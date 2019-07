Estos son los mejores horarios para hacer trámites en los bancos

A pesar de que la tecnología está llegando al sector financiero para que los usuarios puedan hacer de manera más rápida y sencilla los trámites en sus bancos, algunos aún prefieren la atención en las sucursales físicas pese al tiempo que suelen gastar y a los desplazamientos.



Estudios señalan que una persona que hace sus diligencias en una oficina bancaria puede perder cerca de 52 horas al año, es decir, un poco más de cuatro horas al mes. Esto sin contar el tiempo que tarda la persona en desplazarse desde su casa u oficina hasta la sucursal más cercana.

Y esto, en muchas ocasiones sucede por la congestión que existe en las entidades, lo que ha llevado a muchos a detectar, por su propia cuenta, los momentos más adecuados para asistir directamente a los bancos y hacer sus retiros de dinero en efectivo, transferencias de recursos a otras cuentas, pagos de servicios públicos y de impuestos.



Pero, ¿los horarios que ha pensado la ciudadanía que son los mejores para asistir a los bancos, si son los apropiados? Portafolio.co se dio a la tarea de buscar los horarios, días y meses más congestionados, así como los trámites que más toman tiempo en la actualidad.



De acuerdo con Banco de Bogotá y Scotiabank Colpatria, los diez primeros días del mes son los más ocupados en los bancos, esto porque son fechas en las que los colombianos destinan para hacer pagos de obligaciones bancarias, tarjetas, colegios, servicios públicos, pagos de administración con descuento, entre otros.



Así, según Scotiabank y Banco de Bogotá, los lunes de todas las semanas del mes y los martes después del lunes festivo, así como los tres días posteriores al pago de quincenas, son los más congestionados.



“Todavía hay desconfianza en los medios digitales y existe la cultura de tener más confianza en contar con un papel impreso o con un sello. Incluso, en algunos casos se ha podido identificar correlación en personas mayores de 45 años y personas que no cuentan con experiencia en transacciones digitales y que no manejan operaciones en internet, o que, pese a tener un smartphone, no interactúan con aplicaciones transaccionales”, afirmó Scotiabank.



Frente a los horarios, Banco de Bogotá señala que estos dependerán de la ubicación de la oficina, es decir, si se encuentra en una ciudad principal, municipio o, inclusive, dentro de un centro comercial.



Sin embargo, datos de Scotiabank revelan que para el caso de Bogotá el horario que más aprovecha la gente para visitar las sucursales es la hora del almuerzo, entre las 11:00 a.m. y las 2:00 p.m. Así mismo, los últimos 30 minutos al cierre de las sucursales que no cuentan con horario adicional.



“En ciudades diferentes a Bogotá, entre 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y 3:00 p.m. a 4:00 p.m. En las oficinas ubicadas en los centros comerciales, el volumen se incrementa desde las 5:00 p.m. a 7:00 p.m. por cuenta del horario adicional”, señaló la entidad bancaria.



Con relación a los meses, las dos entidades concuerdan en que junio es uno de los más visitados por los colombianos debido al pago de la prima. Pero también se destacan otros como febrero, por el pago de cesantías, agosto a noviembre por el pago de impuesto de renta y diciembre, por el pago de primas y fin de año.



Contrario a esto, los días que un colombiano debería aprovechar para hacer trámites en los bancos son: la tercera semana del mes, usualmente después del día 20; la última semana del mes para aquellos que estén en ciudades como Neiva, Ibagué, Montería, Armenia, Villavicencio o Manizales, pero aquí Banco de Bogotá asegura que hay una excepción del último día del mes.



Por su parte, los trámites para los que debe prepararse para ir con tiempo, pues son los que más se demoran son: emisión de cheques de gerencia, cancelaciones y aperturas de productos que no son digitales como CDTs, transacciones de montos altos, algunos mantenimientos de productos que requieran actualización de datos y revisiones por reclamaciones complejas.