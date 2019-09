Más de medio millón de vehículos en el país circula con gas natural

El más reciente Informe del Sector Gas Natural, que presenta cifras consolidadas al 2018, señaló que el número de usuarios en el país creció 5 por ciento y además calcula que Colombia tenía 9,5 millones de usuarios de gas natural en 28 departamentos, llegando a 741 municipios. Es decir, 7 de cada 10 colombianos tienen acceso al servicio de gas natural.



El estudio además señala que el año pasado en el país circulaban 583.688 vehículos convertidos a gas natural vehicular -una tercera parte de ellos en Bogotá- y 808 estaciones de servicio que cubren casi la totalidad del territorio nacional.



En ese sentido, destaca que varias administraciones locales han decretado la operación con gas natural de buses en los sistemas de transporte masivo, entre las que se encuentran Medellín (Metroplus), Cartagena (Transcaribe), Palmira (Tupal), Barranquilla (Transmetro), Cali (MIO), Manizales (Serviturismo) y Bogotá (Transmilenio). “Se trata de más de 1.600 buses operando a GNV, movilizando más de un millón de pasajeros día”, dice el documento.



Según las cifras presentadas, la variación en el número de usuarios con respecto al 2017 fue del 5%, siendo la Región Pacífica la de más crecimiento, debido a la masificación alcanzada en el Valle del Cauca y la llegada a Cauca, Nariño y Chocó. El consumo total de gas natural alcanzó los 908 Mpcd, creciendo un 3% por año, durante los últimos 20 años.



De acuerdo con el documento, la UPME (Unidad de Planeación Minero-Energética) contempla la necesidad de construir la planta de regasificación de GNL en Buenaventura, así como un gasoducto al municipio de Yumbo (Valle del Cauca). Se estima un costo total del proyecto de US $700 millones de dólares y su entrada de operación se esperaría en 2025.



De acuerdo con las cifras presentadas en el Informe del Sector, las reservas probadas del país son en la actualidad de 9,8 años. Por lo tanto, se concluye que Colombia tiene alternativas para abastecerse, entre ellas Yacimientos Offshore, Yacimientos No Convencionales, e importaciones de GNL o desde Venezuela a través del gasoducto Antonio Ricaurte, de una longitud de 224 kilómetros.



De acuerdo con los expertos que elaboraron el documento, en Yacimientos No Convencionales, Colombia cuenta con un potencial de gas aproximadamente de 4 a 24 TPC en zonas del Magdalena Medio, Cesar-Ranchería- y Catatumbo.



En palabras de Eric Flesch, CEO de Promigas “De materializarse un escenario optimista en los yacimientos potenciales descritos -y si logramos agilizar las instituciones en su toma de decisiones para concretar el potencial offshore y onshore- estaríamos hablando de un verdadero salto cuántico en competitividad”.