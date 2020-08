‘Mantener la digitalización será el desafío’

Con el reto de continuar extendiendo los beneficios de las base de datos autónomas, las aplicaciones comerciales y la infraestructura de segunda generación a más empresas, Fabiano Matos asumió el cargo de gerente general de Oracle en Colombia y Ecuador.



Además de los desafios sorteados por la digitalización avanzada de las empresas por la pandemia, Matos -quien tiene que tiene un panorama más completo de Latinoamérica, lleva más de ocho años en la compañía y estaba en la cabeza del equipo de hardware para A. Latina- explica lo que será la nueva realidad para las compañías.



Ahora lidera a los dos países desde Brasil, pues no ha podido trasladarse a Bogotá y se enfrenta al puesto en uno de los momentos más complicados para el mundo.





¿Qué vendrá para las empresas con la pandemia y que podrán esperar de la nube?



Ya estoy enfocado en el país, con el horario y todo, tenemos muchos retos en el entorno pospandemia y vengo con la misión de hacer mucho, tenemos la idea de darle a las personas lo mejor en este momento tan difícil y poner las disciplinas de Oracle al servicio de las empresas y también, por ejemplo del Sena, para tener más personas certificadas en las distintas aplicaciones que tenemos.



Al ser una empresa de tecnología, salimos beneficiados porque muchos de nuestro clientes nos buscaron para tener acceso a nuestros servicios, incluso a características que antes no eran tan importantes como la parte de salud y seguridad y salud en el trabajo que hace parte de nuestro sistema de recursos humanos. Hoy es eso es vital.



La gente pasó a ser la prioridad de las empresas y están buscando como protegerla, cuidarla y evitar muchas cosas. Yo creo que como industria, la tecnología tiene mucho que aportar y los clientes lo entendieron y acudieron a nosotros para que los ayudemos.



¿Cómo está ahora el tema de la transformación digital?



Esta es ahora otra de las necesidades, en las empresas se aceleró, se habla de que los planes estaban antes a seis meses o un año y llegaron ya, y las cabezas de las compañías lo tienen como norte.



Las personas ya tienen en su ADN las herramientas que les permiten hacer el trabajo desde la casa incluso más fuerte que antes.



¿Cuánto hemos avanzado en esa transformación por la pandemia?



Esto va a depender mucho de cada compañía, también del tamaño de las empresas y muchas de las que ya la tenían definida pero no que no migraban tuvieron que hacerla por la misma coyuntura y otras adelantar sus planes.



Además ahora hay otras preocupaciones como la seguridad de la información, la transaccionalidad que ofrecían que tuvo que cambiar para garantizar su supervivencia, un ejemplo de esos cambios sin planeación fue lo que pasó en el Día sin IVA y es que muchas empresas por falta de capacidad dejaron de funcionar.



La transformación ocurrió, pero no se acomodó completamente a los ecosistemas de trabajo desde casa o a la parte de la operación, porque el Día sin IVA fue casi 8 veces lo de una jornada normal y es una capacidad para la que no estaban preparados.



En el ultimo año, sin la pandemia, el comercio electrónico ya había crecido, pero lo que ha logrado ha sido impresionante y obviamente genera ciertos desafios para las empresas, pues muchas han hecho mucho para entrar y seguir operando pero deben mantenerse en ese ecosistema al menos dos años más.



¿Qué vendrá en la nueva realidad digital?



El trabajo, por ejemplo, será completamente distinto a lo que teníamos antes, no solo en el espacio físico sino en los requerimientos de seguridad y salud. Las informaciones que se van a tener también requieren un mayor control y cuidado.



El tema de las videoconferencias también es una tendencia que seguirá, pues el quiebre del paradigma de la reunión y su duración evitará muchos sacrificios que se hacían.



Las empresas deberán hacer una mayor inversión en la seguridad informática, pues muchos negocios se hacen de manera electrónica y el ‘hackeo’ también sigue. Si bien Colombia tiene un promedio de fraude transaccional por debajo del resto de Latinoamérica, ahora deberá cuidarse cada vez más.



Las personas se acostumbraron a hacer las cosas por este medio y continuarán; no se cuánto más seguirán existiendo el mismo número de tiendas actuales ante la posibilidad de seguir funcionando en línea, pero los datos de los clientes, la información médica y los números de productos de banca están en un alto riesgo por la mayor cantidad de transacciones actuales y por eso estamos aconsejando cuidar con todas las capas necesarias esos datos y evitar los fraudes.



¿Qué otras cosas cambiarán y vendrán para las empresas nacionales en la nube?



Haremos muchas cosas nuevas, vamos a potenciar nuestra innovación, esperamos usar más el ‘innovation lab’ que tenemos para así aprovechar el momento y hacer con los expertos esa definición y cambios con los clientes nacionales.



También estamos sacando MPV, mínimos productos viables de los proyectos que vamos cocreando con nuestros aliados.



Al ver todos los cambios en la manera de hacer negocios pensamos que esto puede ser la puerta para innovar y ayudar a mantener la digitalización de los clientes va a ser nuestro norte en esta nueva etapa.



Seguiremos empoderando a las compañías en sus manejos de datos para que puedan ir desarrollando no solo productos, sino sus mismas relaciones.



En el Gobierno también vemos que están avanzando en la innovación de muchos sitios de e-commerce para conectar a las pymes locales con las personas y darle un nuevo vuelo a las compras nacionales y estamos ahí trabajando en el apoyo que requieren en la reactivación.