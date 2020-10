Medidas para salvamento de empresas fueron bien acogidas

Entre los empresarios fueron bien recibidas las medidas que anunció el Gobierno, y que se basan en 12 herramientas para la financiación con recursos por $19 billones.



Esta estrategia se presentó como fruto de las deliberaciones de una Comisión Consultiva de Salvamento Empresarial que creó el Gobierno y que convocó a empresarios y gremios de varios sectores.



Una vez el presidente Iván Duque oficializó las medidas adoptadas en su espacio habitual de televisión, el lunes, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, Bruce Mac Master, dijo que el trabajo de la comisión fue valioso porque se tuvo la oportunidad de recoger las inquietudes de los empresarios en la coyuntura.



Igualmente planteó que la mayoría de las propuestas del sector privado fueron acogidas y el paquete de medidas atiende las necesidades del empresariado. Agregó que se acordó la creación de una comisión de seguimiento para facilitar que las herramientas puedan llegar a las empresas.



Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, explicó que la mayor preocupación en este tiempo de crisis tiene que ver con la lentitud del proceso de reactivación de las microempresas. Para la dirigente gremial es una buena noticia para este grupo de empresas contar con el acceso a mejores periodos de gracia, a unas tasas que están respaldadas por el Gobierno, y a mayores facilidades para acceder a un crédito porque se van a tener más garantías.



Por su parte, Gigliola Aycardi, vicepresidenta ejecutiva de Bodytech, consideró que se cumplieron las expectativas con la Comisión Consultiva de Salvamento Empresarial. que fue instalada el 14 de septiembre y que sesionó en tres oportunidades.



“Realmente, de una lista, como de 80 cosas que se habían pedido desde los empresarios, se dio solución, más o menos, al 65% o 70% de todas ellas. Entonces yo creo que fue algo muy efectivo y muy eficiente porque en un término de tres semanas se dio respuesta a lo que se había pedido”, manifestó a Portafolio.



Para la ejecutiva, a título personal, hizo falta darle más plazo al financiamiento.

“Todas las líneas de crédito están a tres años, con seis meses de gracia. Nosotros habíamos pedido un año o dos años de gracia, con líneas de crédito de 7 a 10 años. Para mí ese fue el tema pendiente, el de pensar en una línea de reestructuración de pasivos a largo plazo porque estamos en una situación en la que las empresas van a ver una curva de crecimiento en las que muchas no van a tener el flujo de caja para empezar a pagar a corto plazo”, señaló.



TAREA DE TODOS



En todo caso, la empresaria explicó que la tarea de salvamento de empresas resulta ser una tarea en conjunto, lo cual fue también recalcado por los presidentes de la Andi y de Acopi, al invitar a la ciudadanía a cumplir con el autocuidado.



Desde su perspectiva, se necesita el concurso de todos: el Gobierno, los gremios, las empresas, y los consumidores.



En ese sentido, al lado de las ayudas del Gobierno, lo más importante es garantizar la reapertura total de la economía, sin restricciones y sin tiempos. Para ello subrayó que el reconocimiento del autocuidado por parte de la ciudadanía es fundamental porque “si no hay consumo, no hay empresas porque no hay ventas. Entonces es un trabajo de todos”.



Para la empresaria, el Gobierno ha hecho un aporte importante con los subsidio, pero recalcó que el país no puede vivir a punta de subsidios.



Consideró que un país vive del tejido empresarial, que es el que necesita la reactivación, y cuyas señales ya se empiezan a ver en septiembre con un aumento del consumo.



“Ojalá esta situación continúe y no se vea como un freno cuando las empresas y las personas ya tengan que comenzar a cumplir los compromisos que dejaron de pagar durante todo este tiempo en el que hubo muchos plazos, muchas garantías, y muchas congelaciones. Entonces para mí, lo más retador que está por venir es el comportamiento del consumo en este primer trimestre del año, y lo que va a pasar en el primer trimestre del 2021”.



Para Gigliola Aycardi es clave que las medidas anunciadas ya que estén vigentes y sean explicadas a las empresas.



Propuso que las cámaras de comercio del país puedan cumplir con esa estrategia de comunicaciones. “Por ejemplo, en el caso de Paef -Programa de Apoyo al Empleo Formal-, no todas las empresas que pueden aplicar lo han hecho y no se sabe si es por desconocimiento, por miedo o por informalidad”, comentó.



“Para mí uno de los canales de comunicaciones deben ser las cámaras de comercio de los municipios, donde les enseñen a todas esas empresas que tienen registradas sobre las líneas de crédito a las que pueden acceder, los plazos y se cumpla una tarea de educación financiera en ese sentido”, propuso.



Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal destacó que los 12 productos financieros presentados por el Gobierno para que las empresas puedan emprender el camino hacia la recuperación y la reactivación reúnen, en términos generales, las propuestas hechas por los gremios y los empresarios.



En ese sentido, resaltó la adopción de créditos directos que el gremio había pedido y que se materializan, por ejemplo con una línea de crédito de Bancóldex por $400.000 millones que beneficia a las Mipymes, con tasa subsidiada. Igualmente, dijo que son favorables los otros productos donde se fortalecen temas de garantías y créditos de largo plazo, que es lo que necesitan las empresas en este momento.