Los retos del sector 'retail' en tiempos de pandemia

Archivo particular

Luego de que un cliente paga un producto a través de internet por la página de la empresa que lo vende o la aplicación en un teléfono celular, es posible que el producto no se encuentre en el inventario y no se le pueda entregar o que al ser entregado, este no cumpla con las expectativas y el cliente lo quiera regresar, lo que hace que se genere un proceso de devolución del dinero.



Ese es uno de los principales retos del comercio electrónico, según comenta Milton Quiroga, gerente general de Cyte, quien señala que la criptografía tiene un papel protagónico en el éxito de las devoluciones de pagos, generando desde una aplicación como Crypto-Vault que el flujo de la información entre en procesos de reversión de pago, "protegiendo a la misma desde que se inicia la devolución, hasta que llega al banco destino de manera efectiva y segura, es decir, se trata de protección criptográfica “extremo-a-extremo”.



Vale la pena anotar que el comercio electrónico ha sido de gran ayuda para que los colombianos puedan abastecerse y al mismo tiempo cumplan con las medidas de aislamiento dadas por el gobierno nacional para prevenir el contagio; el sector retail ha reaccionado de manera rápida para prestar eficientemente el mejor servicio en la entrega de artículos que se pagan de manera virtual, sea por transferencias electrónicas o con tarjetas de crédito, sin embargo el talón de aquiles en la cadena de compra digital, es el derecho a la reversión de pago.



Según el análisis realizado por MinTIC y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico junto con algunas empresas aliadas acerca del comportamiento del comercio electrónico durante la pandemia en el país, se evidenció que las categorías que tuvieron un mayor crecimiento en el porcentaje de ventas corresponden a deportes (86, 5 %), retail -que incluye las ventas de abarrotes (52,9 %), salud (38,2 %) y tecnología (26,9 %).



Según la CCCE, entre el 22 de marzo y el 23 de julio, las ventas digitales en el país han crecido, en promedio, un 7,84% semanal. Con el crecimiento de las compras digitales, el sector retail se ha visto enfrentado a grandes retos, dentro de ellos la devolución de pagos, que con el aumento de la demanda se ha convertido en un punto sensible.



Sin duda la pandemia ha hecho que todos los sectores se sacudan y busquen mejorar su procesos, el sector retail, que ha sido tan criticado y expuesto a través de redes sociales, es uno de ellos, la criptografía surge como una gran solución para mitigar todos los riesgos que esta nueva normalidad y constante cambio implica.