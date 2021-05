Matrícula cero, concesión del Gobierno al Comité de paro

El gobierno Nacional dejó abierta la puerta para negociar con el Comité Nacional de Paro (CNP), y desde ayer se empezaron a ver las primeras concesiones ante esas peticiones.



(Lea: La renta básica, la apuesta central del Comité del paro)



Ayer el presidente Iván Duque, junto a la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunciaron que en el segundo semestre del año habrá gratuidad para los estudiantes de educación superior pública de estratos 1, 2 y 3.

A pesar de este primer paso en las negociaciones entre el Gobierno y los manifestantes, hoy se espera una nueva jornada de paro en las principales ciudades, con lo que Colombia completa 15 días de marchas y manifestaciones.



“Sabemos que la pandemia ha traído muchos efectos negativos en el ingreso de las familias y, por lo tanto, muchas familias expresaron la necesidad de poder tener un mecanismo para ayudar a cubrir los gastos de la educación y la educación técnica y tecnológica pública para nuestros jóvenes”, dijo el Presidente.



Según el Gobierno, cerca de 97% de los estudiantes en esas instituciones públicas tendrán cubierta su matrícula. Además se anunció también el inicio de la fase 3 de vacunación.



Si bien el pasado lunes el Comité se sentó a dialogar con el presidente Iván Duque en un encuentro, no logró ningún avance y aún no se ha concretado una fecha para otra reunión.



Si bien el eje de la negociación sería el pliego de peticiones de CNP, entre las que se incluye retirar el proyecto de reforma a la salud, acelerar la vacunación, una renta básica de un salario mínimo para personas de bajos recursos, la matrícula cero y derogar el decreto 1174 (Piso de Protección Social), estas no son las únicas razones para las protestas.



En el caso de los estudiantes, si bien la matrícula cero es un punto del pliego de peticiones que se relaciona directamente con ellos, este no es el único motivo que tiene a los jóvenes en las calles.



“Algo importante tanto del paro de 2019 como del de 2021 es que no necesariamente están vinculados con banderas o necesidades gremiales, pero no por ello las peticiones del Comité dejan de recoger el sentir de los estudiantes”, explicó Jennifer Pedraza, delegada de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) ante el Comité de Paro.



Según Pedraza, un punto importante “que siempre hemos puesto sobre la mesa en las universidades” es la garantía al derecho de la protesta.



Otro sector que se ha manifestado son los indígenas, quienes rechazan los asesinatos de sus líderes sociales (según la ONG Indepaz desde 2016 han muerto por lo menos 300), los desplazamientos y el retorno de la aspersión aérea con glifosato.



Así mismo, dentro del sector transporte se han mantenido mesas de negociación con diferentes gremios, pues no todos los transportadores han parado.



“Como los camioneros tienen cupo tienen derecho a un incentivo para renovar el parque automotor, nosotros no”, dijo Alex Rubio, representante legal de Asovolbocun, una agremiación de volqueteros.



Los taxistas también se han manifestado en rechazo a la reglamentación de las plataformas de transporte, a pesar de que el proyecto de ley que se estaba tramitando también fue retirado del Congreso.



GREMIOS PIDEN LEVANTARLO



El Consejo Gremial emitió ayer un comunicado en el que se hizo “un llamado a los líderes del paro a levantarlo de forma inmediata y a respetar los derechos de todos los colombianos”.



Los gremios resaltaron el esfuerzo que están haciendo los empresarios para conservar el empleo, y aseguraron que los bloqueos “son actos de violencia”.



Además, los gremios aseguraron que “no es responsable con el país por parte de los líderes del paro seguir promoviendo protestas en medio del peor pico de la pandemia”.