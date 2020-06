Más de 761.000 mujeres entre 14 y 28 años están sin trabajo

Dos semanas después de que el Dane publicó su informe de desempleo mensual, en el que dio a conocer que durante abril pasado la tasa de desocupación nacional llegó al 19,8% (la cifra más alta desde el 2001), la entidad presentó un documento que muestra que el índice de desocupación juvenil -para el trimestre móvil febrero - abril de 2020- llegó al 22,8% empujado por los efectos de la semiparálisis derivada de la cuarentena para afrontar la covid-19.



(Empezarán pruebas finales de una de las vacunas contra el coronavirus).

Esta cifra de desempleo juvenil (población entre los 14 y los 28 años), de acuerdo con los registros estadísticos del Dane, no se veía desde el año 2005 para el trimestre móvil febrero - abril y equivale a 1,43 millones de personas sin trabajo para el lapso mencionado.



(Cómo asumir un despido en medio de la pandemia).



Y aunque la tasa de desempleo juvenil nacional para el trimestre en mención ya llega al 22,8%, el índice de desocupación para las mujeres entre 14 y 28 años subió al 28,9% (5,1 p.p. más en comparación en el periodo febrero - abril de 2019 cuanto el número fue de 23,8%).



A su vez, el índice para hombres jóvenes llegó al 18,4% entre el segundo y el cuarto mes de 2020. En el mismo trimestre móvil de 2019, la cifra era de 14,4%.



“Las mujeres jóvenes desocupadas de 14 a 28 años de edad, corresponden al 42,9% de las desocupadas; mientras que los hombres jóvenes representan el 42,2% de los desocupados”, explica el reporte de mercado laboral según sexo del Dane, para el trimestre febrero -abril de 2020.



Esto significa, en resumidas cuentas, cerca de 761.000 mujeres jóvenes sin trabajo en todo el país. Para los hombres de 14 a 28 años, el dato de desocupados es de 671.000.



Por otra parte, en materia de desempleo juvenil urbano, las cifras muestran una tasa del 24,3% (4,4 puntos porcentuales más frente al trimestre móvil febrero - abril de 2019). Asimismo, para las mujeres jóvenes este índice llegó al 27,1%, mientras que para los hombres se situó en el 21,8% (este número creció 4,9 p.p. frente al periodo mencionado del año pasado).



Según Juan Daniel Oviedo, director del Dane, “las condiciones institucionales y sociales de confinamiento de los hogares en sus viviendas afecta de forma sesgada no solo a las mujeres, sino al rango de edad entre 25 y 54 años. Tenemos que las tasas de desempleo juveniles tienen un aumento de 4,3 puntos porcentuales, al pasar de 18,5 al 22,8 para el trimestre febrero - abril de 2020”.



En términos de ciudades, dijo Oviedo, durante el trimestre móvil febrero - abril de 2020, el desempleo juvenil fue más elevado en Ibagué (con una tasa del 37,7%). Le siguen Neiva (35,7%), Armenia (33,9%), Valledupar (33,3%) y Florencia (32,4%).



Neiva, detalló Oviedo, es un caso particular ya que en el trimestre móvil en mención se dio un aumento del desempleo juvenil de casi 16 puntos porcentuales. Este repunte, indicó, es el más alto que se haya presentado en las ciudades de Colombia para el periodo en mención.



En contraste, en las ciudades donde se registró la menor tasa de desocupación juvenil fueron: Cartagena (con un 21,1%), Barranquilla (22,6%), Bogotá (22,9%) y Pereira (23%).



“Los jóvenes están padeciendo la peor miseria en términos de desempleo, es muy preocupante. Las ciudades grandes deberían, por ejemplo, hacer brigadas de trabajo para hacer obras que se necesitan y generar empleo”, dijo a este diario un exministro de Estado consultado.



En términos generales, desde la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advierten que la tasa de desempleo para el total de 2020 va a estar alrededor del 18,5% en un escenario base. Pero si las cosas empeoran, este número podría ser del 22,5% lo cual pone en riesgo el ingreso de los hogares y veinte años de avances en pobreza y desigualdad.



Revertir la tendencia de desempleo nacional, y por supuesto juvenil, no será una tarea fácil ya que, como apunta un análisis de Fedesasarrollo, se necesita que la economía tenga un crecimiento mayor al 3,8%.



Sin embargo, según los expertos, este año ya no sería posible esa recuperación, pues sobre el mercado laboral se ciernen pronósticos aún marcados por el pesimismo.



1,77 MILLONES SIN EMPLEO



El reporte de mercado laboral según sexo del Dane, para el trimestre febrero -abril de 2020, reveló que para el total nacional la tasa de desempleo para las mujeres llegó al 18,4%, mientras que para los hombres se situó en 11,9%.



Para ese periodo, de 3,36 millones de desocupados en todo el país, 1,77 millones (un 52,7%) correspondía a mujeres.



Por otra parte, en ese trimestre la población ocupada fue de 19,68 millones, de los cuales un 40% correspondió a mujeres (cerca de 7,87 millones en todo el país) y 60% a hombres (con 11,81 millones).