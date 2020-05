Marzo, mal mes para las ventas minoristas en el país 

Las las ventas reales del comercio minorista disminuyeron 4,8% en marzo pasado, no obstante, el personal ocupado en el mes en estudio aumentó 1,9%, informó el Departamento Nacional de Estadística (Dane).

De acuerdo con la entidad, el país no registraba una caída similar en sus ventas minoristas desde finales de 2017, mientras que sobre el aumento del personal ocupado explicó que el crecimiento obedece a una mayor demanda de trabajadores en el comercio minorista de alimentos.



Cinco líneas de mercancía registraron variaciones positivas en sus ventas reales y catorce registraron variaciones negativas.



"Las líneas de mayor contribución negativa al comercio fueron Combustibles para vehículos automotores con una variación de -17,1% y una contribución de -3,4 puntos porcentuales y Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares con una variación de -30,5% y una contribución de -2,8 puntos porcentuales", explicó la entidad.



Para el año corrido (enero - marzo) las ventas del comercio minorista aumentaron 5,0% frente a las registradas en el mismo periodo del 2019. En este periodo, diez líneas de mercancías registraron variaciones positivas en sus ventas reales, mientras que las nueve líneas restantes registraron variaciones negativas.



"En marzo de 2020, los almacenes no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos y especializados en la venta de alimentos aumentaron las ventas reales en 22,6%, y los almacenes no especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos, bebidas y tabaco disminuyeron sus ventas reales en 9,3%, aportando en conjunto 7,2 puntos porcentuales a la variación", precisó.