Medellín, catalogado el mejor destino emergente de Sudamérica

Los World Travel Awards, considerados los 'Premios Óscar del turismo', catalogaron a Medellín como el mejor destino emergente de Sudamérica. Así lo dio a conocer el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, a través de sus redes sociales.



“Competimos con ciudades como Cali, Barranquilla, Cusco (Perú) y Guayaquil (Ecuador). Estos premios galardonan a los mejores destinos, hoteles, ecosistemas, aerolíneas y, en general, a toda la industria del turismo (...) Medellín acaba de ser elegida como el mejor destino en Sudamérica y entramos a competir por el mejor destino en todo el mundo”, expresó Alejandro Arias, secretario de Desarrollo Económico de la capital de Antioquia.

Metrocable Medellín Jaiver Nieto Álvarez

Para la edición 29 de los premios, Medellín estuvo nominada en varias categorías. Entre ellas: viajes de negocios, viajes de escapada, eventos y festivales, reuniones y conferencias, mejor destino cultural y mejor destino turístico emergente.



“Que Medellín sea considerada para estos premios internacionales es ya un logro. Es una muestra de que la labor de promoción de destino va dejando sus frutos y que la ciudad es cada vez más reconocida por su riqueza turística. Estamos compartiendo nominaciones, para el capítulo Suramérica con destinos tan destacados como Buenos Aires (Argentina), Santiago de Chile (Chile), São Paulo (Brasil), Cuzco (Perú), entre otros. Por ello invitamos a dejar su voto por Medellín y así pasar a concursar por los galardones en la categoría mundial", indicó Clara Heredia Viana, Directora ejecutiva de El Bureau de Medellín y Antioquia.



Los World Travel Awards galardonan a los mejores destinos, hoteles, atracciones turísticas, aerolíneas e instituciones de la industria de viajes y turismo a nivel mundial.



Medellín fue escogida como mejor destino emergente en Suramérica en los World Travel Awards. pic.twitter.com/Cprfz5PZsF — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) August 25, 2022

Es importante resaltar que la capital del Valle de Aburrá ya había obtenido otros reconocimientos como el de mejor destino de escapada en Sudamérica en 2016, 2020 y 2021. También, mejor destino de reuniones y conferencias en 2014 y 2015.

Asimismo, de acuerdo con la revista Time Out se consolido como la tercera mejor ciudad del mundo y entre las calles más 'cool' del mundo está la Vía Provenza.



“Alineada con el exuberante follaje típico de Medellín, Vía Provenza está a un corto paseo cuesta arriba desde el bullicioso Parque Poblado y el Parque Lleras, y es lo suficientemente animada como para llevarte del día a la noche. Los restaurantes, cafés y bares ocupan un lugar central aquí, todos mostrando el espíritu amigable, enérgico y emprendedor de la ciudad. El rugido del reggaetón o la música electrónica a menudo flotan en la calle, junto con estallidos de risa, conversaciones animadas y el sonido de vasos chocando. No hay muchos lugares en este mundo donde esté más o menos garantizado un buen momento, pero Vía Provenza es uno de ellos”, escribió la empresa de medios y hostelería.

