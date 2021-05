Los puntos clave de la nueva Ley de Trabajo en Casa

El presidente de la República, Iván Duque, firmó la Ley 2088 de 2021, por la cual se regula el Trabajo en Casa en Colombia.



(Trabajo en casa: con subsidio digital y derecho a desconexión).

De esta forma, el país ya cuenta con elementos jurídicos para proteger el empleo en el marco de situaciones ocasionales como la generada por la pandemia del Covid-19.



El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, indicó que “Hace un año no existía ninguna normatividad que dijera cómo proteger los temas laborales y los puestos de empleo ante circunstancias excepcionales, por esta razón propusimos crear la figura de Trabajo en Casa, para que de aquí en adelante tengamos las herramientas para salvaguardar el empleo”.



De esta forma, trabajadores y empleadores podrán acudir a la modalidad de trabajo en casa por una vigencia de hasta tres meses, prorrogables por otro periodo igual o hasta que desaparezcan las circunstancias que ocasionaron la excepción.



Asimismo, se destaca que la relación laboral continuará bajo los términos pactados al inicio del contrato, con el fin de que el empleado cuente con los mismos derechos y garantías, que incluyen jornada laboral, horas extras, trabajo nocturno, dominicales y festivos, descansos dentro de la jornada laboral, derechos de asociación, negociación sindical y prestaciones económicas y asistenciales.



“Cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que lleven a aplicar el Trabajo en Casa, no se podrán desmejorar las condiciones del contrato inicial y el empleado tendrá la garantía de disfrutar su tiempo de descanso y la conciliación de su vida personal, familiar y laboral”, agregó el ministro Cabrera.



Los trabajadores que devenguen hasta dos SMMLV y que se les reconozca el auxilio de transporte, recibirán este pago a título de auxilio de conectividad digital durante el tiempo que presten sus servicios bajo la habilitación de trabajo en casa. En este caso, los dos auxilios económicos no serán acumulables.



Durante el tiempo laborado de manera remota, el trabajador también continuará amparado por las acciones de promoción y prevención, así como las prestaciones económicas y asistenciales en materia de riesgos laborales.



De otro lado, cabe resaltar que la Ley sancionada es diferente a la legislación que regula el Teletrabajo en Colombia (Ley 1221 de 2008), que sienta las bases para una modalidad laboral permanente, que se soporta en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC.



El acto legislativo sobre Trabajo en Casa fue sancionado, luego de ser aprobado en Plenaria Mixta del Senado de la República, donde recibió 83 votos a favor y cuatro en contra.



PUNTOS CLAVES



La Ley establece que los trabajadores seguirán disfrutando de los mismos derechos y garantías que rigen su relación laboral, como la jornada laboral, horas extras, trabajo nocturno, dominicales y festivos.



Bajo esta lógica, según el Ministerio de Trabajo, la jornada máxima será de 8 horas diarias y 48 horas a la semana, y las horas extra no podrán superar las dos horas diarias ni las 12 horas semanales.



Además, se establece el derecho a la desconexión laboral, una garantía tanto para trabajadores como servidores públicos, y se dice que podrán “disfrutar de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones, feriados, licencias con el fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral”.



Además, la Ley regularía a al empleador, quien “se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral”.



El auxilio de conectividad es otra de las claves de la nueva Ley de trabajo en casa. Mientras esté vigente la figura de trabajo en casa, el trabajador tendrá derecho a percibir los salarios y prestaciones sociales derivadas de su relación laboral.



La Ley aclara que todos los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigente, y se les reconozca el auxilio de transporte, recibirán un auxilio de conectividad durante el tiempo que estén en trabajo en casa. Sin embargo, se aclara que no son acumulables.



Cabe recordar, por otro lado, que varias de esas disposiciones ya estaban siendo utilizadas por las empresas porque fueron incluidas con el decreto de emergencia sanitaria, que va hasta el próximo 31 de mayo.



Por eso es que apenas se acabe la emergencia, esperan que esta nueva modalidad quede en firme y deje claras las reglas del juego.