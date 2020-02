Todo lo que debe saber sobre el día sin carro y sin moto

A partir de las 5 de la mañana de este jueves se vivirá una nueva jornada del Día sin Carro y Sin Moto en Bogotá. Para afrontar este día, que históricamente deja grandes pérdidas económicas, el comercio ha venido preparándose y tiene lista una serie de iniciativas con el fin de minimizar esta afectación.



De acuerdo con Fenalco Bogotá Cundinamarca, las cifras muestran que el Día Sin Carro, impacta de manera negativa las ventas de los comerciantes hasta en un 50 por ciento.



Entre los grandes perdedores están las estaciones de servicio, los montallantas, servitecas, talleres y centros de servicios de automotores, entre otros establecimientos dedicados a la atención de vehículos.



Pero no sólo ellos se resienten; también lo hacen los centros comerciales, las supermercados de grandes superficies y restaurantes, pues el flujo de personas disminuye ya que muchas empresas aprovechan estas jornadas para impulsar el teletrabajo.



Tradicionalmente, los comerciantes más afectados por la jornada utilizan este día para realizar arreglos locativos y hacer inventarios en su locales, según lo evidencia un sondeo elaborado por Fenalco.



Sin embargo, este año quieren revertir esta situación.



“Muchos empresarios utilizan este día para realizar arreglos o hacer inventarios. Pero queremos impulsar las ventas de este día y por eso el llamado a los comerciantes es que, de acuerdo a sus posibilidades, realicen promociones, descuentos o envíos gratuitos de mercancía para las personas que visiten sus negocios, y así hacer de la jornada una fecha comercial que beneficie a clientes y comerciantes”, aseguró el director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, Juan Esteban Orrego.



Orrego lamenta que este año la jornada sea más extensa que en años anteriores, pues no sólo el comercio se verá afectado sino también el regreso a casa de los bogotanos.



“Lamentamos que este año la restricción del vehículo se prolongue hasta las 9 de la noche, ya que en la consulta popular realizada en el 2000 y por la cual los bogotanos decidieron tener un día sin carro al año, quedó consignado el horario de 6:30 a.m a 7:30 p.m., con esto muchas personas podían utilizar el vehículo particular después de las 7:30 p.m. y ayudar a descongestionar el transporte público, que en días como este llegan a su máximo estrés”, agregó Orrego.



Entre los planes de los comerciantes está llevar a cabo la campaña 'Deja tu Huella Verde, Muévete Sostenible' en la que participan el Centro Comercial Andino, Plaza Central, Salitre Plaza, Santa Ana, Unilago, Portal 80, Sergio Rada, Academia de Idiomas Smart, Surtimaderas, Triathlon, PPC, La Brasa Roja, Cali Mio, Calivea, La Nonna, Listodo, restaurante Lo Nuestro, Maxillantas, Allegro Decoración, entre otros.



Estos establecimientos de comercio tendrán diferentes actividades para sus clientes, ya sea para quieres se movilizan en bicicleta, como para los usuarios y clientes que se mueven en el servicio público, con el fin de dinamizar las ventas.



Habrá desde parqueaderos gratuitos para bicicletas, despachos a domicilio y descuentos y promociones.



LOS GANADORES



Del otro lado de la moneda, está los sectores que más ganarán en esta jornada, entre los que se cuentan aplicaciones de domicilio y mensajería, tiendas deportivas y de bicicletas.



El Día sin Carro y sin Motos ha ampliado la demanda de accesorios como cascos, guantes, chalecos, cintas reflectivas y vestuario deportivo en general, una industria que sin duda le sacará partido a este día.



Otro gremio que le sacará el jugo a la jornada será el de los taxistas, pues para estos vehículos no hay esta restricción, mientras que las aplicaciones digitales de transporte no tendrán disponibles sus vehículos.



Cabe señalar que la Alcaldía de Bogotá desmontó el Pico y Placa de taxis para esta jornada, por lo que se prevé un incremento cercano al 25% en la flota de taxis disponibles.



Esto quiere decir que los carros amarillos con placas terminadas en 1 ó 2, que este jueves tienen restricción, podrán circular de 5 a. m. a 8 a. m. y de 5 p. m. a 9 p. m.



Como símbolo de reconciliación, los taxistas en servicio van a utilizar camisa blanca este 6 de febrero y van a suscribir un pacto con Bogotá en cabeza de su alcaldesa Claudia López, el cual incluye tres puntos: un buen servicio de taxi, que mejore la experiencia de viaje y cautive a nuevos usuarios; la vida y la seguridad vial, que respete a los usuarios, ciclistas, peatones y a todos los actores viales; la renovación de la flota con tecnologías limpias y de bajas emisiones, que contribuya con el cuidado del ambiente y la mejora de la calidad del aire.



TELETRABAJO, UNA OPCIÓN PARA LAS EMPRESAS



Esta jornada también es una buena oportunidad para que las empresas y entidades de la capital comiencen a implementar el teletrabajo, ya que las dos iniciativas le apuestan a la sostenibilidad de la ciudad, el mejoramiento del medio ambiente y la reducción de la congestión vehicular.



Esta modalidad laboral utiliza las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para llevar a cabo las labores diarias, sin tener que desplazarse al lugar habitual de trabajo, lo que trae múltiples beneficios para los empleados, pues mejora su calidad de vida al reducir los tiempos y gastos de desplazamiento.



Según MinTIC, las organizaciones que implementan el teletrabajo se integran a la transformación digital del país y aportan a la movilidad sostenible, mientras aumentan su productividad y reducen sus costos fijos.



En Bogotá más de 63.000 personas teletrabajan según cifras del 'Cuarto Estudio de penetración del teletrabajo en empresas colombianas' del año 2018, elaborado por el Centro Nacional de Consultoría, la Corporación Colombia Digital y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), siendo la ciudad de Colombia con más número de personas en esta modalidad laboral.



Si es empleado de una empresa que ya implementa el teletrabajo, debe hablar con el encargado de Gestión Humana y con su jefe directo para conocer cómo se realizará esta jornada, establecer si sus actividades le permiten teletrabajar y definir los objetivos a los que se dedicará durante la jornada. Es indispensable que teletrabaje en el horario acordado, cumpla con sus tareas y se mantenga conectado y disponible por si se le requiere.



En caso de que la organización aún no implemente esta modalidad laboral, infórmele a su jefe directo o al jefe de Gestión Humana que el MinTIC ofrece asesoría gratuita para llevar a cabo este proceso, la cual puede ser solicitada a través de la página web www.teletrabajo.gov.co.





