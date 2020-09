Los retos de la banca para conquistar y fidelizar a los 'baby boomers'

El mundo se transformó y el auge de lo digital penetró de manera horizontal en todas las generaciones, de esta forma, los nacidos entre 1945 y 1964 -denominados baby boomers- no se quedan atrás.

En Colombia, según el censo poblacional del Dane, realizado en el 2018, los baby boomers representan más del 9% de la población total colombiana, sin embargo, poseen distintas características a partir del rango etario en que se ubican; por ejemplo, están los prejubilados, los jubilados tardíos o los abuelos, que en muchos casos actúan como proveedores de sus hijos y nietos.



No obstante, “podemos decir que esta generación está más acomodada que los jóvenes, ya que han acumulado los ingresos de toda una vida y algunos poseen propiedades y gran cantidad de activos”, explica Marcelo Fondacaro COO de VeriTran.



Las empresas de tecnología financiera han orientado sus servicios y comunicaciones principalmente hacia los nativos digitales, sin embargo, existe un gran potencial en los boomers para el crecimiento de la banca digital, al ser una generación con poder adquisitivo y ansiosa por mejorar su bienestar financiero; desde el ámbito de la planificación hasta la seguridad de sus activos.



Los servicios de tecnología financiera digital podrían ser cruciales para una generación que necesita disminuir las adversidades que enfrentan; como lo es la reducción de movilidad a lo largo de los años, dependencia de otros familiares, la exposición a fraudes, entre muchas otras más.



Por eso, VeriTran explica algunas de las oportunidades para entender a una generación como los boomers: ¿qué necesitan de la banca digital?



Mejor experiencia de usuario: la internet banking significa para esta generación un gran desafío, “el hecho de prender el computador, ingresar al explorador, luego al sitio del banco y en algunos casos verificar la seguridad a través de un segundo factor puede resultar muy complejo”, afirma Fondacaro.



Por eso, hoy en día las aplicaciones de banca móvil deben entender a su usuario para mejorar su experiencia permitiéndole a todas las generaciones y en especial a los boomers simplificar los procesos, tanto de autentificación -biometría- como de navegación para que consigan su cometido, usando la menor cantidad de clics posibles.



Simplicidad de uso: para las generaciones de más edad, puede existir un estigma en el que tecnología es un problema o un obstáculo, más que una herramienta que les facilite la vida y por esta razón la banca tiene la misión de romperlo. “Las mejores aplicaciones de banca no son las que tienen mayores transacciones, sino las que entienden a su usuario y le dan soluciones que simplifican la vida”, expone Marcelo. Desde el onboarding digital, hasta las transacciones y pagos hoy se pueden hacer desde el móvil, de manera remota, con pocos pasos y sin perder la seguridad.



Eficiencia: el 95% de las aplicaciones que se descargan en el mundo, son eliminadas después del primer uso según datos de VeriTran. Por esta razón Fondacaro explica que “las empresas no deben invertir millones de dólares en educación y capacitación para que los baby boomers logren entender sus aplicaciones. Deben poner esa energía en entender a la gente, en darle lo que quiere de forma sencilla”.