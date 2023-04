En 2023 ya van dos alertas por la calidad del aire en Bogotá

En Bogotá hubo 3.400 muertes prematuras atribuibles a la exposición de materia particulada (PM por sus siglas en inglés) de diámetro 2.5 en 2021, según cifras del Greenpeace.

En esa medida, se hace necesario ser conscientes de la calidad del aire de la ciudad en la que se vive y que las empresas apuesten por mejorar este indicador de sostenibilidad.



En Bogotá, por ejemplo, está el Índice Bogotano de Calidad del Aire (Iboca), que tiene 20 estaciones en la ciudad y mide la concentración de PM, que genera efectos nocivos en la salud.



Esos valores “están relacionados con un intervalo de concentración de contaminantes específicos (criterio), que se miden a nivel internacional como estándar para evaluar la contaminación y que se relacionan de manera sencilla con afectaciones a la salud y el ambiente”.



En ese sentido, califican la calidad del aíre como: favorable, de 0 a 50 PM; moderada, de 51 a 100 PM; regular, de 101 a 150 PM; mala, de 151 a 200 PM y peligrosa de 201 a 500.

A partir de las mediciones, se emiten las alertas ambientales y en marzo de 2023 la Alcaldía de Bogotá emitió una por “una calidad regular en el aíre”.

En la página web de la entidad se refleja el monitoreo constante en las 20 estaciones que se tienen. A las 12:30 P.M. del 4 de abril, las mediciones del material particulado se veían así: en la estación Suba estaba en 72, es decir moderada y a esa hora era la que tenía la cifra más alta (ver gráfico).



Una de las estaciones en las hay mayor cantidad de PM es en la de Carvajal-Sevillana, ubicado al sur de la ciudad y con cercanía a fuentes contaminantes como buses y empresas.



Como se observa en el gráfico, el histórico de los últimos siete días da cuenta de que se mantiene en niveles “regulares”.



Así, entre el 29 de marzo y el 4 de abril el 61,9% del tiempo esa estación ha tenido cerca de 104 PM 2.5, lo que genera una etiqueta de “calidad del aire regular”, según el Iboca.

¿Por qué la contaminación?

De acuerdo con los expertos, sí es cierto que Bogotá es una ciudad contaminada, pero “no la más contaminada de América Latina”, como menciona Miguel Quirama Aguilar, docente en calidad del aire.



En esa medida, la contaminación en la capital se debe “al exceso de fuentes, como el parque automotor y las industrias, y que esas fuentes no se dispersan”, asegura el académico.



A lo que se agregan las fuentes naturales, que son los incendios, la deforestación y la forma en la que circula el viento de Bogotá.



Quirama señala que “en promedio, el viento va de los cerros al accidente, así, la contaminación va en ese mismo sentido”. Lo que lleva a afirmar que ese material particulado también está llegando a otras zonas como Mosquera y Funza (Cundinamarca).

Efectos en la salud

Luis Jorge Hernández, médico salubrista de la Universidad de los Andes, menciona que el impacto de la mala calidad del aire en salud depende del tiempo de exposición.

A lo que añade que los grupos poblacionales más afectados son “los niños menores de cinco años, las mujeres gestantes, los adultos mayores y personas con enfermedades de base”.



Teniendo eso como base, agrega que “puede producir desde síntomas leves como sequedad en la piel, ardor en los ojos o tos irritatiba; hasta graves cómo obstrucción respiratoria, asma, bajo peso al nacer, enfermedad cardiovascular y cáncer de tráquea y pulmón. También, enfermedades neurológicas, enfermedad renal crónica y aborto”.

Apuestas para mejorar el indicador

Como afirma Miguel Quirama, la manera de mejorar la calidad del aire de la ciudad es “atacando esas fuentes del parque automotor y las industrias”, esto no quiere decir que se intente eliminar su funcionamiento, sino lograr a través de políticas públicas y empresariales que se funcionen de manera más limpia.



Por otra parte, desde las empresas “deben buscar cumplir las normas, pero no solo por cumplirlas, sino intentar que sus procesos sean más eficientes, para que contaminen menos”, agrega Quirama.



Adicionalmente, el experto en medio ambiente Hernán Trujillo menciona que “la apuesta de ‘El que contamina paga’, que ha venido operando en Colombia, no tiene tantos efectos en la reducción de la contaminación”.



En ese sentido, las empresas deberían “vincularse de manera voluntaria a esquemas nacionales de reducción de emisiones y así aumentar su eficiencia y reducir su impacto en materia de contaminantes”, agrega Trujillo. Estas medidas, consideran los expertos, son mucho más eficaces que el uso de mascarillas convencionales, que “no sirven”, como afirma el médico Hernández.

Alertas por tener “mala” calidad

En lo que va de este año, en Bogotá se han emitido dos alertas y cuando la Secretaría de Ambiente de Bogotá decreta esas alerta por “mala” calidad del aire, se recomiendan medidas como: uso de mascarillas, evitar el uso de automóviles y, por el contrario, utilizar el transporte público de la ciudad, así como optar por el teletrabajo.



Adicionalmente, desde el distrito cuentan con un “Plan Estratégico” para mejorar la calidad del aire.



Según la secretaria de ambiente de la ciudad, Carolina Urrutia, se proponen “estrategias integrales, inversiones priorizadas y medidas especificas”.

CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

Periodista de Portafolio