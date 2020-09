Médicos y hospitales piden celeridad para el Acuerdo de Punto Final

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) pide al presidente intervenir en el proceso para materializar el Acuerdo de Punto Final, pues a pesar de haberse dado la orden presidencial de acelerar el proceso -al inicio de la pandemia- hoy deberían estar radicadas reclamaciones por el 50% de los recursos destinados para el proceso, y según datos de ADRES, las EPS apenas han radicado el 5,6% del total esperado a la fecha.



La situación no es igual para los dos regímenes del sistema de salud. En el Subsidiado se han logrado algunos avances de operaciones efectivas que contabilizan aproximadamente $700.000 millones, pero las mayores dificultades para materializar el acuerdo se han dado con el Régimen Contributivo: “las entidades del gobierno han trabajado intensamente en lo procedimental, para disponerse a lo que se esperaba como la más grande operación de saneamiento de deudas del sector”, dice la ACHC.

Piden adoptar medidas fuertes para el saneamiento final, pues “de lo contrario, esta será una situación interminable no solo para el Estado sino para todos los agentes del sistema de salud”, afirmó.



Para las EPS del contributivo el Gobierno ha facilitado medios y métodos para reconstruir todas estas cuentas a través de una malla de validación, pero no avanzan y por eso explican su demora en la radicación de cuentas.



La ACHC dice que los recursos prometidos para solventar el Acuerdo de Punto Final no pueden desperdiciarse; “si el agente EPS no se hace parte del acuerdo o no se acoge a las condiciones, pues se debe crear el mecanismo adecuado para pagar las deudas que efectivamente padece el sector hospitalario”, apunta.



Además recordó que en época de pandemia, el sector hospitalario vio la liberación de reservas técnicas de las EPS para el pago de deuda antigua a las IPS, se estableció la obligatoriedad de mantener los pagos acordados en los contratos de cápita, se ordenó garantizar mínimo el 20% de la facturación que se venía manejando antes de la crisis, pero la medida hasta la fecha no ha tenido impacto.