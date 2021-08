Después del petróleo, el oro, frutas y café lideran las exportaciones

En junio de 2021 las ventas externas del país fueron US$3.046,9 millones FOB y presentaron un aumento de 33,1% en relación con junio de 2020, de acuerdo con la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).



Este resultado se debió principalmente al crecimiento de 56,3% en las exportaciones del grupo de Combustibles, que participó con 48,2% del valor total. Mientras que las Manufacturas, Agropecuarios, alimentos y bebidas; y otros sectores, tuvieron una injerencia del 22,2%, 20,5%, y 9,1%, respectivamente.



No obstante, al hablar de productos en particular, luego del Petróleo y sus derivados que sumaron US$1.003250, se destaca el comportamiento positivo del Oro no monetario (US$275.826); y los del renglón del Café, té, especias y sus derivados, que juntos representaron US$145.139 en el sexto mes de este año.



Asimismo, de acuerdo con el reporte del Dane, las Legumbres y frutas ($US136.483), productos animales y vegetales en bruto (US$132.156), plásticos en formas primarias US$118.595) y Aceites y grasas fijos de origen vegetal, en bruto, refinados o fraccionados (US$100.490) también lograron ubicarse en los primeros lugares de las ventas de Colombia al exterior.



“Venimos en un período de recuperación en las exportaciones y en el primer semestre de 2021 Colombia superó en 9,9% las ventas de productos no minero energéticos hacia Estados Unidos en comparación con los primeros seis meses de 2019, en prepandemia, pasando de US$ 2.395,4 millones a US$ 2.632,5 millones respectivamente”, aseguró María Claudia Lacouture, la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham).



Y es que vale destacar que el último mes del primer semestre de este año, el país norteamericano fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 26,7% en el valor FOB total exportado. A este le siguieron las participaciones de China, Brasil, Panamá, Ecuador, México y Chile.



Con respecto a China y Brasil, el Dane explicó que en comparación con junio 2020, el crecimiento en las ventas hacia estos países aportaron 17,0 puntos porcentuales (pps) a la variación total (33,1%). En contraste, las ventas externas a India contribuyeron con 1,6 pps negativos.



“El aumento en las exportaciones a China, se explicó principalmente por las mayores ventas externas de Aceites de petróleo crudos (223,8%), en comparación con junio de 2020”, enfatizó la entidad estadística. Rescata, además, que en comparación con junio 2019, la disminución en las ventas a Estados Unidos y Países Bajos aportó 7,5 pps negativos a la variación total de las exportaciones (-1,6%). Y que en contraste, las ventas externas a Brasil contribuyeron con 2,4 pps.



EN EL SEMESTRE



Con respecto al semestre, las entidades informaron que las exportaciones colombianas fueron US$18.044,2 millones FOB y registraron un aumento de 18,9%, frente al mismo periodo de 2020, donde los Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$8.282,4 millones FOB y aumentaron 15,3% frente al mismo periodo de 2020.



Este comportamiento se explicó por el incremento en las ventas externas de Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (36,4%), que contribuyó con 22,1 pps.



Asimismo, en el periodo enero-junio 2021, las exportaciones del grupo de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$4.418,6 millones FOB y presentaron un crecimiento de 16,4%, frente al mismo periodo de 2020, como resultado principalmente de las mayores ventas de Flores y follaje cortados (24,3%) que sumaron 5,0 puntos porcentuales a la variación de este segmento.



En el periodo enero-junio 2021 en comparación con enero-junio del año pasado, el aumento en las ventas externas a Estados Unidos se explicó principalmente por las mayores exportaciones de Oro no monetario (42,5%), que aportaron 4,3 pps la variación del país.