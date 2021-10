Los siete desafíos que tiene el país luego de la pandemia

Tras el impacto por la pandemia del covid-19, y en medio de la reactivación económica y la incertidumbre por el efecto de posibles variantes, Colombia enfrenta el reto de reorganizar prioridades, contrarrestar posibles retrocesos y eliminar brechas si quiere cumplir con las metas de la Agenda 2030.



(Lea: Los seis ODS que verían afectado su cumplimiento por la pandemia)

En la introducción al tercer reporte voluntario sobre el cumplimiento de los ODS, el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que la pandemia “ha puesto a prueba la capacidad de las sociedades para adaptarse a cambios súbitos en aspectos vitales de nuestra forma de vivir”, y resaltó la necesidad de “trabajar en una recuperación sostenible, que continúe robusteciendo los sistemas de salud y protegiendo a los más vulnerables”. En su opinión, implica asumir grandes compromisos, para crecer con equidad.



(Lea: Colombia presenta un avance global de 72,1%)



El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera que el país está en condiciones de cumplir con las metas fijadas, pero tiene por delante desafíos que debe enfrentar para despejar el camino de los ODS.



(Lea: El abecé de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible)



El primero es acelerar la territorialización de los ODS, debido a que el logro del 65% de las 169 metas que tiene la Agenda 2030 depende del trabajo de las comunidades y gobiernos locales urbanos, según lo indica el tercer reporte nacional voluntario que realizó Colombia.



“Es importante tener en cuenta que las ciudades constituyen el principal motor de la economía y juegan un papel fundamental en la revitalización económica por cuenta de la generación de empleo, especialmente para las mujeres y la juventud”, advierte el PNUD.



El segundo desafío que enfrenta Colombia es superar la brecha del financiamiento de la Agenda. El reto es encontrar diferentes fuentes, públicas, privadas y mixtas, pues lograr las metas de los ODS implica inversiones entre 2,5 y 4,5 trillones de dólares, según los estimativos.



Para su tercer desafío, el país debe promover la participación de todos los actores y en particular contar con el sector privado como motor del crecimiento económico inclusivo.



Aunque ha sido uno de los mayores afectados por el covid-19, es ahí donde está la capacidad de desarrollar soluciones innovadoras que permitan abordar los desafíos del desarrollo.



No menos importante es la reducción de la pobreza. Es el cuarto desafío que debe enfrentar el país para superar el retroceso que se presentó en el último año cuando 3,5 millones de personas entraron en la pobreza monetaria y 2,8 millones en la pobreza monetaria extrema.



En este indicador, que iba bien hasta antes de la pandemia, el país debe trabajar para superar el retroceso.



De la mano de este reto está la recuperación del empleo. Este quinto desafío es clave, si se tiene en cuenta que en el 2020 el mercado laboral se redujo en 444 mil personas y los desocupados aumentaron en 1’142.000, con una tasa de desempleo del 15,9%.



El porcentaje de jóvenes que no estudian y no tienen empleo pasó en un año del 23,9% al 29,12%, de ahí que deban estar entre las prioridades.



El cierre de actividades presenciales durante la pandemia, que dejó a 221 millones de estudiantes del mundo fuera de la escuela, en casos como el de Colombia puso en evidencia la brecha digital. Ese es el sexto desafío: garantizar condiciones de inclusión digital, en especial para los estudiantes más vulnerables.



Además, el país debe enfrentar las consecuencias de la virtualidad durante la pandemia. El PNUD cita al jefe global del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia cuando hace un llamado para “generar estrategias para recuperar el tiempo perdido”. En Colombia la inasistencia escolar pasó de 2,7% en 2019 a 16,4% en el 2020.



Todavía estamos lejos del regreso a la presencialidad en condiciones bioseguras para todos, especialmente en zona alejadas. En el Pacífico, por ejemplo, 1 de cada 3 niños no está asistiendo al colegio.



Entre las tareas no podían faltar las acciones para mitigación y adaptación de los riesgos ante el cambio climático.



Ese es el séptimo desafío: “Tomar medidas y revisar las posibles consecuencias en caso de que no se hagan debido a la alta vulnerabilidad que presenta Colombia ante este fenómeno”, advierte el PNUD.



Otros desafíos



Desde la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI) se advierten otros retos urgentes para garantizar el cumplimiento de los ODS.



Entre ellos figuran la construcción de una agenda de desarrollo sostenible en los territorios desde los Planes de Desarrollo regionales o locales y la puesta en marcha por parte de los actores involucrados de un monitoreo, seguimiento y evaluación de los avances en la implementación de esta agenda para poder identificar buenas prácticas, logros y oportunidades de mejora.