesto que es un producto que Estados Unidos ya compra desde Colombia, alcanzando los US$31,7 millones en 2018. Esta cifra representa el 8,8% del total de importaciones de Estados Unidos que llegaron a los US$359,3 millones, mientras que la participación de China en ese mercado es del 75,3%, por lo cual el vidrio templado colombiano tiene margen para ganar terreno, debido al aumento de aranceles.



(Colombia exportaría US$2.000 millones más por guerra comercial).



Por otro lado, aparecen los accesorios de tubería (Codos, curvas y manguitos, roscados) de fundición, hierro o acero que alcanzaron en 2018 los US$39,1 millones, lo que representa un aumento de 126% frente a 2017, cuando las exportaciones alcanzaron los US$17,3 millones. En este producto la participación de Colombia en el total de importaciones de EE.UU. fue del 11,8% y la de China el 46,8%.



“Al revisar las 200 empresas que más exportan a EE.UU., es posible ver que las empresas que venden vidrio templado y materiales de construcción, sobre todo los de aluminio, han ido escalando sus ventas, principalmente producto de la tensión comercial, es decir, son empresas están aprovechando, mostrando una competitividad interesante que pueden explotar aún más con este aumento en los aranceles”, añadió Lacouture.



En el agro también se abren oportunidades interesantes como en el caso de las Sacarosa (azúcar) químicamente pura, en el cual las importaciones de Estados Unidos alcanzaron en 2018 los US$470,4 millones, Colombia participó con el 11,5% y tiene posibilidades de ganarse el 0,5% que representa China. También aparece el ñame del cual el 12,9% del mercado pertenece a Colombia y el 3,1% a China.



En materia de neumáticos para autobuses o camiones, aunque Colombia representa apenas un 0,2% de las compras de EE.UU., ya en 2018 mostró potencial de crecimiento al llegar a US$10 millones, 1.575% más que en 2018. China representó el 26,6% del total de importaciones de Estados Unidos y puede ceder terreno para Colombia.



En el caso de los tejidos de punto de fibras sintéticas el caso es parecido pues Colombia participó con el 0,3% del total de importaciones de EE.UU. y China con el 56,7%.



“Para aprovechar este panorama hay que trabajar en la competitividad de las compañías, de puertas para dentro, y en una cultura exportadora que les permita a las empresas colombianas aprovechar mejor este contexto”, afirmó la directora de AmCham Colombia



Según información de Bloomberg, los aranceles a una tasa de 10% restarán 0,5 puntos porcentuales al crecimiento económico de China en 2019. El aumento a una tasa de 25% restaría 0,9 puntos porcentuales.



De acuerdo con los datos de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (U.S. Chamber), US$93.542 millones en exportaciones estadounidenses están en riesgo ante una posible guerra comercial con China. California (US$13.000 millones), Texas (US$11.000 millones), y Washington (US$7.400 millones) serían los estados más afectados.



En el aspecto de empleo, podrían perderse 40,7 millones de empleos: California (4,8 millones), Texas (3,1 millones), y New York (2,7 millones) serían los más afectados.