Luz verde a primera subasta privada de energía renovable

El país continúa con paso firme y concreto en su intención de darle mayor participación a la energía que viene de las fuentes renovables no convencionales en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).



La razón, el próximo miércoles 4 de noviembre se realizará la primera subasta privada para la comercialización de energía eléctrica renovable, la primera de su clase en Latinoamérica.



El concurso será desarrollado por la empresa RenoVatio, que fue una de las grandes jugadoras en la pasada subasta pública que hizo el gobierno, y que con este mecanismo de mercado busca dinamizar la entrada de energías limpias en la matriz eléctrica.



“Esta subasta la necesita el mercado eléctrico para desarrollar las energías renovables en el país, y para que estas plantas eólicas y solares operen sin problema”, recalcó Francisco Sanclemente, gerente general de RenoVatio.



El alto ejecutivo explicó que el año pasado, el Gobierno realizó el concurso para contratos de largo plazo con éxito, sin embargo no anunció nuevas subastas. “El Ejecutivo espera que el sector privado sea el que tomé la iniciativa de organizar este tipo de procesos, por esta razón nos animamos a ser los primeros en lanzar esta subasta privada”, recalcó.



Por su parte, Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), señaló que “la empresa RenoVatio ha lanzado una iniciativa interesante para comprar energía proveniente de fuentes renovables no convencionales con destino al mercado no regulado”.



El líder gremial subrayó que “se trata de la primera subasta de este tipo, caracterizada por su flexibilidad ya que son los oferentes los encargados de definir los plazos de entrega, los cuales pueden ser suficientemente largos. Este mecanismo puede servir para que los proyectos coloquen excedentes de energía que no hayan vendido en las subastas o en otros mecanismos de contratación”.



La energía que sale a comprar RenoVatio podría equivaler a unos 10 o 12 proyectos solares de 10 megavatios (Mw).



Cabe recordar que en el país hay siete proyectos en operación o próximos a iniciarla. Estos se ubican en Cesar (El Paso), Valle (Celsia Solar Yumbo), Bolívar (Celsia Solar Bolívar y Bayunca I), Meta (Bosques Solares 1), Córdoba (Pétalo de Córdoba I) y Tolima (Celsia Solar Espinal).



“Los proyectos que ganaron la subasta del gobierno deben entrar en operación en el 2022. Los precios que se adjudicaron en esas iniciativas pueden llegar a ser un 30% más baratos que el promedio de los precios de hoy. La meta con la subasta privada es duplicar el número de proyectos solares que existen en Colombia”, recalcó Sanclemente.



Explicó además que “los interesados en la subasta van a ser los que nos vendan la energía que van a generar, porque son los proyectos que vienen a desarrollar como las plantas eólicas y solares. La mayoría de esos desarrolladores son extranjeros”.



Esta subasta privada para la comercialización de energía eléctrica renovable, por se la primera, no influenciará de forma significativa los precios.



Tanto para el citado gremio, como para el vocero de RenoVatio, en Colombia las energías renovables no inician la operación con la velocidad que exige el mercado.



“Una de las respuestas es que hay muchos proyectos con grandes dificultades en encontrar un comercializador que les compre la energía a largo plazo.



Para financiar, los bancos necesitan que sean por lo menos de 12 a 15 años. Con contratos a largo plazo y certeza de flujos a periodos de tiempo muy largo consiguen asegurar que la deuda se pague”, indicó Sanclemente.



Recalcó que en Colombia no se firman contratos de largo plazo: solo son de cuatro a cinco años. “Esperamos que haya un beneficio representado en el precio de la energía que nos van a ofrecer a largo plazo”, dijo.



Cabe recordar que en febrero de 2019 fracasó la primera subasta de contratos de largo plazo para la inclusión de la renovables en la matriz de generación eléctrica.

Sin embargo, meses después, en octubre, el Ejecutivo la relanzó, y dejó buenos resultados. El 62% de los proyectos eólicos en La Guajira que salieron de ese concurso público los desarrolló RenoVatio.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio