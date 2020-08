¿Más impuestos para personas sin hijos?

Durante la presentación de la Comisión de Expertos Tributarios, el director de la Dian, José Andrés Romero, sugirió que las personas sin hijos deberían pagar más impuestos, ya que tienen “una mayor capacidad contributiva” que quienes sí tienen hijos en edades dependientes.



(La tarea de la nueva comisión de expertos tributarios).

La iniciativa abrió el debate sobre el desbalance tributario, que según el Gobierno hay entre las empresas y las personas naturales.



De acuerdo con el Gobierno, los pensionados no pagan renta, la base para pagar impuesto a la renta es alta y el sistema no tiene en cuenta la capacidad contributiva de las personas, lo que genera un gran vacío. Además, los colombianos pagan menos impuestos que las empresas, lo que para el Gobierno es considerado como “el mundo al revés”.



“Hay personas naturales que pueden ganar lo mismo, pero una persona natural puede tener hijos, dependientes, muchos gastos y hacer inversión social y la otra no y por tanto la otra tendrá mayor capacidad contributiva”, señaló el director de la Dian, durante la presentación de la comisión.



Precisamente, la Comisión de Expertos Tributarios, creada en la pasada Ley de Crecimiento Económico, se encargará de estudiar y analizar los tratamientos excepcionales vigentes en el sistema tributario nacional, con el fin de entregar las recomendaciones finales al Gobierno sobre cómo debe ser el sistema tributario colombiano con el fin de que el informe final de la Comisión sea un insumo para llevar a cabo la reforma fiscal que el país requiere, tal como se señaló en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2020.