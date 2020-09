Mejoría en entradas de capital de abril a junio

El primer semestre del año pasará a la historia por los fuertes movimientos que se dieron en cifras de todos los sectores económicos en Colombia como el déficit de la balanza de pagos.



(Recuperación de la actividad manufacturera se desaceleró en julio).

Según el Banco de la República, durante el segundo trimestre, la cuenta corriente de la balanza de pagos del país registró un déficit de US$ 1.693 millones, inferior en US$ 854 millones al del trimestre anterior.



Como proporción del PIB trimestral, se estima que el déficit fue de 3,0%, menor en 0,5 puntos porcentuales (pp.) frente al estimado un trimestre atrás.



La cuenta financiera, incluyendo un aumento de las reservas internacionales por US$ 2.590 millones, registró entradas netas por US$ 2.279 millones, superiores en US$ 90 millones frente al primer trimestre.



En términos del PIB trimestral, las entradas de capital representaron 4,1%, superiores en 1,1 pp. a las observadas en el periodo inmediatamente anterior.



CUENTA CORRIENTE



La evolución trimestral en dólares de la cuenta corriente muestra que la ampliación de su déficit iniciada en el último trimestre de 2017 se detuvo en el tercer trimestre de 2019 y, a partir de dicho periodo, viene disminuyendo hasta totalizar en el segundo trimestre de 2020 US$ 1.693 millones.



Según Edgar Jiménez, profesor de Finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con la Cuenta Corriente, se presentó lo esperado y fue en términos generales “una sensible baja en las cifras de entrada y salida de dólares al país. Pese a lo anterior, el menor flujo de importaciones y exportaciones, en términos nominales, no tuvo efectos significativos en el déficit comercial”.



La coyuntura actual marcada por el impacto de la pandemia en la actividad económica nacional e internacional, afectó sustancialmente los ingresos y egresos corrientes de la balanza de pagos. Entre abril y junio el déficit corriente de Colombia se estimó en US$1.693 millones, inferior en US$ 854 millones con respecto al primer trimestre de 2020 y en US$ 1.149 m frente a lo observado en el mismo periodo de 2019.



El analista considera que en la cuenta corriente, vale la pena destacar que como porcentaje del PIB se dio una mejora desde 4,1% hasta 3,3%, “cifra que si bien es cierto no es la ideal ya que parte de la explicación se encuentra en la contracción del PIB y en flujos no habituales en esa magnitud, algunas cifras del sector privado reportaron datos mejores a lo esperado”.



En contraste, según las cifras del Banco de la República, aumentó el déficit comercial de servicios (US$ 197 millones) y disminuyeron los ingresos netos por transferencias corrientes (US$ 422 millones).



En el caso del menor déficit en la balanza comercial de bienes (US$ 593 millones), ello es resultado de una mayor disminución en el valor de las importaciones (US$ 2,933 millones) frente al de las exportaciones (US$ 2,340 millones).



El académico aseguró que aunque la inversión extranjera directa también se vio afectada, “el escenario pudo haber sido peor y este año es posible que en medio de los brotes de reactivación económica global, Colombia logre una cifra cercana a los US$ $10.000 millones”.