‘Los subsidios a la nómina no llegaron tarde’: Minhacienda

Una reforma tributaria, coordinar la reactivación económica del país, proteger el empleo formal y ajustar el Presupuesto General de la Nación son algunas de las tareas clave que tiene el Ministerio de Hacienda en medio de una crisis histórica como la actual.



Ante ese panorama, Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, habló con Portafolio sobre lo que se viene para el país.



Hace poco el Presidente lanzó una comisión para salvar a las empresas, ¿eso en qué va?



Lo que puedo decir es poco porque apenas comenzamos reuniones esta semana.

En el congreso de la Andi, propusieron pedir un préstamos al BanRep para la reactivación



¿Qué tan viable es?



No estamos en este momento considerando pedir un préstamo al Banco de la República.

Varios han salido a proponer que se amplíe y se modifique el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef).



¿Qué han visto desde el Gobierno?



Precisamente, en comisiones terceras de Cámara y Senado, se aprobó en un primer debate llevarlo hasta diciembre. La respuesta que dimos ante las propuestas es que haremos un análisis de la conveniencia de modificar un programa que ha sí exitoso en proteger el empleo.



Algunos columnistas, analistas y centros, como el Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, dijeron que ese programa llegó tarde. ¿Qué responde a esas críticas?

El Observatorio Fiscal es un grupo de analistas de esa universidad y ellos tienen la opinión de que llegó tarde, pero nosotros podemos tener la tranquilidad de que ha llegado a más de 2,8 millones de trabajadores, que ha sido la mejor medida que se ha tomado para la protección del empleo y, por lo tanto, no comparto esa opinión.



Y más allá de diciembre, ¿qué hacer para proteger los empleos formales?

Nosotros esperamos que la reactivación de aquí a diciembre esté al 100%, para no tener que hacer uso de más herramientas.



Los recursos para el préstamo a Avianca salen del Fondo de Mitigación de Emergencias, ¿tendrían que hacer recortes de programas?

No, no afectaría a los otros programas. Teníamos previsto desde el principio que en algún caso tendríamos que hacer algún salvamento de empresas.



¿Han pensado en prestarle a otras firmas, incluso a otras aerolíneas?



A las aerolíneas lo que les dijimos es que si entran en un proceso de reestructuración, nosotros podemos analizar la viabilidad de darles crédito directo a partir del Fome, para que veamos que los recursos no van a ir a los accionistas, sino a la operación.



También les dijimos que pueden acceder a las líneas de crédito a través del Fondo Nacional de Garantías. Si hay alguna que tenga importancia estratégica para la país, y si la banca comercial no funciona, revisaremos si los podemos ayudar directamente.



En el Presupuesto de 2021 plantean recibir $12 billones vendiendo activos del Estado, ¿qué tan viable lo ven?

En el Presupuesto de este año se incluían enajenaciones por $8 billones, que no se hicieron. El próximo año se incluyen por $12 billones porque estamos analizando la posibilidad de si hay algún un activo o una parte de este que sea de interés del mercado.



Siempre dejamos un rubro enajenaciones, que no quiere decir que vayamos a vender, pero tampoco que no lo vayamos a hacer, eso depende de la dinámica que haya en el mercado.



Hay $26 billones en otros recursos de capital, ¿si no logran conseguir esos recursos, podrían quedar desfinanciados?

Todos los recursos de capitales a final de cuenta son enajenaciones o son mayor crédito que le pidamos al mercado. Siempre tenemos esas posibilidades abiertas. Esto es un supuesto que hacemos para tener la posibilidad de financiarnos y cumplir con las obligaciones. La tranquilidad es que para el próximo año, los supuestos están dados para que podamos cumplir con todos los programas sociales que el Presidente ha anunciado y prometido.



Expertos dicen que es urgente una reforma tributaria, ¿qué han evaluado ustedes?

Como lo anunció el Ministro de Hacienda y el Presidente, no vamos a presentar una reforma fiscal. Tenemos que esperar dos cosas. La primera es que pasemos la pandemia, y la segunda es que tenemos un grupo de consultores internacionales y una comisión que nos está ayudando a revisar las exenciones y nuestro esquema tributario. Eso nos dará unas recomendaciones para mediano plazo.



También se ha hablado de ampliar la base gravable del IVA, ¿de dónde podrían echar mano ahí?



Hoy no hemos tomado ninguna decisión al respecto, por eso trajimos a los expertos internacionales.



¿Cuándo hay reportes de esa comisión?



El primer informe grande estaría llegando a alrededor de febrero. A partir de allí, empezamos a construir ideas y ver cuáles son las mejores opciones.



El Gobierno tiene la proyección de una caída del 5,5% del PIB en 2020, pero expertos dicen que será peor. ¿No están siendo muy optimistas?

Creemos que la meta del 5,5% es la ajustada y esperamos que así se cumpla.



¿Qué hay en el PGN para promover el empleo, además de los planes ya anunciados por el Gobierno?



El Compromiso por Colombia implica no solo recursos privados, sino condiciones para que los privados hagan inversiones y generen esa reactivación.



Un componente adicional, que ya se aprobó en Cámara y Senado, tendrá unos recursos frescos para inversión en la región. Estamos mirando temas sectoriales, de género y de ciertas edades que se están viendo más afectados, pero creemos que con Compromiso por Colombia, lograremos revertir la tendencia de desempleo.



¿Cuáles son las mayores preocupaciones que tienen en este momento para lograr esas metas?



Yo creo que lo más importante es que iniciemos la reactivación de las actividades productivas de una forma responsable, porque si no nos cuidamos y tenemos que cerrar otra vez, eso sería un golpe muy fuerte.



Lo segundo es que tenemos que enfocarnos en el empleo, y eso lo tenemos tanto el sector privado como el público. Por eso hablamos de mantener el Paef hasta diciembre. Tenemos que enfocarnos en la ciudades que tienen el desempleo más alto, y para eso necesitamos inversión publica de entidades territoriales, y generar condiciones para esa inversión. Con eso le damos la tranquilidad a las empresas que no las vamos a atacar con más impuestos, porque ellas necesitan salir de este bache.



María Camila González Olarte

Twitter: @CamilaGolarte