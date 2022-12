Los retos de los más pobres para encontrar un cupo escolar

El derecho a la educación es uno de los primordiales para los ciudadanos del país; sin embargo, ¿cómo está el acceso y qué están afrontando en la búsqueda de cupos?

En el más reciente estudio del Laboratorio de Economía de la Educación, de la Universidad Javeriana, se estimaron los principales retos a los que se enfrenta un padre de familia para matricular a su hijo en una entidad educativa oficial.



Según el informe, en la mayoría de las 96 Entidades Territoriales Calificadas (ETC) del país, es probable que los padres tengan que hacer la gestión de cupo directamente con la institución educativa más cercana, sin mayor claridad de las opciones presentes para conseguir el cupo.



Entre los datos a destacar del estudio se encuentra la importancia de diferenciar entre la demanda de alumnos antiguos y los nuevos en los colegios, dado que para el 2021 hubo un total de 9,3 millones de estudiantes matriculados en educación preescolar, básica y media, de los cuales el 80,8% asistía a establecimientos del sector oficial.



“En su mayoría, los estudiantes se encontraban en básica primaria (43,9%), y secundaria (34,7%)”, indica el documento.



Se estima que en términos laborales, la búsqueda de cupo puede implicar para los padres o acudientes costos en tiempo, lo que conlleva a ausencias laborales y a reducción de ingresos, especialmente a quienes pertenecen a un sector informal.



De acuerdo con el Observatorio, el ingreso mensual promedio de los ocupados en el sector informal para el 2021 fue de $725.4398, es decir, $24.171 diarios, mientras que en el sector formal, con un salario mínimo mensual legal vigente, en el mismo año, el ingreso era de e $908.526 y $30.084 diarios, pero ascendía a $41.070, sumando todas las prestaciones de Ley. Esto lo que implica es que dada la pérdida del día por llevar a cabo la solicitud de cupo (suponiendo que se solucione el mismo día), significa que las personas en los diferentes sectores, perderían el ingreso de $24.171 (diario informal) y $41.070 (diario formal), por tener que realizar la gestión de matrícula.



El documento estima que, además de dejar de recibir el ingreso diario laboral, los padres de familia deben asumir el costo de las fotocopias e impresiones, calculado en unos $2.000 y en algunos casos los costos del transporte, que rondarían los $5.000 (valor aproximado ida y vuelta en el sistema de transporte de Bogotá –SITP).



“Teniendo en cuenta que para el año 2021 aproximadamente el 39,3% personas en Colombia mensualmente vivía con menos de $354.031 ($11.801 por día) y el 31% con menos de $690.5249 ($23.017 por día), para muchas familias la búsqueda de cupos escolares puede ser la diferencia entre comer o no comer; luego, el costo de la ineficiencia de la asignación de cupos lo sufren los hogares y principalmente los más pobres”, asegura el informe.

Se suman retos

Otro de los factores a resaltar según el informe es que, pese a las esencias laborales y a otros trámites des gestión de los padres de familia, “como mencionan en algunos de los comunicados las ETC”, los acudientes no tienen garantizado el cupo por el hecho de acercarse a la institución o establecimientos en los que estén interesados.



Esto, se debe a que las ETC tienen restricciones en infraestructura y talento humano y a que deben garantizar, la continuidad de los estudiantes activos en sus establecimientos, independientemente de si aprueban, reprueban o repiten, y la priorización de estudiantes con ciertas características.



“Los padres o acudientes que no encuentren cupo, deben volver a iniciar el trámite en otro colegio e incurrir en los mismos costos; y, nuevamente, sin la seguridad o garantía de encontrar un cupo escolar. Debido a las ineficiencias del proceso, los potenciales estudiantes pueden quedar sin matrícula en un colegio, lo que aumenta su probabilidad de quedar en sobre-edad en el sistema educativo o de desertar”, menciona el observatorio.



Así mismo, se evidencia el sistema de información para la matrícula en las ETC. Frente a los sistemas sin información se estima que el 57,29% (55) no cuentan con los datos, por su parte, 14,58% (14) tienen formularios virtuales, 12,5% (12) se acercan a la institución educativa más cercana, 10,42% (10) poseen información general, 4,1% (4) publican en la página web institucional y 1,04 (1) radican en el ETC.



Adicional, se tomó la importancia el aumento de la población venezolana, a quienes se les garantiza el cupo en el entorno escolar. Según los datos, entre el 2018 y el 2019, el registro de matrícula en preescolar, básica y media de estudiantes venezolanos en Colombia aumentó de 34.030 a 573.846 estudiantes y el 90% de ellos en primaria y bachillerato está vinculado a colegios públicos.

Diana K. Rodríguez T.