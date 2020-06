Más de 5 millones de personas en el país aún cocinan con leña

A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional por masificar el consumo del gas natural y el GLP (gas propano) en las regiones rurales y apartadas del país, aún hay cerca de cinco millones de colombianos que utilizan leña para cocinar sus alimentos.



El dato, que se referencia en varios apartes del Plan Energético Nacional (PEN), revela que en la matriz energética del sector residencial todavía se conserva una elevada participación de las biomasas debido, entre otros, al representativo consumo de leña para cocción en las citadas zonas.



De acuerdo al PEN (documento de 86 páginas, elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética -Upme- y que está en la etapa de comentarios), si bien desde 1975 a la fecha se ha presentado una disminución del 63% en la cocción de alimentos con leña, aún quedan hogares que apelan a este energético.



“La oferta de energía primaria en Colombia está compuesta predominantemente por combustibles fósiles (carbón y petróleo), con una participación cercana al 77% del total, mientras que la hidroelectricidad, el gas natural y las fuentes no convencionales de energía renovable (bagazo, biocombustibles y leña) suman el restante 23%”, indica el PEN en uno de sus apartes.



Así mismo, la Upme en uno de sus indicadores para medir el nivel de participación de las fuentes de generación en la matriz energética señala que para el 2020 la leña pesa entre un 7% y 8%.



Otra referencia sobre el uso de la leña para cocción en el país, es la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV) del 2018 del Dane, la cual señala que en el territorio nacional hay cerca de 2 millones de hogares que usan fogones abiertos para cocinar, hervir agua o calentar el ambiente, alimentados por combustibles sólidos, como la leña.



Registros de la citada entidad en número de usuarios de la leña, indica que en la región Caribe es donde un mayor número de personas la utilizan para cocción (más de 500.000).



Le siguen zona la Central, Antioquia y el Eje Cafetero con más de 450.000 personas, las regiones Oriental y la Pacífica con cerca de 350.000 cada una, y la Orinoquía y la Amazonía con cerca de 300.000.



“El consumo de leña para ser utilizada en la cocción de alimentos no solamente contribuye a la deforestación, sino también al aumento de enfermedades respiratorias”, afirmó Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de GLP (Gasnova).



El dirigente gremial subrayó que frente al consumo de la leña y la necesidad de reemplazarla por GLP, el país cuenta con una experiencia desde el año 2013, cuando por primera vez se otorgaron subsidios al consumo de este combustible en lo que se denominó el ‘Plan piloto de subsidios al GLP en cilindros’.



Actualmente, siete departamentos (Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, San Andrés Islas, Amazonas y Vaupés) hoy gozan de un subsidio del 50% y de 40% del consumo mensual de subsistencia (esto es para las familias de estratos 1 y 2, respectivamente).



“Se calcula que son más de 342.464 hogares beneficiados. En una auditoría al Plan Piloto, contratada por el Gobierno, se estimó que el 31% de estas familias beneficiadas, antes de acceder a este subsidio, utilizaban para cocinar leña y carbón”, señaló Martínez.



En el mismo sentido, Orlando Cabrales, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), indicó que para reducir el número de colombianos que cocinan con leña se dispone del Fondo Especial Cuota Fomento que cofinancia proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura para el uso del combustible fósil en los municipios y el sector rural.



“Si bien ya estamos cerca de los 10 millones de usuarios de gas natural, incluyendo hogares, vehículos e industrias, aún hay más de 1,6 millones de hogares que cocinan con leña y con carbón”, afirmó Cabrales.



Agregó el presidente de Naturgas que en su sector se han identificado 12 proyectos en 363 municipios, los cuales podrían llevarle este combustible a más de 366.000 familias de bajos recursos a través de la construcción de conexiones.



De acuerdo con los resultados del estudio de sustitución por leña adelantado por la Upme, a partir de ENCV, se definieron tres grupos de hogares para desarrollar la tarea: el primero, conformado por hogares que cocinan únicamente con leña y tienen acceso al servicio de energía eléctrica; el segundo, que utilizan la leña y no tienen acceso al servicio de energía eléctrica; y el tercero, que usan la leña y diversifican con otro energético, como el GLP.