Los síntomas del coronavirus en los mercados mundiales

Si bien es cierto la mayor parte de las implicaciones del COVID-19 se encuentran en las afectaciones en materia de salud en los territorios en los que se ha propagado el virus, existen otras consecuencias para los mercados internacionales.



Jenny Paola Lis-Gutiérrez, docente de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz habla sobre los efectos del virus en los mercados mundiales.



1. En 2018, China fue el país responsable del 32,2% de los productos farmacéuticos producidos a nivel mundial y gran parte de sus exportaciones corresponden a “ingredientes farmacéuticos activos”, es decir, componentes centrales de algunos medicamentos. La administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) ha manifestado la posibilidad de que se presenten algunos cuellos de botella en la cadena de suministro de algunos medicamentos.



2. Otras de las cadenas de suministro en las cuales se pueden presentar efectos adversos ante la reducción de la producción China son: artículos de uso doméstico (en 2018 China representaba 35% de la producción mundial), productos de alta tecnología (China produjo en 2018 el 46%). En este último caso algunas de las empresas con mayores efectos negativos sería Apple.



3. Caídas en los ingresos y en la publicidad derivados de eventos culturales o deportivos cancelados o aplazados. Incluso hay analistas que indican que los Juegos Olímpicos de Tokio pueden verse afectados por la no realización de jornadas de clasificación que aun se encuentran en ejecución.



4. En 2019 China produjo el 56% de las prendas de vestir elaboradas y el 54% en 2018. En este momento se presenta una interrupción temporal en su capacidad de producción, lo que reducirá la oferta disponible.



5. Incremento en los precios de productos cosméticos como jabón líquido, desinfectantes, toallitas y geles antibacteriales. En fases posteriores, se podría llegar a presentar desabastecimiento en ciertas partes del mundo.



6. Aumento de la demanda de comidas preparadas, congeladas o de larga vida útil, por ejemplo: pasta, arroz, granos, proteínas congeladas, embutidos, entre otros. Paralelo a esto, en algunas partes del mundo se puede presentar un aumento en el precio de los productos frescos.



7. Caídas en el sector de restaurantes y la gastronomía, pero aumento de la demanda de servicios de “entrega sin contacto”, por ejemplo, los vehículos aéreos de entrega no tripulados.



8. Aumento en la demanda de productos naturales asociados con aumento de las defensas, por ejemplo: vitamina C, probióticos, suplementos minerales, suplementos de proteínas, entre otros.



9. Mayor uso de plataformas de venta online, de productos de primera necesidad o comestibles.



10. Caída en el sector de turismo y del alojamiento, debido a la reducción de los viajeros. En Europa se estima una reducción del 80% de la ocupación petrolera en comparación con la primavera de 2019. Igualmente, hay algunos lugares donde Airbnb ha restringido los alquileres, por ejemplo, Beijing.



11. Reducción en la demanda de productos de lujo. Una parte importante de los mismos a nivel mundial es adquirida por los turistas chinos, al reducir sus posibilidades de viajar, también cae la demanda de este tipo de productos.



12. Aumento de la demanda de videojuegos y plataformas digitales como Netflix, HBO…, ya que son actividades que pueden realizarse mientras se permanece en aislamiento.



13. Pérdida en el valor de mercado de las compañías aéreas y de cruceros.



El análisis de este fenómeno demuestra tres cosas: la importancia de la economía China en el contexto mundial; las posibilidades de desaceleración económica a nivel mundial debido a cuestiones sanitarias; lo poco preparados que nos encontramos ante la propagación de un virus más agresivo que el COVID-19.