Los tres pilares de la nueva política de empleo en Colombia

Asegurar la formación de competencias pertinentes y de calidad para el empleo; ampliar e impulsar el Servicio Público de Empleo para la inclusión laboral; incentivar el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial son los cuatro pilares de la nueva política de empleo en Colombia, aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo.



(Impacto de la Ley de financiamiento en materia laboral).



Aquí le contamos en qué consiste esta nueva estrategia.



ASEGURAR LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS PERTINENTES Y DE CALIDAD PARA EL EMPLEO



Este pilar está dirigido a mejorar las capacidades del talento humano, y a brindar a las personas una formación pertinente para las necesidades productivas del país, con lo que se facilite su inserción laboral.



Fortalecimiento de las habilidades y el reconocimiento de saberes previos de las personas, que contribuyan a una mayor productividad.



Para lograr este objetivo se requiere un Sistema Nacional de Cualificaciones que se adapte a las necesidades del sector productivo del país en competencias para el empleo.



Formar mecánicos, electricistas, carpinteros, entre otros, requiere de instructores (no profesores) y de talleres dotados (no aulas de clase). Por eso es necesario diseñar la estructura y funcionamiento de la formación por competencias laborales, incluyendo técnicos profesionales, tecnólogos y técnicos laborales que son egresados de universidades, instituciones técnicas y tecnológicas, SENA y entidades de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - ETDH.



Como instrumentos del Sistema Nacional de Cualificaciones, creados y definidos por el Plan de Desarrollo, están, entre otros, el Marco Nacional de Cualificaciones y el Sistema de Calidad, que deben alinearse con la política de desarrollo productivo. Esto se logra a través de la coordinación de los procesos de normalización de competencias, que define lo que necesita el sector productivo, con el Marco Nacional de Cualificaciones que sirve como base para definir la formación que se les da a las personas. Esto permite garantizar pertinencia en la formación.



El Sistema de Calidad permitirá asegurar los estándares de la formación para que sea competitiva e impulse la productividad.



Formación en el trabajo incluiría: 1. Prácticas laborales y contratos de aprendizaje; 2. Unidades Vocacionales de Aprendizaje directamente en las empresas; 3. Formación continua / complementaria, de carácter modular y flexible.



AMPLIAR E IMPULSAR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PARA LA INCLUSIÓN LABORAL

​

Menos del 20% de las empresas tienen un área de talento humano, por lo tanto el principal objetivo consiste en el fortalecimiento de la gestión empresarial a través del Servicio Público de Empleo - SPE suple esta necesidad, en particular en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas que enfrentan las mayores dificultades en este campo.



Se debe incentivar la participación del empresario en la inclusión laboral de los más afectados por el desempleo (personas con discapacidad, víctimas jóvenes sin experiencia, entre otras), revisando y hacer seguimiento a los incentivos que brinda la ley, como los contenidos en la ley pro-jóven. En ese mismo sentido, se debe impulsar a los empleadores a aprovechar la reciente ley de financiamiento, que posibilita mayor inversión por parte del sector productivo con el fin de generar empleo.



El Plan de Desarrollo contempla la unificación de las bolsas de empleo, que hoy en día funcionan de manera dispersa a lo largo del país. Esto también requiere de un esfuerzo en inversión en tecnología que se llevará a cabo durante el presente gobierno.



La política de migración laboral será el conjunto de normas y arreglos institucionales que, apoyada en el Servicio Público de Empleo - SPE, facilite la gestión del empleo para colombianos que migran hacia el exterior, los que retornan y los extranjeros que llegan. Igualmente facilitar la movilidad al interior del país. En este último caso estamos diseñando el Permiso Especial de Trabajo para migrantes, con el fin de que regularicen su situación, no caigan en el abuso de la informalidad, y en consecuencia no desplacen mano de obra local.



INCENTIVAR EL EMPRENDIMIENTO Y EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL



El emprendimiento individual y asociativo es una herramienta para generar empleo, teniendo en cuenta que en muchas zonas del país hay poco desarrollo de tejido empresarial para absorber la mano de obra. Para potenciar los resultados de los programas de emprendimiento es necesario que estén debidamente articulados en el marco de una institucionalidad fuerte, a diferencia de la dispersión que existe actualmente, para garantizar el éxito de dichos emprendimientos.



Por esto, se propone que las herramientas del Sector Trabajo se potencien a partir de una articulación efectiva de:



Programas de emprendimiento impulsados por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – UAEOS, encargada de fortalecer las organizaciones solidarias dedicadas a proyectos productivos)



Fondo Emprender administrado por el SENA

Mecanismo de Protección al Cesante.

Programas de atención a víctimas del conflicto armado



Con lo anterior, se busca que la cara del Ministerio en el territorio no sea exclusivamente Inspección, Vigilancia y Control, sino también cuente con el acompañamiento paulatino para el ingreso a la formalidad, es decir, acompañar al empresario y al emprendedor en la realización de los procesos de afiliación a seguridad social y promoviendo promover canales únicos que faciliten los procesos.