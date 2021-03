Los proyectos de reactivación naranja avanzan a buen ritmo

Dentro del plan de reactivación ‘Compromiso por Colombia’, que fue lanzado el pasado 20 de julio por el Gobierno Nacional, figuran tres proyectos de economía naranja, que a 2030 tienen una inversión total de más de $4,5 billones.



(Sector de espectáculos retoma y confía en no volver a parar).

De ese monto, la suma que deberá ejecutarse para los sectores creativos y culturales del país entre 2020 y 2022, según la página pública de este Plan, es de más de $2,9 billones, lo que corresponde a un porcentaje superior al 64%.



(Posesionan a nuevo MinCultura, promotor de la Economía Naranja).



Los proyectos, a los que hacen referencia esos tres decretos emitidos el año pasado (474 de marzo de 2020, 697 de mayo de 2020 y 818 de junio de 2020) se encuentran actualmente en ejecución y según la estimación del Gobierno generarán 105.600 empleos.



Portafolio intentó establecer el avance de estos proyectos en relación a lo planteado en el Plan de reactivación, sin embargo, dado que dos de ellos son convocatorias aún abiertas, y que los recursos de 2022 se definirán solo hasta final de año, el artículo da cuenta solo del balance.



En el decreto 474 se alojan dos medidas de incentivos conocidas como el Fondo Fílmico Colombia (FFC) y los Certificados de Inversión Audiovisual (CINA).



“El FFC es un incentivo con recursos del ministerio de Comercio, provenientes del Presupuesto General que devuelve en efectivo recursos equivalentes al 40% de los gastos de producción y al 20% de los logísticos”, expresó Claudia Triana, la directora de Proimágenes.



De acuerdo con el Ministerio de Cultura la asignación de recursos para 2020 fue de $5.000 millones; y el año cerró con 4 proyectos aprobados que estimaron una solicitud de contraprestación por $7.000 millones.



Para 2021 los recursos asignados son $5.150 millones y en lo que va corrido del año se ha aprobado un proyecto con una contraprestación por cerca de $1.000 millones. Los cupos asignados en ambos años suman $10.150 millones.



El CINA es, por su parte, un descuento tributario expedido por el ministerio de Cultura, con un valor equivalente al 35% del gasto en servicios audiovisuales en el país que puede ser usado para el pago de autorretenciones del impuesto de renta o declaraciones de renta.



Las cifras del Ministerio indican que allí el cupo fiscal aprobado fue de $91.404 millones en 2020 y de $200.000 millones para 2021.



Los proyectos avalados en 2020 estimaron solicitudes de CINA por $74.000 millones y lo que va de 2021 por $60.000 millones.



Si se tomara el cupo de inversión del FFC ($10.150 millones) y de los CINA ($291.404 millones) en estos dos años, la cifra ascendería a $301.554 millones. Sin embargo, en el Compromiso por Colombia se estima que la inversión entre 2020 y 2022 sea $808.500 millones.



Del próximo año aún no se conoce cuánto podría ser la inversión, pues como afirma el Ministerio, esos cupos se definen en los últimos meses de este 2021.



Proimágenes anotó que en los proyectos ya aprobados, tanto del FFC como del CINA, se han generado 3.115 empleos directos, y en el ‘Compromiso por Colombia’ se calcula que los puestos que se generarán con este decreto son 22.200.



Los proyectos tanto del CINA como del FFC que ya han sido avalados, y que son ejecutados por empresas extranjeras o por coautoría de esta con firmas del país, tienen una inversión proyectada en Colombia de $510.017 millones.



EL DE MÁS INVERSIÓN



En el decreto 697, expedido el 26 de mayo del año pasado, también se establece un incentivo tributario para los empresarios que apoyen a los proyectos de economía naranja que se presenten a la convocatoria de la corporación CoCrea.



“CoCrea trabaja en dos vías: buscar que los titulares de proyectos creativos se postulen y hablar con las empresas para contarles sobre el beneficio de deducción del 165% en la declaración de renta”, aseguró Mónica Ramírez, directora de la entidad.



De acuerdo con el plan de reactivación, este decreto tiene la mayor inversión a 2030, calculada en más de $2,2 billones, de los cuales $1,5 billones sería el monto entre 2020 y 2022.



“Hasta el momento han sido avalados 334 proyectos, en donde cerca de $192.000 millones serán sujetos al beneficio tributario”, explicó el Mincultura.



Al igual que en el Decreto anterior, aquí la cartera explicó que el Consejo Nacional de la Economía Naranja no ha determinado cuál será el cupo fiscal que se asignará para el 2022.



Finalmente, el tercer decreto (818), más que incentivos, habla de alivios tributarios.



En primer lugar, se disminuyó y unificó la tarifa de retención en la fuente al 4% para 27 actividades de cultura, lo que según el Ministerio, y con datos de la Dian, representa un esfuerzo fiscal de $320.000 millones.



También se estableció que los estímulos públicos culturales otorgados por el Ministerio y las entidades territoriales no estarán sujetos a retención en la fuente; y que se excluye del pago del IVA, hasta julio de 2021, a algunos servicios artísticos. No obstante, con respecto a estos dos últimos la cartera de cultura no tenía la estimación fiscal de los alivios ni suministró la información de los avances, pues aseguran que es competencia de la Dian.



En el plan de reactivación se expone que la inversión total de estas exenciones suma al 2030 un total de $777.000 millones, de los cuales $623.000 millones sería la previsión para estos tres primeros años.



María Camila Pérez Godoy