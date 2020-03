Microcréditos, contra pobreza extrema y el ilegal ‘gota a gota’

Aunque no es la única herramienta, el microcrédito está contribuyendo para que muchos colombianos salgan de la pobreza extrema por el impulso que dichos recursos les da a sus actividades productivas. Además, con el análisis de la información de sus clientes se pudo verificar que el 26,5 % de esta población logró superar la línea de pobreza en los

últimos 8 años.



De acuerdo con la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas), al finalizar 2019 un grupo de 29 entidades que le reportan información al gremio mostraron que la cartera de microcréditos en el país alcanzó los 15,3 billones de pesos, siendo Antioquia, Bogotá y Nariño las regiones que tuvieron la mayor participación.



HOMOLOGAR LA INFORMACIÓN DE TODOS



María Clara Hoyos Jaramillo, presidenta de Asomicrofinanzas, que agrupa a 41 entidades, le dijo a Portafolio que gracias a recursos aportados por la Corporación Andina de Fomento, se pudo hacer un trabajo de homologación dentro de todas las entidades que ofrecen microcrédito con el fin de unificar la información y poder analizarla.



La presidenta de la Asociación dijo que se logró uniformar la información de las entidades tradicionales y de los bancos de nicho para caracterizar a la población atendida y el comportamiento de los microcréditos.



En el estudio, que puede servir como base para elaborar políticas públicas, no se identificaron a las personas beneficiadas con microcréditos, pero sí otros aspectos como el género, la edad, el estrato socioeconómico, el municipio o vereda, el manejo de efectivo, el nivel educativo, si cotizan a pensiones (en total se analizaron 64 variables).



La presidenta de Asomicrofinanzas aclara que “no es que el microcrédito sacó de la pobreza extrema, aunque sí fue un componente que permitió que esos clientes salieran de esa situación”.



Y advirtió que quienes salieron de la pobreza extrema aún siguen siendo vulnerables, por lo que si no hay medidas de apoyo en créditos o subsidios, esas personas podrían volver a caer en ese estado.



Para ello, dijo, se necesita ofrecer seguros inclusivos, seguros de cosechas en las zonas rurales y subsidios, entre otras alternativas reales de apoyo a ese grupo poblacional.

Ese es el motivo por el que hay un proyecto de ley de seguros inclusivos en zonas de cosecha, mecanismo que hasta ahora no existe, anunció.



LA LUCHA CONTRA EL ‘GOTA A GOTA’



La presidenta de Asomicrofinanzas advirtió que en las zonas rurales y las rurales dispersas, es decir, las más alejadas, es difícil y costoso llevar servicios financieros y es donde más desempleo, pobreza y pobreza extrema hay.



Este factor geográfico, sumado a la baja educación financiera y la autoexclusión financiera han ocasionado que en los últimos años proliferen negocios ilegales como el llamado ‘gota a gota’, aunque la dirigente gremial dice que se avanza con diferentes tipos de herramientas como la digitalización de la industria para quitarle participación a esa actividad”.



La dirigente dijo que no hay cifras de ese negocio delincuencial y precisó que “los clientes, cuando se les hacen encuestas, no reconocen que están en el gota a gota” o lo utilizaron en el pasado.



El microcrédito es el crédito a un negocio productivo y se otorga a personas independientes y empresarios por cuenta propia y su monto va desde los 100.000 pesos hasta los 120 salarios mínimos mensuales. En Colombia hay 3,5 millones de clientes de microcrédito.



Asomicrofinanzas realizará un conversatorio el martes 10 de marzo en el Hotel Tequendama en Bogotá para analizar las oportunidades y retos del microcrédito como un instrumento para promover el desarrollo económico y como herramienta de impacto en la superación de la pobreza, entre otros.



INCLUSIÓN FINANCIERA, EL RETO



El Gobierno presentó el borrador de un documento del Consejo de Política Económica y Social (Conpes) de inclusión financiera en el sector fintech (tecnología financiera) para “integrar los servicios financieros a las actividades cotidianas de los ciudadanos y las mipymes, atendiendo sus necesidades y generando oportunidades económicas”.



El documento busca facilitar el acceso a pagos digitales (Paytech), la contribución a cargo de las entidades autorizadas para administrar sistemas de pago de bajo valor, normas simplificadas de apertura y trámites especiales de los depósitos de bajo monto y las tarifas para el sistema de pagos electrónicos que baje costos de bancarización de las mipymes, entre otros.



Holman Rodríguez M.