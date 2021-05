Más del 70% del país con desabastecimiento de gas propano

Debido a los bloqueos por las protestas sociales que se realizan en diversos corredores viales del país y que el próximo viernes cumple un mes, se encuentra afectada la distribución del servicio público domiciliario del GLP (Gas Propano) a los usuarios en más del 70% del territorio nacional.



Además del suroccidente del país: Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Huila y Valle del Cauca, que suman un total de 1’088.623 hogares –es decir, 3’482.593 personas– que requieren de este combustible para la cocción de sus alimentos; se suma los departamentos del eje cafetero, Boyacá, piedemonte Llanero, Cundinamarca, y la zona de Mamonal en Cartagena, las región de la Costa Caribe y recientemente la zona de Antioquia y los Santanderes.



La Asociación Colombiana del GLP (Gasnova) hizo un llamado a la sensatez para que los manifestantes permitan la circulación de los vehículos que distribuyen el combustible, y de esta forma se pueda surtir este servicio esencial, no solo para los hogares, sino también para los hospitales y los sectores industrial y comercial.



“Hacemos un llamado a la sensatez, que permita la circulación de los vehículos que transportan y distribuyen el GLP, para que se pueda prestar este servicio público domiciliario esencial. También pedimos a las autoridades municipales que permitan la circulación de los vehículo de suministro de este energético”, señaló Alejandro

Martínez, presidente de Gasnova.



El líder gremial hace este llamado tras un diagnóstico elaborado por el sector que representa, frente a los bloqueos en diversas vías del país y la preocupación de los ciudadanos en más del 70% del territorio nacional que no están recibiendo el suministro de este combustible. “Por ello, son urgentes los corredores de suministro para entregar el GLP que requieren un total de 12 millones personas, en 1.050 municipios en toda la nación”, subrayó Martínez.



En el norte del país, la refinería de Cartagena en Mamonal y las diferentes plantas de las empresas distribuidoras de GLP, están afectadas por los bloqueos en ese importante corredor industrial del país. La refinería y las plantas de este energético en Mamonal no solo abastecen la costa Atlántica sino también a diferentes departamentos del centro del país.





REGIONES AFECTADAS



En el eje cafetero desde hace varios días no se han podido abastecer las plantas de las empresas distribuidoras. “Se estima que muy pronto habrá desabastecimiento en los hogares en esta zona ”, manifestó el presidente de Gasnova. Caquetá tampoco cuenta con inventarios de GLP, ni acceso por los bloqueos en las carreteras.



En la zona centro del país la situación tampoco es alentadora, ya que las tractomulas que abastecen del combustible a las plantas de las empresas distribuidoras, no han podido abastecerse.



Así, en Cundinamarca hay desabastecimiento en municipios como Útica, Sopó, Zipaquirá, Mosquera, Facatativá y Gachancipá –entre otros–, debido a bloqueos de diferentes vías del departamento.



De igual manera Boyacá se encuentra también afectada. En Tunja se ha distribuido GLP dentro de la ciudad, pero hay riesgo de desabastecimiento ya que ha habido bloqueos en diferentes vías. Adicionalmente, en el municipio de Duitama la Alcaldía prohibió la distribución del combustible.



En Bogotá, por su parte, se tienen inventarios de este energético para un estimado de 3 días, pero se teme que en cuestión de días empiece a afectarse la prestación de este servicio público domiciliario.



Y en Antioquia, por su parte, la situación es crítica, dado que solo hay inventarios de GLP hasta el día de hoy. Este departamento ocupa el primer lugar en consumo de este servicio público en Colombia, con un 18% del total nacional y una cobertura de 758.729 hogares: es decir, 2’427.932 personas.



Al respecto, el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, manifestó su preocupación por el desabastecimiento de GLP que hay en gran parte del territorio nacional.



“Los combustibles son un servicio esencial, permiten el transporte de alimentos, de pacientes e insumos médicos, y el GLP es indispensable para millones de hogares. Nuestro llamado es a abrirle el paso al abastecimiento seguro por las vías de Colombia”, afirmó el funcionario.