Mercado local de banano y flores no sustituirá el externo

El Coronavirus ha afectado las dinámicas de las exportaciones colombianas, pero el efecto en sectores naturalmente enfocados al exterior, como es el caso de las flores o el banano no da signos de alarma ni de cambio de enfoque en el local.



(‘El campo debe perderle el miedo a vender en plataformas electrónicas’).

Según el Dane en el periodo enero-mayo 2020, las exportaciones del grupo de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron $3.181 millones de dólares, lo que significa una disminución de 2,1%, frente al mismo periodo de 2019, como resultado, principalmente, de las menores ventas de bananas (incluso plátanos) frescas o secas (-9,3%).



El banano, entre enero y mayo del 2019 vendió 458.732 dólares y en lo que va del 2020 va en 416.077 dólares, es decir -9.3% menos.



(Las exportaciones del agro sacaron la cara el año pasado).



De acuerdo con José Francisco Zúñiga, presidente de Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira, el primer trimestre del año hubo un alza en los contenedores enviados desde Santa Marta, con cerca de 8.600 contenedores, lo que significa un crecimiento frente al 2019, del 4,3%.



“Además, el sector bananero en el Magdalena y La Guajira, está exportan a Corea, que es un nuevo mercado que se está atendiendo con casi 400.000 cajas de bananos” explicó.



Según Zuñiga, en este momento a pesar de la emergencia, “el sector ha podido sobrellevar la producción, atender el mercado local y la fruta se ha vendido relativamente bien en el exterior y claro, el primer semestre siempre es mejor para la fruta que el segundo, por la entrada de las frutas de estacionalidad, pero por ahora seguimos por una buena senda”, agregó.



La productividad del sector, en el número de cajas vendidas o cantidad de toneladas no ha sido afectada por la pandemia, de acuerdo con el directivo.



“Seguimos con el tema de la presencia del hongo Fusarium en los cultivos y ahora con el coronavirus, el sector ha tenido que hacer unas inversiones y también adoptar unos protocolos que han tenido un impacto en la operación, como por ejemplo en el transporte o al actuar ante un posible contagio y eso no lo tenemos todavía medido”, apuntó.



A futuro esperan que el mercado continúe con una buena recepción en el exterior y si bien habrá más controles en las fincas para proteger al trabajadores, no hay una señal de cambio de panorama a futuro.



En el caso de las flores, entre enero y mayo del 2019 vendieron, 699.614 dólares mientras que en 2020 fueron 683.103 dólares, una caída de -2.4%.



De acuerdo con Augusto Solano, presidente de Asocolflores, esta época tradicionalmente es de bajas ventas por cuanto durante el verano en los principales mercados cultivan flores a cielo abierto, lo que hace que disminuya la demanda de flores importadas.



Para Solano, “el mercado usualmente se reactiva a partir de septiembre. Actualmente, el nivel de exportaciones está relativamente normal para la época, la situación de cada empresa puede diferir dependiendo del mercado y del canal de ventas. Algunas pueden estar en peor situación que otras, pero lo más afectado es el segmento de eventos, convenciones y todo tipo de celebraciones”.



El presidente de Asocolflores agregó que el sector de las flores debe seguir innovando para mejorar su productividad y adaptarse para incrementar el comercio electrónico que tiene actualmente.



Además explicó que el mercado interno no podrá cambiarse por el externo. “El mercado nacional deberá fortalecerse, pero dado que y solo representa alrededor del 4%, no podrá sustituir el externo”, agregó.