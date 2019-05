Menos tributación más competitividad

Archivo particular.

La Asociación de Empresarios de la Sabana, AESABANA, entidad que agrupa las empresas más importantes de la región y que tiene como misión promover la competitividad empresarial en el territorio de Sabana Centro, tiene una preocupación central en estos momentos relacionada con la alta carga tributaria de las más de 150 empresas afiliadas y las demás instaladas en la provincia, que concentra el 32% del PIB del departamento.

En la carrera por la competitividad la llegada a la meta se hace cada vez más difícil con la carga tributaria, pues su aplicación pone a prueba la capacidad de frustración de los gerentes y su elevado coste genera una amenaza a la sostenibilidad económica, social y ambiental de una de las regiones más competitivas del país.



Colombia ocupa el primer lugar en impuestos corporativos más altos de la Alianza del Pacífico y el tercer lugar en Latinoamérica. Según el Banco Mundial, nuestro país tiene la tasa corporativa más alta de la región, correspondiente al 33%, superada únicamente por Venezuela y Brasil.



El país se mantiene considerablemente arriba del promedio mundial en impuestos a las utilidades comerciales, con una tasa media de 21,7% en Colombia con respecto al 16,17% en el mundo. Frente a esta situación Colombia descendió 4 puestos en el Ranking Mundial de Competitividad de la firma IMD.



La alta carga de impuestos corporativos reales, baja inversión en educación e investigación científica y necesidad de reformas económicas son las principales deficiencias según el estudios. Adicionalmente, la ley de financiamiento plantea un nuevo escenario tributario y los gremios están divididos en apoyo y oposición a la ley.



Cabe destacar que si bien, en el plano regional, Sabana Centro se mantiene como la provincia más competitiva del país, se vislumbra la necesidad de replantear prioridades. El crecimiento demográfico y económico de la región continúa, pero esta transformación exige cambios en términos de movilidad, tributación, generación de empleo y vocación productiva.



Pero el tema va más allá de lo que se debe pagar en impuestos: la inestabilidad jurídica que representan las constantes modificaciones a la normatividad es igual de preocupante, porque impide planear a largo plazo.



Esta dolencia se hace visible con las compañías constructoras que a pesar de haber vivido un boom inmobiliario tienen incertidumbre frente al futuro. Así lo señala Nicolás Escobar, gerente de Inversiones Milenium, quien sostiene “las reglas de juego cambian con frecuencia. Por ejemplo, hace tres años se promulgó el Plan de Ordenamiento Territorial -POT de Chía y hoy está demandado con una medida preventiva ¿Qué pasa si el juez otorga esa medida? ¿Qué pasa con los constructores que han adquirido predios por la norma existente y luego no tenga aplicabilidad? Las leyes de financiamiento se están promulgando en espacios muy cortos que cambian las reglas de juego”.



Pese a que los Planes de Desarrollo municipales proponen una vocación turística, educativa y de salud, los empresarios demandan mayores estímulos para que se desarrollen y retengan estas industrias en el territorio, por esto es determinante que en el escenario del Segundo Encuentro Empresarial de la Sabana que realizaremos el 23 de mayo (de 8:00 am a 5:00 , en el salón Ad Portas de la Universidad de la Sabana, entre Aesabana, la Universidad y la Cámara de Comercio de Bogotá, discutamos en los diferentes paneles planteados, las inquietudes de los empresarios y, a su vez, se aclaren las dudas respectivas.



Nadie mejor que el Director de la Dian, José Andrés Romero, quién asistirá al encuentro para dilucidar los temas que giran en torno a los tributos que pagamos los colombianos, desde personas naturales hasta las empresas pequeñas, medianas o grandes. Así mismo Luis Fernando Mejía, actual Director de Fedesarrollo, quién viene de dirigir Planaeación Nacional, para mostrar el panorama económico regional basado en las mejores cifras con que cuenta el país.



Mucho se ha dicho de los cambios de la reforma tributaria, como por ejemplo que alrededor de 7.000 colombianos con capitales superiores a $5.000 millones de pesos deben pagar desde ahora el impuesto al patrimonio; que desde este mes de mayo se inicia el registro de los facturadores seleccionados por la Dian para facturar electrónicamente; que hay novedades en las disposiciones sobre prestaciones sociales para los empleados y modificaciones normativas en temas administrativos claves como la presentación de estados financieros.



Al consultar a expertos como Germán Valencia, gerente de Poder Humano, empresa afiliada a Aesabana, es claro al indicar que no existe una fórmula simple de pagar impuestos. “En países donde las formulas tributarias son más simples hay menos exenciones, es más fácil el recaudo, la tributación y por lo tanto es más fácil hacer las proyecciones tributarias para poder optimizar las utilidades de las compañías”.



En la agenda prevista para mañana hay un espacio dedicado a los beneficios tributarios para las empresas que le apuesten a la sostenibilidad, con un panel participativo del que hacen parte la magistrada Nelly Villamizar, reconocida por la sentencia para salvar el río Bogotá, el Director de la CAR, Néstor Franco, así como el secretario de Planeación del Distrito, Andrés Ortíz y reconocidos empresarios de la región. El complemento a este panel, estará a cargo del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, quien expondrá los beneficios tributarios para las empresas con buenas prácticas ambientales. Para el Segundo Encuentro Empresarial de la Sabana se realizarán tres conversatorios con importantes representantes del sector público y privado, sobre temas tributarios como: las cargas y beneficios tributarios en la sabana de Bogotá, las perspectivas sobre la Ley de Financiamiento y aspectos relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente.



El evento contará con una muestra empresarial, la cual se desarrollará en un espacio adyacente al auditorio, con 60 stands de exhibición y promoción de productos y servicios de todos los sectores económicos. De tal manera que quedan todos invitados a este importante Encuentro. La entrada será libre previa inscripción en nuestro sitio web www.aesabana.org



María Elena Vélez

Directora Ejecutiva AESABANA