Mercado de capitales: reforma se frenó por el coronavirus

La reforma del mercado de capitales, que el gobierno busca tramitar en el Congreso de la República, quedaría para el 2021 por la emergencia y cambio de prioridades que el coronavirus planteó en la agenda.



(Lea: Acción de Avianca sale de la Bolsa de Valores de Nueva York)



Algunos consideran que no es el momento de presentar una reforma que busca modernizar una industria que si bien ha avanzado, tras la Misión que lideró el exministro Mauricio Cárdenas hace 24 años, todavía presenta algunos atrasos frente a países comparables como Perú y Chile.



(Lea: Se frenan emisiones de títulos en mercado local)

Entre finales de 2018 y 2019 se adelantó una Misión del Mercado de Capitales, dirigida por el economista Roberto Rigobón y en la que hicieron parte Ricardo De Bedout, Alberto Bernal, Rodrigo Galarza, Julio Torres y Diego Jara y la participación de 150 expertos.



(Lea: Acciones colombianas, entre las más golpeadas del mundo)



A grandes rasgos, la misión dijo que el mercado es poco competitivo, concentrado en actores y actividades, que hay duplicidades, inconsistencias y problemas de incentivos, además de una “institucionalidad poco clara y carente de un organismo que determine la política a seguir. Estas carencias producen un mercado poco profundo, ilíquido, donde muchas oportunidades no se aprovechan”. Para ello, la Misión hizo más de 50 recomendaciones que agrupó en un informe en nueve secciones temáticas y dijo que algunas son más fáciles de implementar que otras, y que otras más requieren cambios de ley y de un decreto.



Para Augusto Acosta, expresidente de la Bolsa de Valores de Colombia, “lo que está ocasionando la pandemia tiene que obligar a un espacio de reflexión para las personas y las empresas pues lo que viene no va a ser lo mismo que antes”.



Por ese motivo, considera “que no es el momento para hacer la reforma pues para el Gobierno no tiene prioridad ahora. No digo que no sea importante, pero hay otras urgencias por atender”, subrayó.



“Los mercados dependen que haya empresas que generen valor y en la nueva normalidad del mundo por ejemplo una empresa de cruceros o un centro de convenciones, si no hay una vacuna rápida, no van a generar valor”, advirtió.



Pero para Rodrigo Galarza, integrante de la Misión, dice que “este es el mejor momento para hablar de la reforma: si no se implementan (las recomendaciones), la recuperación económica será más lenta y dolorosa.



Felipe Lega, director de la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, dice que las propuestas de la Misión son buenas y como será de largo plazo se requiere un proyecto de ley consistente “pero esta coyuntura nos tiene ocupados, pero es un propósito de presentar la reforma a final de año o en el 2021”.



Por su parte, Michel Janna, presidente del Autorregulador del Mercado de Valores considera que a pesar de que la crisis “ha puesto a repensar tantos temas, el espíritu de las conclusiones de la Misión se mantiene. Son recomendaciones que buscan impactos de largo plazo, y en ese sentido siguen vigentes”.



Para su implementación “el gobierno debería priorizar las reformas que busquen un acceso más sencillo de empresas al mercado de capitales creando mercados con requisitos de emisión diferenciados, mayor oferta de servicios financieros y competencia entre intermediarios creando las licencias de operación por productos y no por tipo de entidad, y permitiendo nuevas modalidades de asesoría y fortalecer el arreglo de incentivos de inversionistas institucionales para mejorar su desempeño en beneficio de los afiliados.