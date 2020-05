Más de 860 municipios sin covid-19 serían los próximos en reactivarse

En la alocución del viernes pasado en el especial televisivo ‘Prevención y Acción’, el presidente, Iván Duque, volvió a mencionar que se está revisando la posibilidad de reactivar los municipios que no tienen casos de coronavirus en el país con el fin de recuperar su vida productiva. Además, aseguró que en los próximos días se tendrían mayores detalles de ello.



Con corte a ayer, de los 1.102 municipios que hay en Colombia, apenas 233 presentaban algún caso de covid-19 en su territorio, lo que representa el 21,1% del total.



Además de lo que ha venido expresando el Presidente, fuentes de la Casa de Nariño le confirmaron a Portafolio que está sobre la mesa la opción de ampliar la cuarentena dos semanas más, hasta el 25 de mayo. En esta nueva fase del confinamiento sería en la que entrarían a jugar los municipios que a la fecha no tengan población con covid-19.



Industria y comercios abrirían en dichos territorios, pero se mantendrían cerradas las iglesias, casinos, billares y los espectáculos deportivos y públicos. Además, no habría transporte intermunicipal, ni se permitiría el ingreso de personas foráneas.



Aunque aún no se ha dado a conocer el listado detallado de este tipo de territorios que no tienen casos de coronavirus en el país, datos que al cierre de esta edición no habían sido proporcionados por el Ministerio de Salud, este diario consultó a las gobernaciones de algunos de los principales departamentos para conocer cuántos de sus municipios no presentan casos.



De acuerdo con información proporcionada por las entidades mencionadas, en Antioquia de 125 municipios el 93,6% no presenta contagios (117). A este le sigue Cundinamarca, que de un total de 116 zonas de este tipo, tiene 88 sin personas infectadas; Santander cuenta con 80 territorios libres de covid-19 de un total de 87, y Valle del Cauca, de 42, tiene 15 municipios sin casos de coronavirus.



En orden de los departamentos ya citados, algunas de las zonas que no registraban ningún contagio hasta ayer eran: Caucasia, Puerto Berrío y Turbo; Girardot, Tocaima y La Mesa; Girón y San Gil; y Pradera, Restrepo y Sevilla.



IMPORTANCIA DE LA MEDIDA



Pero más allá de las cifras, ¿qué impacto tendría esta alternativa y qué requisitos se deberían cumplir para pensar en su reapertura? Expertos coincidieron en que se debe tener precaución y definir de qué manera se hará el control de estos municipios para evitar que se contagien y tengan que volver a cerrarse.



Según explicó Leonardo Briceño, director del departamento de salud pública de la Universidad del Rosario, “en principio tendrían que respetarse las guías de OMS, determinar si es cierto que no hay casos, establecer un sistema de seguimiento de casos sospechosos muy detallado, definir claramente qué significa la apertura de municipios sin covid-19 y dotarles de servicios de referencia de situaciones que se presenten. Son en general zonas muy pobres que correrían grave riesgo, así que es necesario ser prudentes”.



Por su parte, Javier García, profesor del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la Universidad de Los Andes, comentó que una vez se tenga claro el protocolo de control epidemiológico, se podrían reabrir dichas zonas, y agregó que en la economía local, los municipios verían un alivio porque, por ejemplo, el pequeño comercio volvería a su día a día, bajo estrictas normas, pero manifestó que son medidas que se deben pensar a través de fases de desescalamiento, es decir, no abrirlos de una.



Según destacó García, “el aporte de esos municipios a la economía del país puede ser cercano al 30% del PIB nacional. En estos, las actividades son principalmente informales, de comercio minorista. Entonces, una medida como la que se está planteando puede oxigenar las economías locales y a los hogares”.



Para Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), “las medidas de aislamiento son especialmente duras por el problema de alimentación que tienen muchos colombianos que viven del día a día (...) Si pudiéramos levantar la cuarentena en algunos municipios sin covid-19 podríamos reactivar la economía local y disminuir la presión de recursos para familias pobres que con esta medida podrían acceder a recursos provenientes de su propio trabajo”.



Toro además comentó que muchos de los alcaldes estarían de acuerdo con dicha medida “siempre y cuando cuenten con el apoyo de la Policía y el Ejército, en algunos casos, para que se hagan controles fuertes en las fronteras”.



En línea con lo que ya se había mencionado, el directivo de Fedemunicipios complementó diciendo que en los pequeños, la cuarentena se podría levantar en general, exceptuando a los mayores de 70 años, mientras que en los territorios medianos y grandes, sí se podría pensar una acción mucho más escalonada por sectores.



De otro lado, Clara Inés Pardo, docente del Centro de Estudios para la Competitividad Regional de la Universidad del Rosario, explicó que lo clave en esta nueva etapa es lograr fortalecer estos municipios con una prevención frente a la entrada de la covid-19, “con medidas estrictas, y en paralelo revisar nuevas opciones económicas que permitan ver e innovar en alternativas productivas que puedan generar otras opciones de crear valor en estas zonas a través de la agricultura y la tecnificación de la misma, por ejemplo”.



Pardo también señaló que la reactivación de los municipios que no tengan casos de coronavirus puede ser útil para estos porque podrían tener la oportunidad de “fortalecer sus sistema de control, mejorar sus herramientas tecnológicas de seguimiento y repensar su territorio con nuevas estrategias de producción”.



Por último, García, del Cider de Los Andes, dijo que más allá de las restricciones del transporte intermunicipal, el de carga se podría abrir con estrictos protocolos para apoyar la comercialización de los bienes de los municipios sin covid-19.



LAS EMPRESAS OPERANDO



Con corte a ayer, el Gobierno informó que un número importante de empresas están funcionando. El jefe de la cartera de Comercio Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, destacó que ya hay 5.500 compañías de manufactura con protocolos autorizados de las 18.000 que han solicitado validación en 19 departamentos. De las autorizadas, el 40% se encuentra operando.



Por su parte, el sector de la construcción registra funcionamiento en 128 municipios de 22 departamentos, que de acuerdo con el ministro Jonathan Malagón, concentran el 90% del PIB de las edificaciones. Tal operación deja un total de 1.000 obras reactivadas que ya cuentan 100.000 empleos de los 350.000 que se tienen programados.