Más conectividad aérea, un buen augurio para el turismo

Mientras que el año pasado se consolidaron 17 rutas internacionales hacia Colombia, sin que se haya terminado el segundo mes del 2020 ya se anuncian 10. Este dato es una señal del buen ritmo que tendrá este año el sector turístico en el país, tras un 2019 con cifras destacables.



“Con las cifras del año pasado vamos a estar cerca a los 4,5 millones de visitantes no residentes que llegan al país. Eso significa que vamos a estar aproximadamente en una tasa de crecimiento de entre el 2,8 y el 3,0%, cerca al crecimiento de la economía”, afirmó Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de ProColombia.



Agregó que la buena noticia es que el país sobresale respecto a otros países de la región que va a tener un decrecimiento de 3,5%.



No se descarta que por la alerta mundial a causa de la presencia del coronavirus en China se registre una decisión de los viajeros de abstenerse de movilizarse o, si lo hacen, cambien sus destinos. “Esto podría generar que miren América Latina con atracción en este momento”, comentó.



Otro indicador importante sobre las perspectivas de la actividad este año, según Salcedo, tiene que ver con el interés de las aerolíneas de tener mayor conectividad internacional desde y hacia Colombia.



Y también es importante que en diciembre del año pasado la asociación de tour operadores más importante de Estados Unidos puso a Colombia al mismo nivel de Egipto y Croacia como destino tendencia para el 2020.



Un esfuerzo más para impulsar el sector lo hará ProColombia esta semana con la Macrorrueda de negocios Colombia Travel Mart que se realizará del 26 al 28 de febrero en el marco de la Vitrina Turística de Anato.



Según el Vicepresidente de turismo de la entidad, el evento reunirá a 500 empresarios nacionales e internacionales para generar sinergias e incluir la oferta turística nacional en los portafolios de los extranjeros.



En Colombia Travel Mart estarán 266 empresarios locales de 18 departamentos, entre exportadores y proveedores de servicios turísticos, y cerca de 245 foráneos provenientes de 33 países. La meta del evento es realizar 6.000 citas de negocios.



Si bien Estados Unidos, México, Perú y Canadá serán los países con más participantes por el constante interés en la oferta de turismo nacional, la Macrorrueda también tendrá a empresas especializadas de Australia, Noruega e India, como países novedosos, interesados en incluir a Colombia en los paquetes turísticos que ofrecen, detalló Gilberto Salcedo.



En la versión del año pasado se lograron negocios por US$17 millones. La meta, en esta ocasión, es superar el monto y “creemos que está servida la oportunidad para el país. Estamos en el reflector del turismo internacional. Sin banalidades pero con certeza puedo decir que Colombia es un destino tendencia y de moda a nivel internacional”, dijo el funcionario de ProColombia.



NUEVAS RUTAS 2020



1. Santiago – Bogotá (JetSmart) Enero

2. Curazao – Barranquilla (EZ Air) Enero

3. Caracas – Bogotá (Laser) Febrero

4. Fort Lauderdale – Bucaramanga (Spirit) Abril

5. Fort Lauderdale – Barranquilla (Spirit) Abril

6. Montreal – Bogotá (Air Canada) Junio

7. Porto Alegre – Bogotá (Avianca) Junio

8. Santiago – Bogotá (Sky) Junio

9. Madrid – Cali (Plus Ultra) Junio

10. Madrid – Cartagena (Plus Ultra) Junio